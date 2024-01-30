Vahap Seçer, 'Kent Katılımı Buluşmaları' Kapsamında Mersin'deki Kadın Örgütleri ile Bir Araya Geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Kente Sözümüz Var' sloganıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kent Katılımı Buluşmaları'nın 6. serisinin 4. toplantısını bu kez Mersin'deki kadın örgütleri temsilcileri ile gerçekleştirdi.

Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen buluşmada Başkan Seçer'e, Genel Sekreter Olcay Tok ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu eşlik etti.

SEÇER: "ÖNEMLİ KARAR AŞAMALARINDA STK'LARLA BİR ARAYA GELİYORUZ"

Toplantının açılışında konuşan Başkan Vahap Seçer, 5 yıldır düzenli olarak STK'larla bir araya geldiklerini ve önümüzdeki dönemde de gelmeye devam edeceklerini vurguladı. Kadın STK'larıyla da birçok farklı toplantıda sık sık bir araya geldiklerine dikkat çeken Seçer, "Bu toplantılardan yararlanıyoruz. 5 yıllık görev süremizde birçok STK'yla bir araya geldik. Değişik toplantılar, olağanüstü koşullar veya toplumsal olaylarda ilgili STK ile bir araya geliyoruz. Kent için önemli karar aşamalarında da yine STK'larla bir araya gelmişliğimiz var. Birçok kararı da onlarla birlikte aldık" dedi.

MESLEĞİ OLMAYAN KADINLAR İSTİHDAMA BÜYÜKŞEHİR'İN KURSLARI İLE KATILIYOR

Kadın örgütleri ile yapılan görüşmenin ardından kadınların taleplerine ve sorularına yanıt veren Seçer, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın Türkiye'de ilk olarak Mersin'de kurulduğunu hatırlattı. Göreve geldiği günden itibaren kadın istihdamının artırılması doğrultusunda da çalıştıklarını kaydeden Seçer, "Kadın istihdamını yüzde 18'den yüzde 24'e çıkarttık. Göreve geldiğimizde 30 olan kadın otobüs şoförü sayısı da 166'ya çıktı"dedi.

MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri'nde kadınlara marangozluktan inşaat boyacılığına, alçı-sıva ustalığından kaynakçılığa, mobilya imalat ve montajından giyim üretim teknolojilerine kadar birçok alanda kurslar olduğunu söyleyen Seçer, bu kurslarda kadınlara öncelik verdiklerinin altını çizdi. Ayrıca mesleği olmayan kadınlara da kurslar için çağrıda bulunan Seçer, "'Kursunu al mesleğini edin, işin hazır' diyoruz" diye konuştu.

"EŞİTLER ARASINDA KADINLARI BİR ADIM ÖNE ÇIKARTIYORUZ"

Seçer, "Eşitler arasında kadınları bir adım öne çıkartıyoruz" diye devam ettiği konuşmasında; sadece temizlik görevlisi veya şoförlük alanında değil, alt kademedeki görevlerden yönetici kadrosuna kadar tüm alanlarda kadınların sayısının artmasını istediklerini vurguladı. Seçer, "Özellikle birebir ve vatandaşla yüz yüze olan görevlerde ben kadınlara öncelik verilmesini istiyorum" dedi. Büyükşehir olarak kooperatiflerle yaptıkları iş birliklerinden de bahseden Seçer, bunu önemsediklerinden söz etti. Seçer, "Kooperatifle ilgilenenler bilir. Kooperatif kurmak en kolayı, kooperatifi sürdürebilmek de en zoru. Bu konuda da biz çok dikkatli çalışıyoruz. İşini ciddi ve doğru yapan kooperatiflerle iş birliği yapıyoruz" diye konuştu.

"HER İYİ SİYASETÇİ STK'LARLA İŞ BİRLİĞİ YAPAR"

Toplantıları önümüzdeki 5 yıl sıklaştırabileceklerinden de söz eden Seçer, "İlk olarak 2020 yılında ekonomi STK'larıyla bu işe başladık. Daha sonra da bunu yaygınlaştırdık. Meslek odalarını, sendikaları, hemşehri derneklerini işin içine kattık. Gittikçe toplantılar daha fazla gruplarla oluşmaya başlandı. Gelecek yıl başka yapıları da bu toplantılara katarak genişletmek istiyoruz. İşini iyi yapan bir siyasetçi; STK'ların değerini bilir. STK'lar bizim yerimize fahri elçilerdir" ifadelerini kullandı.

