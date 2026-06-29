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Prof. Erhan Afyoncu: Nüfusun düşmesi, savaştan bile daha büyük tehdit

Prof. Erhan Afyoncu: Nüfusun düşmesi, savaştan bile daha büyük tehdit
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Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, nüfus azalmasındaki büyük tehlikeye dikkat çekti. Afyoncu, "Nüfusumuzun kendini yenileyememesi, Türkler için savaştan bile daha büyük bir tehdittir. Nüfusumuzun azalmasını ve yaşlanmasını engelleyemezsek Anadolu'nun yaşlı milletlerinden biri olarak tarih sahnesinden çekiliriz." dedi.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Türkiye’deki nüfus azalışı ve yaşlanma tehlikesine karşı çok ciddi uyarılarda bulundu.

AFYONCU'DAN DİKKAT ÇEKEN "NÜFUS" ÇIKIŞI

Nüfusun kendini yenileyememesinin Türk milleti için savaştan bile daha büyük bir tehdit olduğunu belirten Afyoncu, bu durumun ülkenin geleceğini doğrudan tehlikeye attığını vurguladı.

"ACİL TEDBİR ALINMAZSA 2100'DE NÜFUS 25 MİLYONA KADAR DÜŞER"

Doğum oranlarının düşmesini varoluşsal bir risk olarak nitelendiren Afyoncu, şu ifadeleri kullandı: "Nüfusumuzun kendini yenileyememesi, Türkler için savaştan bile daha büyük bir tehdittir. Çok acil tedbirler alıp uygulamaya sokmazsak 2100'de Türkiye'nin nüfusu 25 milyona kadar düşerken, yaşlı nüfusumuzun toplam nüfusumuzun yarısına yükselme ihtimali fazladır.

"TARİH SAHNESİNDEN ÇEKİLİRİZ"

Nüfusumuzun azalmasını ve yaşlanmasını engelleyemezsek Anadolu'nun yaşlı milletlerinden biri olarak tarih sahnesinden çekiliriz."

Kaynak: Haberler.com
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