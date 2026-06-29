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Erling Haaland'ın gündem olan videosu yapay zeka çıktı

Erling Haaland'ın gündem olan videosu yapay zeka çıktı Haber Videosunu İzle
Erling Haaland'ın gündem olan videosu yapay zeka çıktı
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Rakip savunma oyuncuların korkulu rüyası haline gelen Norveçli futbolcu Erling Haaland'ın yemek yediği sırada aynada gördüğü kendi yansımasından korktuğu anlar kısa süre içerisinde viral olmuştu. Bu videonun yapay zekaya ait olduğu ortaya çıktı.

Güçlü fiziği ve bitirici vuruşlarıyla yeşil sahalarda defans oyuncularının adeta korkulu rüyası haline gelmiş durumda olan Manchester City’nin dünyaca ünlü golcüsü Erling Haaland, bu kez ilginç bir video ile gündeme geldi.  

AYNADA KENDİSİNİ GÖRÜNCE İRKİLDİ

Sahalarda rakiplerine nefes aldırmayan, her pozisyonda üstünlük kuran dev santrfor, yemek yediği sırada aynada gördüğü kendi yansımasından korkup irkildi. Bu anlar kısa süre içerisinde sosyal medyada viral oldu. 

GÖRÜNTÜLER YAPAY ZEKAYA AİT ÇIKTI

Ancak olayın aslı kısa bir süre içerisinde ortaya çıktı. Görüntülerin yapay zekaya ait olduğu, videonun orijinalinde Asyalı bir adamın yemek yediği ve kendisini aynada görünce korkup irkildiği ortaya çıktı.

Ece Güneş
Ece Güneş
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