Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Demokratik Kitle Örgütleri ile Bir Araya Geldi

2'nci Odunpazarı Dinleme, Diyalog, Dayanışma (3D) Gençlik Festivali hazırlıkları sürüyor. Belediye Başkanı Kazım Kurt, demokratik kitle örgütleri ile bir araya geldi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Cumhuriyet'in 100. yılında 2'inci Odunpazarı Dinleme, Diyalog, Dayanışma (3D) Gençlik Festivali ile gençleri bir araya getirecek. 27-28 ve 29 Ekim günlerinde Kanlıkavak Parkı'nda gerçekleşecek 3D Geçlik Festivali için hazırlıklar devam ediyor. Başkan Kurt, festival hazırlıkları kapsamında Eskişehir'de bulunan demokratik kitle örgütleri ile bir araya geldi.

Odunpazarı Belediyesi ve Avrupa Birliği Derneği, Finlandiya, İsveç, Norveç, Estonya, Litvanya, Danimarka, Belçika, Letonya ve İzlanda gibi Avrupa Birliği ülkelerinin ardından Türkiye'de ilk defa geçen sene düzenlenen Odunpazarı Dinleme, Diyalog, Dayanışma (3D) Gençlik Festivali'nin ikincisini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Uluslararası Demokrasi Festivalleri Derneği üyesi olan 3D Gençlik Festivali, bu sene ilk kez uluslararası statüde düzenlenecek. Kamu-demokratik kitle örgütü ortaklığının en güzel örneklerinden biri olan 3 D Gençlik Festivali, Cumhuriyetin 100. Yılında 27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde Kanlıkavak Parkı'nda yapılacak.

BU SENE ULUSLARARASI STATÜDE YAPILACAK

3D Gençlik Festivali'nde, dinleme, diyalog ve dayanışma faaliyetlerinin yanı sıra konserler, drama çalışmaları, dans gösterileri de olacak. Odunpazarı 3D Gençlik Festivali, bu sene demokrasi ortaklığını Denge ve Denetleme Ağı ile genişletti. Toplumun çeşitli kesimleri ile farklı siyasi görüşlerden ulusal ve yerel 300'e yakın sivil toplum örgütünün yanı sıra on binlerce destekçiyle, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin güçlenmesi için bir arada mücadele ettiği bir hareket olan Denge ve Denetleme Ağı, 3D Gençlik Festivalindeki yerini alacak. Odunpazarı Belediyesi ve Avrupa Birliği Derneği, 2. Odunpazarı 3D Gençlik Festivali için çalışmalarını sürdürüyor. Festival için bir taraftan Eskişehir'de bulunan tüm siyasi partiler ziyaret edilirken, diğer taraftan da Eskişehir'de bulunan demokratik kitle örgütleri ile toplantılar düzenleniyor. Odunpazarı Belediyesi Ceren Özdemir Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Avrupa Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve 3D Gençlik Festivali Koordinatörü Doç. Dr. Erhan Akdemir, demokratik kitle örgütü temsilcileri ile 3D Gençlik Festivali Organizasyon Ekibi katıldı.

"TÜRKİYE'DE GERÇEK BİR DEMOKRASİ İSTİYORSAK, BİRBİRİMİZİ DİNLEYECEĞİZ"

Toplantıda konuşan Başkan Kurt, 3D Gençlik Festivalinin inandıkları demokrasinin kapılarından birisi olduğunu söyledi. Başkan Kurt, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Eğer Türkiye'de gerçek bir demokrasi istiyorsak, birbirimizi dinleyeceğiz. Birbirimizle diyalog içerisinde olacağız ve birbirimizle dayanışma içerisinde olacağız. Bunun başka bir çözüm yolu yok. Kavga ederek ya da birbirimize karşı saygı duymadan demokrasi olmaz. Herkes birbirini çok sevmek zorunda değil, ama birbiri ile ortak bir alanda yaşamak zorunda. Özellikle kentlerde yaşamak için bir arada, bazı kurallara da uymak zorundayız. Bu kurallar tartışırken bile bize gerekli. Bu işin temeli de demokrasi."

