TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Gelecek dönemlerde evlatlarımızın arasından Aziz Sancar'lar çıkacaktır"

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 'Farika Kitaplı Kahve 2 Prof. Dr. Aziz Sancar Yerleşkesi', TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla hizmete açıldı. Kurtulmuş, "Ufacık gençlerimiz, evlatlarımızın arasından da gelecek dönemlerde Aziz Sancar'lar çıkacaktır. Öyle inanıyorum ki, bu gençlerin içerisinden dünyada sayılı bilim adamları, bilim insanları ortaya çıkacaktır" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, 'Farika Kitaplı Kahve 2 Prof. Dr. Aziz Sancar Yerleşkesi'nin resmi açılış törenine katıldı. Törene Kurtulmuş'un yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti milletvekilleri, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve ilçedeki öğrenciler katıldı. Açılış konuşmalarıyla başlayan tören, kurdele kesimiyle devam etti. Kurdele kesimi sırasında dualar okundu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra Farika Kitaplı Kahve 2'nin kütüphane ve sosyal etkinlik alanlarında öğrencilerle bir araya geldi.

"230 gencimizi burada kitapla buluşturuyoruz"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Farika-1 ve Farika-2 olarak üçüncüsünü de açtığımız bir farklı konsepti ilçemize kazandırmanın sizlerle birlikte büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Burası şehrin değişimine öncülük eden kentsel dönüşüm ofisi olarak hizmet vermeye başlamışken sonrasında bu farikaların sizler tarafından çok büyük bir ilgi gördüğünü gördüğümüzde burasını da kitaplı kahve olarak hizmete açmış olduk. Yaklaşık 230 gencimizi burada kitapla buluşturuyoruz. Ders çalışma imkanı sunuyoruz. Birlikte farklı bir model projeyi burada görmüş olacağız. Masal Çocuk Evi'ni burada birlikte hizmete açtık. Orada da yaklaşık 100 çocuğumuz hizmet alıyor" dedi.

"Yolculuğumuzun en önemli gücü sevgili gençlerimizdir"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise, "Türkiye böyle yerinde duracak, bırakın geriye gitmeyi, yerinde duracak, iki günü eşit olacak bir ülke değildir. İmkanlarıyla, potansiyelleri ile hedefiyle Türkiye, hep ileriye gitmeyi kendisine şiar edinmiş bir milletin vatanıdır. Dolayısıyla bu ülkeyi daha ileriye götürmek, daha güçlü yarınlara taşımak hepimizin vazifesidir. Özellikle cumhuriyetimizin ikinci asrına girmeye hazırlandığımız 29 Ekim Bayramıyla birlikte kapısını açacağımız yeni dönemin hemen başındayız. Türkiye Yüzyılı olarak adlandırılan her alanda güçlü, sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin yüzyılını kurmak boynumuzun borcudur ve bu hedef istikametinde her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yolculuğumuzun hiç şüphesiz en önemli gücü ise sevgili gençlerimizdir" diye konuştu.

"Önümüzdeki yüzyılın merkezinde kitap ve gençlik var olacaktır"

Kurtulmuş konuşmasının devamında, "Türkiye'yi yarınlara taşıyacak, Türkiye'yi daha güçlü bir ülke olarak ileriye doğru götürecek hedefi olan, birikimi olan, bilgisi olan, donanımı olan bir gençliği yetiştirmek bu milletin en önemli vazife birisidir. İşte onun için diyoruz ki, nasıl geçmişte büyük medeniyetlerimizin merkezinde kitap ve gençlik vardıysa önümüzdeki yüzyılın merkezinde de hiç şüphesiz kitap ve gençlik var olacaktır. Biz ilk emri 'Oku' olan bir medeniyetin çocuklarıyız. Tarihimiz boyunca ta Semerkant'tan Endülüs'e kadar bütün coğrafyalarda başta Anadolu toprakları da olmak üzere şehirlerimizi kitabın ve kitabın bir araya geldiği kütüphanelerin ve gençliğin etrafında oluşturmuş olan bir milletiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye çok değerli gençler yetiştiren bir mekan olarak hizmet verecektir"

Farika kütüphaneleriyle ilgili konuşan Kurtulmuş, "İşte burada da Farika-2 kütüphanesi ümit ediyorum ki Gaziosmanpaşa'nın en yoğun nüfusunun bulunduğu bu mahallelere hizmet eden, sadece yerel bir hizmet mekanı olarak kalmayacak. Türkiye'ye çok değerli gençler yetiştiren, onların yetişmesine vesile olan, fiziki bir mekan olarak da hizmet edecektir. Ayrıca bu farika kütüphanemizin isminin Aziz Sancar olması da fevkalade manidardır. Aziz Sancar, Türkiye'nin baktığınız zaman geri kalmış, geri bırakılmış bölgelerinden birisinde yaşamış. Oradan yetişmiş, Türkiye'nin imkanlarıyla belli bir noktaya gelmiş, yurt dışında eğitim almış ve dünya çapında bir bilim adamı olmuş, bu yüzyıldan gelecek yüz yıla kalacak önemli bilim adamlarımızdan birisidir" dedi.

"Evlatlarımızın arasından Aziz Sancar'lar çıkacaktır"

Kurtulmuş şunları kaydetti:

"Şunun için söylüyorum, az evvel bir tane öğrenci kızımız burada kalktı, konuşma yaptı. Hiç şüphem yok. Şu arkada cıvıl cıvıl, henüz belki ne konuştuğumuzun tam da farkında olmayan bu ufacık gençlerimiz, evlatlarımızın arasından da gelecek dönemlerde Aziz Sancar'lar çıkacaktır. Öyle inanıyorum ki, bu gençlerin içerisinden dünyada sayılı bilim adamları, bilim insanları ortaya çıkacaktır." - İSTANBUL