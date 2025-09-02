Tatvan'da Samanyolu'nun Görkemi: Doğa Fotoğrafçıları Eşsiz Kareler Yakaladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğa fotoğrafçıları yapılan çekimlerle Samanyolu'nun muhteşem görüntüsünü gözler önüne serdi. Tarihi mekanlarla süslenen gece çekimleri, izleyenleri büyüledi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğa fotoğrafçıları tarafından yapılan Samanyolu yıldız pozlaması, gökyüzünün etkileyici güzelliğini gözler önüne serdi. Tarihi mekanda gerçekleştirilen çekimler, ortaya çıkan eşsiz karelerle hayranlık uyandırdı.

Tatvan'da doğa fotoğrafçılığı yapan Oktay Subaşı ve İskender Selçuk, kullanılmayan eski Van Yolu üzerinde bulunan Bolalan ve İncekaya köyü arasındaki, halk arasında Deşta Dem Ovası olarak bilinen bölgede gece çekimleri yaptı. Tarihi kalıntıların fon oluşturduğu çekimlerde Samanyolu'nun gökyüzündeki ihtişamı adeta görsel bir şölen sundu.

Fotoğrafçılar tarafından uzun pozlama tekniğiyle kaydedilen görüntüler, hem gökyüzü meraklılarını hem de sanatseverleri büyüledi. - BİTLİS