3D Gençlik Festivali'ni ilk kez geçen sene gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Başkan Kurt, festivalin kısa sürede Uluslararası Demokrasi Festivalleri Derneği üyesi olarak uluslararası statü kazandığını belirtti. Bunun için 3D Gençlik Festivali Koordinatörü Doç. Dr. Erhan Akdemir'e, Avrupa Birliği Derneği Yönetim Kurulu ve 3D Gençlik Festivali organizasyon ekibine teşekkür eden Başkan Kurt, şunları söyledi:

"27-28 ve 29 Ekim'de yapılacak festival artık uluslararası boyutta. Ancak en önemlisi de bu festival Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılına denk geliyor. Atatürk'ün çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma hedefini yakalamaya yönelik bir işaret olarak algılamalıyız. Tartışabilmeliyiz. Eskişehir'deki bütün sivil toplum örgütleri, siyasi partiler tartışmalı. Burada kimsenin düşüncesinden feragat etmesini istemiyoruz. Gelsin bu ortamda anlatsın. Kitaplaştıralım, belgelendirelim. 100 yıl sonra da Eskişehir'de böyle bir kitle, bir şeyler yapmak için mücadele etmiş desinler. Sonuçta da Eskişehir çağdaş, yaşanılabilir bir kent haline gelmiş, diyebilsinler.

"ÖN KOŞULUMUZ, PEŞİN HÜKMÜMÜZ YOK"

Kardeş belediyelerimizi de çağırdık. Siyasi görüşü ne olursa olsun siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri katılsın. Bir ön koşulumuz, peşin hükmümüz yok. Biz, Türkiye'nin sağcılarıyla da gericileriyle de oturup tartışabilmeliyiz; konuşabilmeliyiz, birbirimizi ikna edebilmeliyiz. Bunun da yolu bu tür etkinliklerin çoğalması. Kuzey ülkelerinde bu uygulamaları 30 yıldır, 20 yıldır yapanlar var. Hiç kimse birbirini dövmüyor, birbirine hakaret etmiyor ve bu iş sürüyor. Hatırlarsanız biz ilk festivali Eskişehir Valiliğinin bir gençlik festivalini yasakladığı dönemlerde yaptık. İlk gün katılımcıdan çok polis vardı. İkinci gün polis sayısı yarıya düştü, üçüncü gün ise polisler ailelerini de getirdi. Bu işin yapılabileceğini göstermemiz lazım. Belediyecilik illa yol, asfalt, bina yapmak anlamında yorumlanmamalı. Belediye, kentin bütün sorunları ile ilgilenebilmeli. Kentin bütün sorunlarına çözüm üretebilmeli, ürettirebilmeli. Üretenleri de yan yana getirebilmeli. Sivil toplumun da temel amacı bu değil mi?"

Başkan Kurt, toplantıya katılan herkese teşekkür etti.

DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ STANT AÇABİLECEK

Başkan Kurt'un konuşmasının ardından festivalin koordinatörü Erhan Akdemir, toplantıya katılanlara 3D Gençlik Festivali ile ilgili bilgi verdi. Festival programı boyunca dinleme, diyalog ve dayanışma faaliyetlerinin yanı sıra konserlerin, drama çalışmaları, dans gösterileri, atölye çalışmaları gibi etkinliklerin de olacağını kaydeden Akdemir, demokratik kitle örgütlerinin 3D Gençlik Festivali'nde stant açarak festival katılımcılarına çalışmaları ile ilgili bilgi verebileceğini söyledi. Stant açan demokratik kitle örgütlerinin çeşitli etkinlikler de düzenleyebileceğini belirten Akdemir, Uluslararası 2. Odunpazarı 3D Gençlik Festivali'nde stant açmak isteyen demokratik kitle örgütlerinin 25 Eylül Pazartesi gününe kadar kendilerine bilgi vermesini istedi.