Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon lira harcadı, 20 günde bitirdi

Adana'da yaşayan 5 çocuk sahibi 95 yaşındaki Türkan İşbilir'in torunu G.K., iddiaya göre, geçtiğimiz Mayıs ayında anneannesinin yanına gelerek, "Anneanne, senin Şambayadı Mahallesi'ndeki arsanı bir müteahhit 10 daire karşılığında alacak. Gel bunu satalım" dedi. Yaşlı kadın ise bu teklifi kabul etmedi. Ancak 15 Mayıs'ta G.K., teyzesi E.E. ile birlikte tekrar anneannesinin yanına gelerek, anneannesini 10 daire karşılığında arsayı satmaya ikna etti ve iğne yapıp yaşlı kadını önce hastaneye götürüp akıl sağlığı raporu aldırdı, ardından da anneannesini tapuya götürdü ve arsanın İ.Ö. isimli bir şahsa satılmasını sağladı.

"10 DAİRE YERİNE 17 MİLYON LİRA ALDILAR"

İmzalar atıldıktan sonra İ.Ö., yaşlı kadına bir miktar nakit para verdi, daha sonrada kalan kısmı yaşlı kadının emekli maaşını aldığı banka hesabına yolladı. Bunun üzerine Türkan İşbilir, torununa, "Hani 10 daire alacaktık, bu para nereden çıktı" diye sordu. Ancak iddiaya göre yine torunu ve kızı, yaşlı kadına, "Daireyi iptal ettik, para aldık" diye cevap verip, para dolu poşeti aldı. Daha sonra torunu ve kızı, yaşlı kadını evine götürüp, önce emekli maaşını çektiği banka kartına el koydu, ardından da mobil bankacılığı kendi telefonlarında aktive edip evden ayrıldı.

17 MİLYONUN 13 MİLYONU HARCANDI

2 evladı geçmiş yıllarda hayatını kaybeden, 2 evladı da engelli olan yaşlı kadın, cep telefonu da kullanmayı bilmediği için bu durumu kimseye anlatamadı. Bu sürede torunu G.K. ve kızı E.E., 17 milyon liranın 13 milyonunu yaklaşık 20 gün içerisinde internetten alışveriş, kuyumcudan altın, tekel bayisinden alışveriş ve teknoloji şirketlerinden çeşitli ürünler alarak harcadı.

DİĞER TORUNU DOLANDIRICILIĞI ORTAYA ÇIKARDI

Kurban Bayramı'nda ise Türkan İşbilir'in vefat eden çocuklarından olan torunları Cemile Akkanat ve ağabeyi Cengiz Akkanat, anneannelerini ziyarete geldiğinde, yaşlı kadın yaşadıklarını torunlarına anlattı. Bunun üzerine Cemile Akkanat, teyzesi E.E. ve kuzeni G.K.'ya neden böyle yaptıklarını sorunca darp edildi.

AVUKAT TUTUP ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Kurban Bayramı'ndan sonra anneannelerini yanlarına alarak önce avukat tutan aile, daha sonra savcılığa gidip E.E. ve G.K.'dan şikayetçi oldu. Adli tatil öncesi ilk olarak Türkan İşbilir'in banka hesabına tedbir kararı konuldu. Şu anda taraflar arasındaki son sözü mahkeme söyleyecek.

"BENİ KANDIRDILAR"

Yaşadıklarını İHA muhabirine anlatan Türkan İşbilir, "Torunum olay günü yanıma geldi. Geldiler, 2 tane iğne yaparak ağlata ağlata beni önce hastaneye oradan da tapuya götürdüler. Tapuda parmak bastım, bana para verdiler. Ben daire dediğimde ise onu iptal ettik, parayı aldık dediler. 17 milyon lira para yatırmışlar. Beni kandırdılar, ben parmak bastım, malımda, canımda gitti" ifadelerini kullandı.

"EVLAT NEDEN BÖYLE"

Arsanın, babasından kaldığını söyleyen ve yıllardır satmadığını belirten İşbilir, "Orası babamdan miras kaldı, ben yıllardır aç kaldım, susuz kaldım ama bir karış yerini satmadım. Ekmeğin arasına ot koyup yedim ama bana bunu yaptılar. Evlat neden böyle" diye konuştu.

"ŞİKAYETÇİ OLDUK, BİZİ TEHDİT ETTİ"

Cengiz Akkanat ise anneannesinin dolandırıldığını anlatarak, "Tapuda nenem parmak basarken bile 10 daire karşılığında denmiş sonrasında iş paraya dönmüş. Teyzem ve kuzenim aracı kişilerle anlaşmış. Nenemin hesabına 17 milyon lira yatırılmış ve o para çeşitli yerlerde harcanmış. Kuzenimden şikayetçi olduk, bizi tehdit etti" dedi.

"GÜNLÜK 1 MİLYONU AŞAN HARCAMALAR YAPMIŞLAR"

Ailenin avukatı Ömer Demir ise, "Aile bana ulaştı ve arsa satıldıktan sonra hesaba gelen paranın çeşitli işlemlerde harcandığını söylediler. Şuanda konu yargıya intikal etmiş durumda. 15 Mayıs'ta hesaba 17 milyon lira geliyor ve 10 Haziran'a kadar paranın 13 milyonu harcanıyor. Günlük bazen 500 bin, bazen 1 milyonu aşan harcamalar yapılmış" ifadelerini kullandı.

İHA muhabirinin ulaştığı torun G.K. ise hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek parayı teyzesi E.E.'nin ve eşinin harcadığını öne sürdü. G.K., şans oyunundan yüklü miktarda kazanç sağladığı için ailesinin kendisini kullandığını, para almak için iftira attığını belirterek taraflardan savcılığa giderek şikayetçi olduğunu söyledi. E.E.'ye ise ulaşılamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı