Vahap Seçer, Mut ve Gülnarlı Üreticilerle Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2'nci bölge gezisinde Mut ve Gülnarlı üreticilerle sulama borusu ve makine-ekipman dağıtımı töreninde buluştu. Her zaman üretimin ve üreticinin yanında olduklarını belirten Başkan Seçer, üreticiye yapılan katkıların çok daha değerli hale geldiğinden söz ederek, "Önemli olan insana yok iken yardımcı olmak, ihtiyacı varken yardımcı olmak. Var iken değil. Şu anda üreticilerimizin devlet desteğine çok ihtiyacı var. Sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ya da ilçe belediye başkanlığının değil, makro anlamda, yani büyük resme baktığınız zaman hükümetin, merkezi hükümetin, ilgili Bakanlığın desteğinin artmış olması lazım" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki üretimi artırmaya yönelik üreticiye sunduğu destekler Mut ve Gülnar ilçeleri ile devam etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur ve Bozyazı'daki programının ardından 'Mut, Gülnar ilçeleri Sulama Borusu ve Makine-Ekipman Dağıtım Töreni'nde üreticilerle bir araya geldi.

BÜYÜKŞEHİR'İN DESTEKLERİ MUT VE GÜLNAR İLÇELERİNDE DEVAM ETTİ

Üreticinin desteklendiği törende Mut ve Gülnarlı üreticilere hamur yoğurma, erik boylama, ceviz soyma makineleri ve sulama borusu desteği yapıldı. Bu kapsamda; Gülnar'a 8, Mut'a da 18 hamur yoğurma makinesi teslim edildi. Gülnarlı ve Mutlu üreticilere 1'er adet olmak üzere erik boylama ve ceviz soyma makineleri dağıtıldı. Ayrıca Mutlu üreticilere 16 bin 368 metre HDPE boru desteği verildi.

"ÖNEMLİ OLAN İNSANA İHTİYACI VARKEN YARDIMCI OLMAK"

Başkan Seçer, "Sizlerle bir arada olmak çok keyifli. Kendimizi iyi hissediyoruz, mutlu hissediyoruz. Kardeşlerimiz, üreticilerimiz, alın teri ile helal para kazanan, kayısı üreten, erik üreten, zeytin üreten Mutlu üreticiler, hemşehrilerimiz var. Tekrar tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz" sözleriyle konuşmasına başladı.

Anamur'daki programlarını tamamladıklarını belirten Başkan Seçer, şöyle devam etti:

"Bozyazı, Aydıncık, Gülnar üzerinden Mut'a ulaştık. İki gün önceki Meclis toplantısından sonra Anamur'da yine burada yaptığımız çalışmaları gerçekleştirdik. Orada da üreticilerimize sağladığımız alet, ekipman, sulama borusu, fide, fidan destekleri ile ilgili üreticilerimizle bir araya geldik. Sohbet etme imkanımız oldu. Onları dinleme fırsatımız oldu, bizim anlatacaklarımızı da onların dinleme imkanları oldu. Hem teslimatlarımızı yaptık hem de güzel, mutlu, huzurlu bir şekilde programımızı tamamladık. İnşallah bugün de burada üreticilerimizi derinden ilgilendiren konularda desteklerimiz olacak. Hele hele zirai girdilerin ateş pahası olduğu bu dönemde, her litre mazotun, her metre borunun, her kilo gübrenin değerli olduğu bu dönemde belediyelerimizin eliyle yapılan bu katkılar çok daha değerli hale geliyor. Önemli olan insana yok iken yardımcı olmak, ihtiyacı varken yardımcı olmak. Var iken değil. Şu anda üreticilerimizin devlet desteğine çok ihtiyacı var. Sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ya da ilçe belediye başkanlığının değil, makro anlamda, yani büyük resme baktığınız zaman hükümetin, merkezi hükümetin, ilgili Bakanlığın desteğinin artmış olması lazım."

