Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Siber Vatan 2027 dönemi yapay zekâ destekli siber güvenlik eğitimleriyle başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonundaki Türkiye Siber Vatan Programı'nın 2027 dönemi, yapay zekâ destekli siber güvenlik eğitimleriyle başladı. Zafer Kalkınma Ajansı bölgesindeki Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak'taki üniversite öğrencileri programa başvurabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Türkiye Siber Vatan Programı'nın 2027 dönemi, yapay zeka destekli siber güvenlik eğitimleriyle başladı. Zafer Kalkınma Ajansı'nın faaliyet bölgesinde yer alan Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak'taki üniversite öğrencileri de programa başvurabilecek.

Gençlerin dijital teknolojiler alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Türkiye Siber Vatan Programı, 2027 döneminde yapay zeka ile siber güvenlik alanlarını bir araya getiriyor. Program kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden üniversite öğrencilerine eğitim imkanı sunulurken, katılımcıların teknik yetkinliklerinin artırılması ve siber güvenlik alanında uzmanlaşmalarının desteklenmesi hedefleniyor.

Eğitimler yaklaşık üç ay sürecek

Programın ilk aşamasında öğrenciler, yaklaşık üç ay sürecek çevrim içi eğitimlere katılacak. Bu süreçte siber güvenlik alanında temel yetkinliklerin kazandırılması ve yüz yüze teknik eğitimlere katılmaya hak kazanacak adayların belirlenmesi amaçlanıyor.

Çevrim içi eğitim ve eleme sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler, başvuru yaptıkları kalkınma ajansının faaliyet bölgesinde belirlenecek ilde düzenlenecek yüz yüze eğitimlere davet edilecek.

Başvurularda öğrencilerin öğrenim gördükleri üniversitenin bulunduğu ili kapsayan kalkınma ajansını seçmeleri gerekecek. Farklı bir kalkınma ajansının faaliyet bölgesindeki yüz yüze eğitimlere katılım sağlanamayacak. Eğitimlere katılmaya hak kazanan öğrencilerin ulaşım ve konaklama giderleri ise ilgili kalkınma ajansı tarafından karşılanacak.

Siber güvenlik ve yapay zeka bir arada

Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak'taki gençlerin katılabileceği yüz yüze eğitimler iki temel aşamadan oluşacak. Öğrencilere sızma testi ve siber güvenlikte yapay zeka alanlarında eğitim verilecek.

Eğitimlerin ardından düzenlenecek Capture The Flag (CTF) yarışmasında öğrencilerin, geliştirdikleri yapay zeka modellerini siber güvenlik problemlerinin çözümünde kullanmaları hedefleniyor. Böylece katılımcıların teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmeleri ve farklı teknik becerilerini birlikte kullanmaları sağlanacak.

Başarılı öğrenciler bootcamp programına katılacak

Programın ileri aşamalarında başarılı olan öğrenciler, yedi gün sürecek Siber Vatan BootCamp programına davet edilecek. Bu aşamada ileri düzey teknik eğitimler, uygulamalı çalışmalar, takım görevleri ve sektör buluşmaları gerçekleştirilecek.

Program boyunca teknik geziler, usta-çırak buluşmaları, konferanslar, seminerler, mentor firmalarla birebir çalışmalar ve CTF yarışmaları da düzenlenecek. Teknik eğitimlerin yanı sıra öğrencilerin takım çalışması, girişimcilik ve yenilikçi düşünme becerilerinin geliştirilmesi de amaçlanıyor.

Programın tüm aşamalarını başarıyla tamamlayan öğrenciler, yetkinlikleri ve ilgi alanları doğrultusunda Siber Vatan takımlarında yer alma fırsatı elde edebilecek.

Gençlere dijital yetkinliklerini geliştirme çağrısı

Zafer Kalkınma Ajansı, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak'taki üniversite öğrencilerini siber güvenlik ve yapay zeka alanlarında kendilerini geliştirmeye davet etti.

Programla gençlerin dijital teknolojiler alanındaki yetkinliklerinin artırılması, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak uzmanların yetişmesine destek olunması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Bir maç daha var

Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Herkes şaşkın
73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
Masaj salonu adı altında fuhuş yaptırmışlar! 13 adrese polis baskını

Masaj salonu değil fuhuş yuvası! Polis baskını skandalı ortaya çıkardı
Ünlü futbolcunun eşinden kan donduran sözler: Hırsızlık yaparsan ellerini keserler!

Yıldız futbolcunun eşinden kan donduran sözler: Ellerini keserler!

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Malvarlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım

Malvarlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
Ciddi ilişki için sosyal medyadan ilan verdi! Belgelerini tek tek paylaştı

Ciddi ilişki için sosyal medyadan ilan verdi! Belgelerini tek tek paylaştı
Çankırı Bayramören'de otomobil uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Gece yarısı katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Lewis Hamilton'dan Kim Kardashian'a servet değerinde hediye

"Para var huzur var" dedirten bir olay daha
Şehri ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti

Şehri ayağa kaldıran görüntü
7 ili kapsayan soruşturmada karar çıktı! 58 tutuklama

7 ili kapsayan soruşturmada karar çıktı! 58 tutuklama
12'nci kattan sarkan minik kızı kurtarmak için seferber oldular

Anne alışverişe gitti, minik kızı ölümden komşular kurtardı!