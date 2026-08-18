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Kadın avukata sokak ortasında kanlı infaz: Güpegündüz kurşun yağdırdı

Kadın avukata sokak ortasında kanlı infaz: Güpegündüz kurşun yağdırdı Haber Videosunu İzle
Kadın avukata sokak ortasında kanlı infaz: Güpegündüz kurşun yağdırdı
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Sokak suçları, gasp ve organize suç örgütlerinin baskısı nedeniyle güvenlik risklerinin günlük yaşamı doğrudan tehdit ettiği Peru'da kan donduran bir suikast gerçekleşti. 43 yaşındaki kadın avukat, gündüz vakti bir restoranda iş arkadaşlarıyla oturduğu sırada kasklı bir tetikçi tarafından başından vurularak katledildi. Ülkede büyük infial yaratan dehşet anları güvenlik kameralarına anbean yansırken, polisin yürüttüğü soruşturmanın merkezinde kartel liderine karşı açılan dava şüphesi yer alıyor.

  • Peru'nun La Libertad bölgesindeki Pacasmayo eyaletinde 15 Ağustos Cumartesi günü, 43 yaşındaki iki çocuk annesi avukat Helenn Giulianna Silva Padilla, San José'de bir restobarda iş arkadaşlarıyla otururken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
  • Motosikletli iki saldırgandan biri, koyu renk kask takarak mekanın demir parmaklıklarına yaklaşıp kadın avukatı yakın mesafeden başından vurdu; saldırganlar olaydan sonra motosikletle kaçtı.
  • Pacasmayo Polis Suç Araştırma Birimi (Depincri) soruşturma başlattı ve infazın bir kartel liderine karşı açılan dava ya da avukatın takip ettiği kritik dosyalarla bağlantılı olabileceği şüphesi üzerinde duruyor.

Peru'nun La Libertad bölgesine bağlı Pacasmayo eyaletinde, 15 Ağustos Cumartesi günü saat güpegündüz dehşet verici bir suikast gerçekleşti. 43 yaşındaki iki çocuk annesi avukat Helenn Giulianna Silva Padilla, San José'de restobarda iş arkadaşlarıyla oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

PARMAKLIKLAR ARKASINDAN DOĞRUDAN BAŞINDAN VURULDU 

Mekana saat 14.00 civarında gelen ve masadaki üç kişiyle sohbet eden Silva Padilla, motosikletli iki saldırganın hedefi oldu. Başında koyu renk kask bulunan tetikçi, motosikletten inerek mekanın demir parmaklıklarına yaklaştı ve doğrudan kadın avukatı hedef alarak yakın mesafeden başından vurdu. 

Masadaki diğer kişilere dokunmayan saldırgan, kendisini bekleyen suç ortağının motosikletine binerek hızla gözden kayboldu. 

Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Silva Padilla, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KARTEL ŞÜPHESİ 

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan dehşet anlarının ardından Pacasmayo Polis Suç Araştırma Birimi (Depincri) geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekipler, avukatın saldırı öncesinde takip edilip edilmediğini, telefon trafiğini ve üstlendiği dosyaları mercek altına aldı. Polis, infazın yakın zamanda bir kartel liderine karşı açılan davayla veya avukatın takip ettiği diğer kritik dosyalarla bağlantılı olabileceği şüphesi üzerinde duruyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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