"MERSİN'DE SOSYAL KONUT DÖNEMİNİ BAŞLATACAĞIZ"

Yaptıkları çalışmaların içerisinde bulunan Sosyal Konut Projesi'nden de bahseden Seçer, şöyle devam etti:

"Bir arkadaşımız 'Dezavantajlı kadınlara sosyal konut desteği verilsin' dedi. Biz bütün vatandaşlarımıza sosyal konut desteği verelim. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapalım, tek yaşayan, istismar ve şiddet görmüş, eşini kaybetmiş, çocuğu olan, ekonomik sıkıntılar yaşayan, çalışan, çocuğuna rızk kazanan kadınlara öncülük yapalım. Bizim birkaç önemli projelerimizden biri sosyal konuttur. Gelecek dönemde Mersin'de sosyal konut dönemini başlatacağız. Bu sadece 'yaptık, satıyoruz' değil. Avrupa'da örnekleri var. Bu konuda da finansman çalışmalarımız var."

SEÇER, KADIN ODAKLARI PROJELERİ ANLATTI

Kadınlara yönelik hizmetleri anlatan Seçer, Kadın Konuk Evi, Kadın Sağlığı ve Danışma Merkezi, Hamile Bakım Sütü, Üretici Kadın Stantları, Okuma Yazma Kursları, El Bebek Gül Bebek Destekleri, Tarsus Gençlik Kampı gezileri, Etkinlik ve Sanat Merkezi, Silifke Gazi Çiftliği, toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları, Kadın ve Çocuk Atölyeleri gibi Büyükşehir'in kadın odaklı hizmetleri hakkında katılımcıları bilgilendirerek, " Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal politikaları kadın odaklıdır. Belediyemiz sosyal politikalar konusunda yaptığı projelerle örnek belediyelerdendir" dedi.

'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' Projesi'nden de söz eden Seçer, projede özellikle kadınlara ağırlık verdiklerini belirterek, "121'i kadın 240 aileye işletme kurduk. Her aileye 25 hayvan verdik. 7 bin 500 küçükbaş hayvandan bahsediyoruz. Bu tür projeler hep kadın odaklı. Kadınlar ekonomik hayata katılsın istiyoruz" diye konuştu.

"BEN KENTİM İÇİN MÜCADELE EDİYORUM"

Limanın genişlemesi konusuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Seçer, "Atatürk Parkı'nda yasal bir hakkım yok. Liman davasını Mersin Büyükşehir Belediyesi açtı. Sizler müdahil oldunuz, yürütme durduruldu. Daha sonra yargılama devam etti, kazandılar. Polipropilen tesisleri için de yine davayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı açtı ve durduruldu, ardından da iptal oldu" dedi.

Limanla ilgili yeni bir genişleme konusu olduğunu da söyleyen Seçer, "Liman belediyenin yollarını kullanıp oraya dolgu maddesi taşımak istiyor. Ancak izin vermedik" dedi. Büyükşehir'in liman genişlemesi ile ilgili bir ilişkisi olmadığını söyleyen Seçer, Büyükşehir olarak Liman Caddesi'nde yol çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "Limanın genişlemesiyle belediye ilişkisi bundan ibarettir. Konunun karşısında olan insanı, belediyeyi yıpratmanın doğru olmadığını, doğrunun bu olduğunu, asıl burada karşı duracak yegane gücün Mersin Büyükşehir Belediyesi ve şu anki başkanı olduğunu bilmelisiniz" diye konuştu.

Seçer, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Ben kentim için mücadele ediyorum.Deprem, ekonomik kriz gibi sorunlar ve siyasi operasyonlar gibi engellemeler yaşadım. Limanın büyümesine, genişlemesine karşıyım. Doğu'da daha önce bir alan belirlenmiş, 60 dönümlük bir alan imara işlenmiş, onu iptal ettiler. 190 dönüm olarak Çevre Bakanlığı'ndan planı değiştirdiler. 15 yıldır yasalar çok değişti. Buna ben engel olamadım."

Gelecek dönemde Mezitli'de yapacak oldukları projeleri arasında yer alan 'Çocuk Kampüsü projesinden de söz eden Seçer, "Yaşar Doğu Caddesi üzerinde 3 bin 163 metrekare alanda 900 metrekarelik bir yapı alanı planladık. Bilim ve etkinlik atölyeleri, tiyatro, gösteri, konferans salonu, tarım atölyeleri, Survivor parkuru, çocuk kütüphanesi olacak. Burayı çok kısa sürede yaparız" dedi.

