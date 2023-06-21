Türkiye'nin İlk ve Tek Biyosfer Rezervine Sahip Olan Borçka Macahel Bölgesinde 11. Ayda Yağan Kar Nedeniyle Türkiye'yle Bağlantısı Kesiliyor

Artvin’in Borçka ilçesine yaklaşık 47 kilometre uzakta bulunan Camili köyü, Türkiye tarafında Macahel bölgesinin diğer köyleriyle birlikte UNESCO’nun Camili Biyosfer Rezervine ev sahipliği yapıyor. Bölgeye 11. ay itibariyle yağan kar nedeniyle Borçka ilçesiyle irtibatı kesilince Artvin Valiliğinin Gürcistan Hükümetiyle yaptığı özel antlaşmayla periyodik olarak 2-3 ay boyunca köyde yaşayanlar ihtiyaçlarını Gürcistan’dan sağlıyorlar. Camili Köyü Muhtarı Altan Gülbin, "Buraya 11. ayda kar yağar ve periyodik olarak 2-3 ay yolumuz kapanıyor ve dolayısıyla çok ciddi sorunlar yaşıyoruz bu vadide. Buna istinaden protokolde belirttiğimiz işleri Gürcistan üzerinden yapmaktayız" dedi.

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Borçka ilçesine yaklaşık 47 kilometre uzakta bulunan Camili köyü, Türkiye tarafında Macahel bölgesinin diğer köyleriyle birlikte UNESCO'nun Camili Biyosfer Rezervine ev sahipliği yapıyor. Bölgeye 11. ay itibariyle yağan kar nedeniyle Borçka ilçesiyle irtibatı kesilince Artvin Valiliğinin Gürcistan Hükümetiyle yaptığı özel antlaşmayla periyodik olarak 2-3 ay boyunca köyde yaşayanlar ihtiyaçlarını Gürcistan'dan sağlıyorlar. Camili Köyü Muhtarı Altan Gülbin, "Buraya 11. ayda kar yağar ve periyodik olarak 2-3 ay yolumuz kapanıyor ve dolayısıyla çok ciddi sorunlar yaşıyoruz bu vadide. Buna istinaden protokolde belirttiğimiz işleri Gürcistan üzerinden yapmaktayız" dedi.

Macahel bölgesi ilk ve tek biyosfer rezerv alanı ve biyo ve bitki yetiştiriciliği bakımından da Türkiye'nin en zengin bölgesi hatta Dünyanın en zengin bölgesi alanında yer alıyor. Camili Köyü Muhtarı Altan Gülbin, "Türkiye'de yoga turizmi Macahel'de başladı ve biz bu konuyu çok önemsiyoruz çünkü insanlar dinlenmeye ve yoga yapmaya Macahele geliyorlar. Bu da ciddi anlamda bölgede pansiyonculuk ve Otelcilik yapan vatandaşlarımıza ekonomik bir girdi sağlamış durumda" diye konuştu.

"11. AYDA KAR YAĞINCA BİZ HASTALARIMIZI GÜRCİSTAN'A YETİŞTİRİYORUZ"

Camili Köy Muhtarı Altan Gülbin şunları söyledi:

"Gerçekten bir ay içerinde ciddi çalışmalar yapılmakta. Bir tanesi şu anda geçmiş olduğunuz zirve ve kışın kapandıktan sonra biz geçişlerimizi bu vadiden sağlıyoruz. Buraya 11. ayda kar yağar ve periyodik olarak 2-3 ay yolumuz kapanıyor ve dolayısıyla çok ciddi sorunlar yaşıyoruz bu vadide. Buna istinaden protokolde belirttiğimiz işleri Gürcistan üzerinden yapmaktayız. Artvin Valiliğinin Gürcistan Hükümetiyle yaptığı özel antlaşmayla kimlik bilgilerimiz veriyoruz ve o şekilde hastalarımızı sınır kapısından Türkiye Cumhuriyetlerine yetiştirebiliyoruz. Buradaki bağlantı yolunun yapılması için gerekli girişimler vardı. Sağ olsun bakanımız Faruk Çelik'in öncülüğünde, Türkiye büyük elçisi dahil olmak üzere o bağlantı yolunun etütleri yapıldı ve gördüğünüz gibi Gürcistan tarafı da yapılmış durumda ve bayramdan sonra bu çalışma başlayacak. Az da olsa bizleri rahatlatacak çünkü hastalarımızı Kızaklarla ve sedyelerle taşıyorduk ki en azından bunun önüne geçmiş olacağız yani artık hastalarımızı hızlı bir şekilde hastanelerimize yetiştireceğiz.