"SON 1 YILDA GÜBRE FİYATLARINDA EN AZ ARTAN YÜZDE 150 ARTMIŞ, YÜZDE 300'E KADAR GİDİYOR"

Gübre ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan artıştan söz eden Seçer, "Baktım gübre fiyatlarında en az artan yüzde 150 artmış son 1 yılda. Yüzde 300'e kadar gidiyor. 1 yıl önce akaryakıt fiyatlarına bakıyorsun, 7 lira olan akaryakıt 30 liraya dayanmış. 4 kat, 4 kattan fazla bir artış söz konusu. Üreticinin litresini 50 liraya kullandığı mantar ilacı, böcek öldüren ilaç olmuş 200 lira, 250 lira. Az önce muhtarım enerji maliyetlerinden, burada gözümüzün içine baka baka akan Göksu'nun debisini neden kullanamadığımızdan bahsetti. Çok yerinde bir değerlendirme yaptı. Mazot, gübre, tohum, enerji. Bunlar tarımın temel girdileri. Döviz arttığı zaman bunların da fiyatı yükselir. Enerji bunların içerisinde en fazla can yakandır. Enerji demek elektrik demek, enerji demek mazot demek, mazot demek ithalat demek, elektrik demek, ithalat demek. Çünkü doğalgaz santrallerimiz var. Yeni yeni güneş enerjisini, yani genel anlamda yenilenebilir enerjiyi konuşmaya başladık" dedi.

"MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BENİM BABAMIN KOLTUĞU DEĞİL. MAHKEME KADIYA DA MÜLK DEĞİL"

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kendisine getirilen bir önergeyi anımsatan Başkan Seçer, şöyle konuştu:

"Bir gün Meclis'e girdim. Birleşimi açtım, önümde bir önerge. Önergeyi veren de bir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı. Diyor ki; ' Mersin Büyükşehir Belediyesi üreticilere elektriği bedava versin.' Hoppala bu nereden çıktı? Madem çok iyi biliyorsun, paran çok, sen ver. Benden ne istiyorsun? Benim o kadar aklım var. Şimdi bu işin tabi espri tarafı. Demek ki bunlara çare bulacak, devlet bulacak. Türkiye'nin yurt dışından ithal ettiği ürünlere ödediği paranın en büyüğünün enerjiye gittiğini biliyoruz. Türkiye'nin dış ticaret açığının enerjiden kaynaklandığını biliyoruz. Bunun için de bizim iktidarımızda bu bir bayrak yarışı, bugün biziz, yarın Allah kerim bir başkası kazanır. İyi olan kazansın, memlekete faydası olan kazansın. Mersin Büyükşehir Belediyesi benim babamın koltuğu değil. Mahkeme kadıya da mülk değil. Bu bir yarış. Daha iyi düşünen, daha iyi proje yapan, daha dinamik kadrolarla halkın karşısına çıkan gelsin ülkeyi yönetsin. Benim arzum, isteğim budur. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni benden daha iyi bir Başkan gelsin yönetsin. Ben bunu arzu ederim. Orada kalmak değil mesele. Memlekete ne verdiğiniz önemli. Memlekete ne sağladığınız önemli. Memleketin durumu ortada. Çok şükür zengin bir ülkeyiz. Zengin bir şehiriz, Mersiniz. Hiçbir lafımız, sözümüz yok. Ama derdimiz şu; bu kaynakları daha akılcı kullanarak, ülkemizi niçin daha iyi noktalara getirmeyelim? Mersinimizi niçin daha iyi noktalara getirmeyelim? Bütün çabamız, bütün arzumuz, bütün ortaya koyduğumuz iddiamız da bu. Kimse ile çekişmek, kavga etmek, parmak sallamak, öfke saçmak, ondan hesap sormak meselemiz değil. İyi bir siyasetçi bizim düşündüğümüz gibi düşünür."

"BENİM DERDİM PARA DEĞİL. BENİM DERDİM MADDİ GELECEK DEĞİL. BENİM DERDİM ÜLKEMİN GELECEĞİ"

Mut'a yönelik neler yapacaklarından da söz eden Seçer, "Hem konuşmacı arkadaşlar hem Sayın Belediye Başkanımız da, Belediyemizin elbette ki katkılarına teşekkür ediyorlar. Ben de bu teşekkürlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bunları görmelerinden, bunları da kalben dile getirmelerinden dolayı. Marifet iltifata tabidir. Bizim de bir teşekküre, bir duaya ihtiyacımız var. Bizim belediye başkanlığından beklediğimiz budur. Başka hiçbir şey değil. Ne şan ne şöhret ne maddi gelecek. Benim derdim para değil. Benim derdim maddi gelecek değil. Benim derdim ülkemin geleceği. Gelecek kuşakların istikbali diyen insanlar siyasette olduğu sürece, Türkiye'nin çok daha iyi noktalara geleceğini düşünüyorum" dedi.