"İŞ BİRLİĞİ YAPMAK İSTEYEN DERNEĞE AÇIĞIZ"

Mezitli ilçesi için planladıkları 'Kent Meydanı' çalışması hakkında da bilgi veren Seçer, "Oraya çok muhteşem bir Kent Meydanı ile bir Kültür Merkezi Kompleksi yapacağız. Orada yeterli alanımız var, Mezitli Belediyesi'nin de bir yeri vardı. Onu da birleştirmek kaydıyla, önümüzdeki dönem oraya muazzam bir proje yapacağız" dedi. İş birliği konusuna da yanıt veren Seçer, "İş birliği yapmak isteyen derneğe açığız, Şube Müdürlüğümüz emrinize amade" diye konuştu. Yeni dönem için yeni bir fırın ve aşhane müjdesi de veren Seçer, "Büyük bir aşhane ve yine ikinci 5 yıl için büyük bir ekmek fabrikası projemiz var" dedi.

"GERÇEKTEN DEĞERLİ ÇALIŞMALAR YAPTIK"

Bir katılımcının 'Hep biz istiyoruz. Peki, siz bizden ne istiyorsunuz?' sorusunu da yanıtlayan Seçer, "Gerçekten değerli çalışmalar yaptık, emek ettik. Bir 5 yıl daha Mersin halkından vize istedik. Emeğe, doğruluğa, dürüstlüğe saygı gösteren ve insanlığa hizmet etme arzusunda gönüllü çalışanlar olarak sizin desteğiniz benim için çok değerli" diyerek sözlerini tamamladı.

KESKİN: "KARAR ALICILARLA SİVİL TOPLUMU BİR ARAYA GETİRMEK ÇOK KIYMETLİ"

Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkan Yardımcısı ve toplantıya Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sivil İnisiyatifi adına katılan Avukat Başak Keskin, "Bu toplumda sorunları yaşayan ve sivil alanda mücadele eden STK'lardır. O yüzden de karar alıcılarla sivil toplumu bir araya getirmek ve o güç birliğini sağlamak çok kıymetli. O yüzden de Vahap Bey'in bu konulara önem verdiğini biliyoruz ve bu şekilde toplantıların da çok önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Büyükşehir tarafından kadınlara yönelik yapılan çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Keskin, "Mersin'de çok uzun bir süredir, bizim genelde görmek istediğimiz sosyal devlet anlayışının yerelde uygulanabilir halini görüyoruz. Vahap Bey'in başkanlık yaptığı dönemden itibaren de bu çalışma özellikle sivil toplum iş birliği ile çok daha fazla oldu. Kadınların daha çok sosyal hayata ve iş hayatına karışabilmesi, özellikle dezavantajlı bölgelerdeki kadınların bu haklara erişebilmesi konusunda özverili çalışmalar yaptığını biliyorum" diye konuştu.

Türk Kadınlar Birliği adına katılan Figen Türkoğlu Kutluay ise Seçer'in çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek, "Kadınlarla ilgili tüm problemlerimizi çözmek için büyük çaba harcadığını gördük" dedi. Bu tür toplantıların, kadınların talep ve önerilerini dile getirmek için oldukça uygun bir alan olduğunu söyleyen Kutluay, emeği geçen herkese teşekkür etti.

GÜNAY: "VAHAP BEY'İN DESTEĞİYLE ŞEHİRDE BİRÇOK PROJEYE İMZA ATTIK"

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Arzu Günay da Mersin Barosu ve kadın dernekleri olarak 5 yıldır Büyükşehir ile birebir temasta çalıştıklarını belirtti. Günay, "Vahap Bey ve Şerife Hanım'ın desteğiyle şehirde birçok projeye imza attık, paneller yaptık, sığınma ile ilgili desteklerimiz oldu, kadınlarla ilgili birçok çalışmada hep bir arada çalıştık" dedi.

Büyükşehir'in çalışmalarda birleştirici bir gücü olduğuna dikkat çeken Günay, "Açıkçası şimdiye kadar tüm STK'lar dağınık bir şekilde çalışıyordu. Bizi toplayan Mersin Büyükşehir oldu. Herkesin bir araya gelmesi, istişare yapması, çözüm üretmesi çok daha değerli. Bu anlamda başkanımızın da desteğini gerçekten yadırgamamak lazım. Kadınlar ve kadın hakları adına ne talep edersek hep destek verdi. O anlamda çok mutluyuz" diye konuştu.

Toplantıda katılımcılara Pirömerli Nergis üreticilerinin ürettiği nergislerden de dağıtıldı.

Toplantı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.