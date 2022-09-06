Prof. Dr. İlhan: 'Mürüvvet anne evlatlarına Mavi Vatan'da kavuşacak'

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 1963'te Kıbrıs'ta 3 kardeşi ile birlikte şehit olan anne Mürüvvet İlhan'ın adının da sondaj destek gemisine verilmesi hakkında, "Gerçekten çok duygulandım. Ama bütün ülkemizin de aynı duyguları yaşayacağını ve çok duygulanacağını düşünüyorum. Mürüvvet anne evlatlarına Mavi Vatan'da kavuşacak. Bunu düşünmek gerçekten büyük devlet olmanın gereği diye düşünüyorum" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için en karanlık günlerden biri 21 Aralık 1963 tarihiydi. Rum çetesi EOKA, Kıbrıslı Türkleri adadan silmek ve Enosis ülkülerini hayata geçirmek için kanlı saldırılarını düzenledi. O dönemde Kıbrıs'ta bulunan askeri hastanenin yöneticiliğini yapan ve o zaman binbaşı rütbesinde olan emekli Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan'ın küvette kurşuna dizilen üç çocuğu ve eşi, yüzlerce masum sivilin katledildiği bu saldırıların en akılda kalanıydı. Tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen bu olayın simge isimlerinden olan Murat İlhan, Kutsi İlhan ve Hakan İlhan'ın adları Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından sondaj destek gemilerine verilmişti. Kıbrıs şehidi 3 kardeşin isimlerini taşıyan gemiler, Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han'a refakat etmek üzere göreve çıkmıştı. Son olarak da elim olayda şehit olan anne Mürüvvet İlhan'ın adı da sondaj destek gemisine verildi. Murat, Kutsi ve Hakan İlhan'ın kardeşi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ise duygularını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

"Hepimiz açıkçası devlet aklının ne kadar büyük olduğunu, devletin ne kadar büyük olduğunu ve şehitleri unutmadığını da bir kez daha gördük"

Mayıs ayının başında şehit kardeşleri Murat, Kutsi ve Hakan İlhan'ın isimlerinin sondaj destek gemilerine verildiğinde de aynı gurur ve duyguları yaşadığının altını çizen Prof. Dr. İlhan, "En büyük arama gemimiz Abdülhamid Han gemisi ile birlikte üç şehit kardeşin adını taşıyan geminin hem de Kıbrıs'ın hemen yanı başında arama çalışmalarında bulunması bizim için tabi çok çok gurur verici oldu. Bizim için derken, sadece bizim kendi ailemiz için değil, bütün ülkemiz için, 3 şehit kardeşin Mavi Vatan'da görevde olması, hepimizin gözlerini dolduran gurur verici bir gelişme oldu. Hepimiz açıkçası devlet aklının ne kadar büyük olduğunu, devletin ne kadar büyük olduğunu, şehitleri unutmadığını da bir kez daha gördük" ifadelerini kullandı.

"Mürüvvet anne evlatlarına Mavi Vatan'da kavuşacak"

Öte yandan, 3 şehit kardeşinden sonra, aynı olayda çocuklarının yanı başında şehit düşen anne Mürüvvet İlhan'ın adının da Mavi Vatan'da görev yapacak olan bir gemiye verilmesinin ayrı bir gurur vesilesi olduğunu belirten Prof. Dr. İlhan, "Birkaç gün önce Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu Başkanı Melih Bey beni aradı. 'Hocam, size bir sürprizimiz daha var, şehitlerin annesi Mürüvvet annenin ismini taşıyan yeni bir gemiyi de devreye alıyoruz' dedi. Tabi bu insana çok farklı duygular yaşatıyor. Gerçekten çok duygulandım. Ama bütün ülkemizin de aynı duyguları yaşayacağını ve çok duygulanacağını düşünüyorum. Mürüvvet anne evlatlarına Mavi Vatan'da kavuşacak. Bunu düşünmek gerçekten büyük devlet olmanın gereği diye düşünüyorum. Ancak büyük devletseniz ve devletin çok iyi bir aklı varsa, tarihine saygı duyuyor ve şehitlerini unutmuyorsa böyle bir yaklaşımı geliştirebilir düşüncesindeyim" açıklamasında bulundu.

"Dört şehidin birlikte görev yapacak olması hepimiz için gurur kaynağı olacak"

Dört şehidin aynı anda görev yapacak olmasının kendilerini çok gururlandırdığının altını çizen İlhan, "1963'te şehit olan Mürüvvet İlhan, Murat İlhan, Kutsi İlhan ve Hakan İlhan hep birlikte Mavi Vatan'da görev yapacaklar. Tabi dört şehidin birlikte görev yapacak olması da hepimiz için gurur kaynağı olacak. Ülkemizin de şehitlerine ne kadar kıymet verdiğinin bir göstergesi olarak karşımızda olacak diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Kıbrıs'ta Türklerin varlık mücadelesinde ne denli önemli bir vazifeye sahip oldukları da yazıyor"

İlhan kardeşlerin ve anne Mürüvvet İlhan'ın adını taşıyan gemilerde o kara geceyi anlatan yazılar olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, "Bu gemilerin içinde şöyle bir özellik de var, hatta geçen Hakan İlhan gemisinde görevli bir kaptan arkadaşımız ile mesajlaştık. Her üç geminin içerisinde de Mürüvvet İlhan'da da aynı olacaktır düşüncesindeyim. Hem şehitlerimiz; Mürüvvet İlhan, Murat İlhan, Kutsi İlhan, Hakan İlhan'ın fotoğrafları ve onların nasıl şehit edildiği, Kıbrıs'ta Türklerin varlık mücadelesinde ne denli önemli bir vazifeye sahip oldukları da yazıyor" şeklinde konuştu.

"Sanki çocuklarına yetişmek isteyen bir annenin telaşesi ile hızlı bir şekilde göreve gidiyordu"

Kendisinin henüz Mürüvvet İlhan adını taşıyan sondaj destek gemisini ziyaret edemediğini, kendisine ulaşan videoyu görünce çok duygulandığını vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Ben henüz Mürüvvet İlhan gemisini görmedim. Ama inşallah kısa zaman içerisinde Melih Bey ile beraber Mürüvvet İlhan'ı da görme şansımız olacak düşüncesindeyim. Tabi videoyu gördüğüm zaman ben de çok duygulandım. Hızlı bir şekilde, sanki çocuklarına yetişmek isteyen bir annenin telaşesi ile hızlı bir şekilde göreve gidiyordu. O aşkı hissettim açıkçası. Umuyorum hepsi de çok başarılı çalışmalar yaparlar, diğer gemilerimiz ile birlikte. Ülkemizin barışçıl amaçlarına, doğalgaz bulma gibi çok faydalı çalışmalar yapacakları düşüncesindeyim" dedi. - ANKARA