Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ: "Türkiye'nin Cenneti Muğla Hak Ettiği Yardımları Alamıyor"

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, "Muğla Türkiye’nin cenneti. Bu şehir bu güzelliğine rağmen hak ettiği yardımları alamıyor. Hükümet ile belediyeler arasındaki problem devam ediyor. Hükümet bırak bunları, burada Osman Gürün’ü, Bahattin Gümüş’ü, Muhammet Tokat'ı, Alim Karaca'yı cezalandırmıyorsunuz. Siz Fethiyelileri cezalandırıyorsunuz" dedi. Özdağ, adı üzerinde bir uzlaşma olursa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olmak istediğini söyledi.

ESMA TURAN

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, "Muğla Türkiye'nin cenneti. Bu şehir bu güzelliğine rağmen hak ettiği yardımları alamıyor. Hükümet ile belediyeler arasındaki problem devam ediyor. Hükümet bırak bunları, burada Osman Gürün'ü, Bahattin Gümüş'ü, Muhammet Tokat'ı, Alim Karaca'yı cezalandırmıyorsunuz. Siz Fethiyelileri cezalandırıyorsunuz" dedi. Özdağ, adı üzerinde bir uzlaşma olursa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmak istediğini söyledi.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Muğla Menteşe'de basın mensupları ile bir araya geldi. Meclis'te Saadet Partisi ile kurdukları grupla farkındalık yarattıklarını belirten Özdağ, şunları söyledi:

"Grup kurduğumuz andan itibaren parlamentoda 2 hafta çalıştık. Bu 2 hafta içerisinde farkındalık yarattık. Soru önergelerimizle, kanun tekliflerimizle, Meclis'te yaptığımız konuşmalarla çok ciddi şekilde memleket problemlerini dile getirdik. Biz, parlamentonun tatile çıkmasını istemedik. Türkiye'de çarpık bir durum var, adli tatil nasıl yanlışsa normalde hakimler, savcılar 20'şer, 30'ar gün izinlerini alsınlar gitsinler. Ne demek adliyenin 1 ay tatile çıkması. Türkiye'de parlamentonun, iç tüzük en fazla 3 ay olur denilmesini gelenek haline getirmişler. 3 ay çok uzun bir süre. Köylülerin, işçilerin, basın mensuplarının, işçilerin, memurların tatil yapamadığı bir ortamda kalkıp da milletvekillerinin Türkiye'nin çok büyük sorunlarının olduğu bir yerde tatil yapmalarını doğru bilmiyorum. Aldıkları maaşlarında helal olduklarına inanmıyorum. Bir ay tatil yeter, 2 ay boyunca parlamento çalışmalıdır."

"ARAÇ MUAYENELERİNE ZAM GELDİ, BAKANLAR TOPU BAŞKA TARAFA ATTI"

Araç muayenelerine gelen zamma tepki gösteren Özdağ şu ifadelere yer verdi:

"Araç muayenelerine yüzde 110 zam geldi. Peki emeklilere memurlara zammı yüzde 110 mu verdiniz? ya da asgari ücreti yüzde 110 mu yaptınız? Hayır. Gidiyorsunuz araç muayeneye bir gününüz gidiyor, orada aracınızda bir eksiklik buluyor tekrar Ankara'ya dönüyorsunuz ya da Muğla'ya. Orada yaptırıyorsunuz sıraya gidiyorsunuz. Yeniden Tüvtürk'ten randevu alıyorsunuz. 3 şirket buradan milyar dolarlar kazanıyor. 25 milyon araç muayene oluyor, bin 170 liradan ne kadar para yaptığını bir hesaplayın. Alanlar, İngilizler ve Türkiye'deki bir şirket ile yüzde 55'ini hazine alıyor. Bu bir modern soygundur. Ben bununla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bir soru önergesi vereyim dedim, bu topu başka tarafa atar dedim. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da soru sordum, cevap geldi, 'bu iş benim konum değildir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın işidir' diye. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan da' Bu iş Hazine ve Maliye Bakanlığı'nındır' diye cevap geldi. Türkiye'yi böyle yönetiyorlar."

"ŞUANA KADAR VERDİĞİM SORU ÖNERGELERİNE CEVAP GELMEDİ"

Özdağ, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin bir iktidar problemi vardır ama muhalefette ışık olmalıdır. Şu ana kadar vermiş olduğum soru önergelerine cevap gelmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanı, siz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçirirken, 'Parlamento çok etkili olacak, milletvekilleri çok güçlü olacak, hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olacak' demiştiniz. Soru önergelerimizin yazılı olmasını istediniz, sözlüyü de kaldırdınız. Şu anda milletvekilleri etkisizdir. Bugün hükümet, parlamentoyu yok saymaktadır. Muğla Türkiye'nin cenneti. Bu şehir bu güzelliğine rağmen hak ettiği yardımları alamıyor. Hükümet ile belediyeler arasındaki problem devam ediyor. Hükümet, bırak bunları, burada Osman Gürün'ü, Bahattin Gümüş'ü, Muhammet Tokat'ı, Alim Karaca'yı cezalandırmıyorsunuz. Siz Fethiyelileri cezalandırıyorsunuz. Mesela Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 2014 yılında Seydikemer Köyceğiz tarafından su getirecek, yazmış olduğu yazıya yeni cevap gelmiş. 2014 ne 2023 ne... İçecek suya ihtiyacımız var. Bodrum'un suya ihtiyacı var, buraya turist gelecek. Buranın ulaşım problemi var.

"MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Biz Saadet ve Gelecek Partisi olarak seçimlere beraber gireceğiz. Saadet Partisi'nin güçlü olduğu yer de biz, bizim kazanacağımız güçlü olduğunuz yerde Saadet Partisi aday göstermeyecek. Şu an Gelecek Partisi 125 yerde hemen hemen adaylarını belirlemiş durumda. Saadet Partisi de aynı şekilde bir komisyon kurdu beraber çalışıyoruz. Biz tahmin ediyoruz ki 200-250 yerde ortak adaylarımızla kazanacağız gibi duruyor. İşbirliğine de açığız. Benim Milletvekili olduğum andan itibaren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı hayalim vardı. Manisalıların hemen hemen tamamı benim Büyükşehir Belediye Başkanı olmamı istiyor. CHP, AK Parti, MHP, Saadet DEVA ve HDP'liler, hepsi her gün arıyor. Eğer burada Manisalılar teveccüh ederse, partilerde benim adım üzerinde uzlaşırsa, mevcut yönetimden memnun olmayanlar, 'Selçuk Özdağ bu yönetimi devirir' diyorsa ben adayım. Aday olmayı düşünüyorum."