Temmuz ayında başlayacak DSİ Kanal Kenarı Parkı Projesi hakkında da konuşan Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Mut'un sosyal yaşamına yapacağı katkıdan dolayı önemsiyoruz. Mut halkı çalışkan, hiç kimse söz söyleyemez. Gerçekten çok çalışkan, çok değerli bir halk. Ancak burada gençler var. İnsanların çalışma saatinin dışında da kendilerine ayıracakları zaman olacak. Burası 57 bin metrekare. Proje çalışıldı, hazır. İlçe Belediye Başkanımıza ve ekibine de sunum yapıldı. Buradaki faktörlerin yani Mut'ta söyleyecek sözü olan, fikri olan herkesin haberi olan, haberi olduğu, haberdar olduğu bir proje. Burada tenis kortundan amfi tiyatroya, koşu parkurundan seyir terasına, otoparkından çocuk oyun alanlarına, satranç alanına, fitness alanına, bisiklet yoluna, survivor parkuruna, bizim Kültür Park'ta Mersin merkezde benim evimin karşısında bir survivor parkı var çocuklar için. Böyle ana baba günü. Çocukların muazzam eğlendiği bir yer. Buraya da yapacağız. Büfesinden kafeteryasına, WC'sine ve okuma salonuna… Ev ortamında ders çalışma imkanı olmayan evlatlarımızın ders çalışacağı okuma salonlarına kadar bütün teferruatlar düşünüldü. Her şey hazır. İnşaatı da Allah izin verirse önümüzdeki ay içerisinde başlayacak bir projemiz."

"SOĞUK HAVA DEPOSUNU YENİLEYECEĞİZ"

Mut'ta soğuk hava deposunu yenileyeceklerini belirten Başkan Seçer, şözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine sıkıntı olan Fatma Türkan Köprüsü'nün de son hazırlıklarını bitirdi arkadaşlar. Bu ay sonuna kadar orada da projede bir revizyon yapıldı. Bazı sıkıntılar yaşadık biz orada ama bunları aştık. Pandemi dönemi birçok yatırımlarımızı engelledi. Sadece bizim değil bütün belediyelerin. O da bu ayın sonuna doğru başlayacak. Soğuk hava deposunda daha önceden kiracı sıfatında olan şirket ya da şahıs orayı boşaltmamıştı, mahkemelik olmuştu. Mahkeme lehimize sonuçlandı. Yalnız o soğuk hava deposu demode bir soğuk hava deposu. Onu revize edeceğiz, yenileyeceğiz. Daha modern soğutma cihazlarıyla; çünkü eski makineler olduğu için çok enerji tüketiyor. O da astarı yüzünden pahalıya mal oluyor. Orayı yenileyeceğiz, üreticiye açık belediyemizin işlettiği; Gülnar'da olduğu gibi bir soğuk hava deposu haline getireceğiz. Bu projenin geçmesinin temel sebebi, içinde olan işletmecinin kullanım süresi bitmiş olmasına rağmen orayı boşaltmamış olması oldu ama şimdi mahkeme kararını tabii ki uygulayacak."

"DİĞER İLLERDEN BU BÖLGELERE KAMYONLARLA GETİRİLİP HAYVANLAR SALIVERİLİYOR"

Hayvan barınağına ihtiyacın olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Seçer, "16 dönüm yer bulundu Orman Bölge Müdürlüğü'nde yazışmaları tamamladık. Kısa bir süre içerisinde bunu hayata geçireceğiz. Son zamanlarda Mut'tan da özellikle başıboş köpeklerden, sokak hayvanlarından dolayı vatandaştan şikayetler geliyor. Artık burayı da bir düzene sokacağız. Diğer illerden bu bölgelere kamyonlarla getirilip hayvanlar salıveriliyor. ya Sertavul tarafından ya Gülek boğazından, ya da Adana tarafından, diğer illerden. Biz bir de bunlarla mücadele ediyoruz. Diğer illerden hayvanlar toplanıyor, kamyona yükleniyor getiriliyor bizim il sınırları içerisine bırakılıyor. Biz de mücadele ediyoruz" diye konuştu.