"BURADAKİ İNSANLAR KENDİ YAĞLARIYLA KAVRULUYORLAR"

Buna istinaden tünelle ilgili gelişmelerde var, Macahel tünelinin ilk etabının 2023 yılında yapılacağı belirtildi ve bizim de beklentimiz bu ve başkada bir şansımızda yok. Şu an bölge insanı kendi yağında kavruluyor yani ekonomik anlamda, arıcılık yapıyor az da olsa fındık üretiyor ve kendine yetecek kadar hayvanda besliyor ama buradaki en büyük sıkıntı Macahel geçidinin kışın kapanması ve dolayısıyla buradaki insanları mağdur ediyor ve bölgedeki asıl sorun bu ve buradaki sorun çözülürse ki bu bölgede yaşayan insanların çok da başlıca problemi yok. Dedim ya buradaki insanlar kendi yağlarıyla kavrulabiliyorlar ve ülkesine asla külfet değildirler ve dolayısıyla en büyük talebimiz 5 bin 900 metre uzunluğundaki tünelin başlaması ve bu bölge insanının rahat bir nefes almasıdır.

"ARICILIK TURİZMİ BÖLGEDE GERÇEKLEŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Bu bölgede gerçekten güzel gelişmeler var ve bunlardan diğer birisi de Artvin Valiliğinin öncülüğüyle bu bölgede arıcılık projesi hayata geçirilmeye çalışılıyor ki Kafkas arısının korunması da dahil buradaki arı varlığının daha iyi nasıl artırabiliriz ve arı hastalıklarının önüne nasıl geçebiliriz üzerinde çalışılıyor. Aynı zamanda APİ terapi ile ilgili çalışmalarda var ve APİ turizmiyle ilgili çalımalar var. Bunun yanında APİ terapi orman parkının kurulması ile ilgili bir kaynak ayrıldı. Şu anda bütün bunlarla ilgili proje çalışmaları devam ediyor. Bu bölgede yaşayan 100-150 arıcımız bu projeyi kabul etti. Burada periyodik olarak zaman zaman kurslar yapılıyor ve arıcılarımızda katılıyorlar. Dolayısıyla bölgede yapılan arıcılığı insanlarımız önemsiyor. Çünkü biliyor ki iyi para kazanabileceklerinden bir tanesi arıcılık, bu yüzdende bizim için çok önemli.

"MACAHEL BÖLGESİNDE BULUNAN BİYOSFER REZERV ALANINDA YOGA TURİZMİ YAPILIYOR"

Macahel bölgesi ilk ve tek biyosfer rezerv alanı ve biyo ve bitki yetiştiriciliği bakımından da Türkiye'nin en zengin bölgesi hatta Dünyanın en zengin bölgesi alanında yer almakta. Dolayısıyla bu bölgede, yaylalarda, dağlarda ve Karçallarda ciddi anlamda eko turizm yapılmakta ve gelen insanlar daha çok doğamızı ve şelalelimizi, krater göllerimizi ziyaret ediyorlar. ve bakın dolayısıyla buradaki biyoçeşitliliği görüyorsunuz, renk tonları inanılmaz güzel ve kuş sesleri ve ciddi anlamda gürültü yok. İnsanların dinlenebileceği ve hatta, Türkiye'de yoga turizmi Macahel'de başladı ve biz bu konuyu çok önemsiyoruz çünkü insanlar dinlenmeye ve yoga yapmaya Macahel'e geliyorlar. Bu da ciddi anlamda bölgede pansiyonculuk ve Otelcilik yapan vatandaşlarımıza ekonomik bir girdi sağlamış durumda."