"TAHSİS SAĞLANIR SAĞLANMAZ UYGUN BİR PROJE İLE HALİ HEM GENİŞLETECEĞİZ HEM DAHA GÜZEL BİR HALE GETİRECEĞİZ"

Başkan Seçer, Mut Hali ve tamamlanmak üzere olan Erdemli Hali hakkında da şu bilgileri verdi:

"Mut Halimiz; orada ormana ait bir yer vardı. Resmi gazetede yayınlandı Cumhurbaşkanı kararıyla bu bölgede yani Hal civarındaki Orman'a ait yerler orman vasfını yitirdiği için orman alanları dışına çıkarıldı ve Hazine'ye devredildi. Biz Hazine'ye yazımızı yazdık. Mevcut Hal'e bitişik olan bu alanın tarafımıza tahsisini istiyoruz. Tahsis sağlanır sağlanmaz uygun bir proje ile Hali hem genişleteceğiz, daha güzel ve kullanışlı bir hale getireceğiz. Çünkü orada eksiklerimiz var. Ama şunu da itiraf edeyim; tahsis konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bizim Milli Emlak'tan tahsis almamız deveyi hendekten atlatmaktan daha zor, çok zor, alamıyoruz. Anamur'da konuştuk, Ticaret Odası'nda toplantı yaptık. 'Anamur Hali, Bozyazı Hali neden yapılmadı' diye soruyorlar. Ben çıkardım çalıştığımız avan projeyi gösterdim. 2,5 senedir tahsisini bekliyoruz, Hal yapacağız. Bakın Erdemli Hali'nin sorununu çözdük. Tahsis sorunu yoktu. Orada yarım kalmış bir inşaat vardı. Temmuz ayı içerisinde inşaatı bitiriyoruz ve kullanıcılarına yani komisyoncu esnafına teslimatlarını yapacağız."

Başkan Seçer, hizmet yapmaya devam edeceklerini belirterek,"Yeter ki önümüz açılsın. Yeter ki bürokraside işler gecikmesin. Yeter ki bürokrasi, olması gereken işlerimize siyasi talimatlarla sekte vurmasın. Aşamayacağımız, yapamayacağımız ne proje var, ne bir engel var. Çünkü istiyoruz, biz hizmet yapma arzusundayız" dedi.

"BU EKİPMANLARI ALACAK KARDEŞLERİME BEREKETLİ MAHSULLER DİLİYORUM"

Dağıtılan hamur yoğurma makinesi ve sulama borusunun rakamlarını paylaşan Başkan Seçer, Üreticilere bereketli mahsuller dileyerek şöyle konuştu:

"Bu ekipmanları alacak kardeşlerime bereketli mahsuller diliyorum Bu yıl iyi başladı kayısı, sonuna gelindi. Erik de gayet güzel başladı. Biraz mevsimsel meyve tutumu azdı ama fiyatlar, pazar değerleri iyiydi. Şu anda hasadın sonu geldi. Fiyatlarda biraz gevşeme var ama umut ediyorum bütün üreticilerimiz sezonu memnun bitirecek. Darısı zeytin sezonuna diyorum. İnşallah zeytin sezonunuz da çok bereketli olur, çok zeytin hasadı olur, yağ oranı yüksek olur, kaliteli olur para kazanırız, refahımız yükselir, herkes güler, herkes mutlu olur. Arzumuz, isteğimiz bu yönde. Umut ediyorum bizim gelmemiz de havayı güzelleştirdi. Daha güzel, kardeşçe; bundan daha güzel bir kelime var mı? Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyoruz. Her zaman söylüyoruz. İki değişmezimiz; Bayrağımız ve Atatürk'ümüz. Çabamız bu yönde. Dünyaya nereden bakarsak bakalım ortak kaygımız ülkemiz, Türkiye'miz, Mersin'imizse, Mut'umuzsa gerisi teferruat."

