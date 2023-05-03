Nevşehir Yeni Sanayi Sitesi'ne kavuşuyor

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Aksaray Yolu üzerindeki 112 bin metre kare alanda yapılacak olan Yeni Sanayi Sitesi için altyapı ve yol çalışmalarına başlandığını müjdeledi.

Aksaray Yolu üzerinde Sebze Hali arkasında bulunan 150 bin metre kare alanda yapılması planlanan Yeni Sanayi Sitesi için Nevşehir Belediyesi altyapı ve yol çalışmalarına başladı. Nevşehir'de sanayi esnafının uzun yıllardır süren dükkan sorununu çözüme kavuşturacak projenin başlaması dolayısıyla bir tören düzenlendi.

Programa; Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran'ın yanı sıra Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Habil Uluer, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Nevşehir Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayları Süleyman Özgün, Emre Çalışkan ve Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, meslek odası başkanları ve sanayi esnafları katıldı.

"Sizleri aldatanları Allah bildiği gibi yapsın"

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir'in en büyük sorunlarından birinin yeni bir sanayi sitesi olduğunu belirterek bu sorunun çözümü için büyük gayret gösterdiklerini söyledi. Bununla alakalı olarak geçmiş yıllarda sanayi esnafının üzücü olaylar yaşadığını kaydeden Savran, "Uzun yıllardır konuşulan, bir türlü yapılamayan Nevşehir'de bazı kronik sorunlar var. Bu işle uğraşanların da iyi niyetle uğraştığı ancak bir türlü sonuca ulaştırılamayan sorunlar var. Bunlardan belki de en önemlisi sanayi sitemizin dükkanlarının yetersiz olması ve kiraların aşırı miktarda artması. Bu problemi katlayan, bu problemi daha da büyük bir problem haline getiren de yıllardır 'taşındı taşınacak, yapıldı yapılacak' denilen Yeni Sanayi Sitesi. Ben Belediye Başkanı olduğumda Nevşehir'in bu yıllardır çözülemeyen sorunlarını bir bir belirledim. Zaten bu şehirde, aranızda yaşayan birisi olarak aşinaydım buna ve ilk başa aldığımız sorunlardan biri de sanayi dükkanlarıydı. Burada yapılamama nedenlerini araştırdık ve en önemli sorunun belediyeye veya hazineye veya ikisine birlikte ait olan arsa maliyetini azaltacak yerlerin arazilerin olmaması olduğunu gördük. Şimdi birçok abimiz kardeşimiz dün alanı gezerken Mehmet abi de ifade etti 'Daha öncekilere benzemesin, millete duyuruyorsunuz, ondan sonra arkası gelmiyor' gibi şeyler söyledi, haklı olarak. 2019 yılında talihsiz bir mevzu yaşandı. Biliyorsunuz seçim çalışmaları sırasında tabela dikildi, yol açıldı, sanayi sitesi hayırlı olsun başlığı dendi. Biz de buna istinaden ve bu memleketin evladı olarak sevindik. Ben 2021 yılında başkan olduğumda 'Şu sanayi projesini bir getirin' dediğimde ne yazık ki üzülerek ortada hiçbir şey olmadığını gördüm. ve bu beni hem bir siyasetçi olarak, hem de bu memleketin evladı olarak, hem de meclis üyesi olduğumuz partimizden bir başkanın yaptığı bir şey olduğu için çok üzdü. Ama herkes yerini buldu. Yalancı da yerini buldu, sahtekar da yerini buldu. Allah bildiği gibi yapsın diyoruz sizleri aldatanları." diye konuştu.

"Sanayici bir babanın evladı olarak sizi en iyi ben anlarım"

Bu proje için Nevşehir Belediyesi ve hazineye ait 112 bin metre karelik bir alan belirlediklerini ifade eden Savran, bu alanda geçtiğimiz günlerde altyapı ve yol çalışmalarına başladıklarını açıkladı. Savran sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buraya toplanma amacımız şu; biz yaptığımız değerlendirme sonrasında bir işe 'ya hep ya hiç' mantığıyla yaklaşmadık. Yani Lale Sanayi ve Yeni Sanayi Sitesi'ni tamamen taşıyabiliyorsak taşıyalım, taşıyamıyorsak vazgeçelim gibi bir mantıkta olmadık. Çünkü, belirlenen arazi ne yazık ki sanayinin tamamını makul arsa fiyatlarıyla taşımaya uygun değildi. Nevşehir'de başka yerler var mı? diye bir dönem çalışma yaptık. Hatta o dönemde il başkanımız da katıldı bu çalışmalarımıza. Alternatif yerler araştırdık. Hazine yerlerinin veya belediyenin yerlerinin fazla olduğu yerler, ama en uygun yeri yine bu alana uygun gördük. Biraz da heyecanlıyım gerçekten. Çok önemli bir mesele. Biliyorsunuz benim babam da kulakları çınlasın yıllardır sanayide hizmet etmiş, marangozlukla başlayan ve kamyon karoserciliği ile devam eden bir sanayici, sizden biri. Sizlerin evladı, kardeşi sayılırım ben de. Çocukken de çok gittim sanayiye, çok çalıştım. Sizin neler çektiğinizi de biliyorum. Hatta sanayi siteleri yapılırken babamın heyecanını, üye olduğunu, ödemelerini falan ben de net hatırlıyorum çocukluk yaşımda. O yüzden bu konu çok önemli beni çok heyecanlandırıyor."

"Biz değerlendirmemizi yaptıktan sonra bu alanda belediyeye ve hazineye ait olan arazileri bir araya toplayalım, devamlılık arz eden bir alan olsun ve buraya da kiracı esnafımıza öncelik vermek kaydıyla bir sanayi dükkanı projesi başlatalım diye yola çıktık." diyen Savran, "Yaptığımız çalışmalarda tabi imar kanununun 18. Maddesine uygun tarzda çalışmak zorundaydık. 112 bin metre karelik belediyeye ve hazineye ait olan, burada arka tarafta yolunu açtığımız yeri belirledik. Bugünkü toplanmamızın nedeni şu; biz yol çalışmalarına başladık. Halin arka tarafından girişi var bu alanın, bir de buradan girişi olacak. Biz halin arka tarafından başlayarak bu iki yolu birleştirdik ve alt yapısını, su ve kanalizasyon hattını oradan getireceğiz. Su ve kanalizasyon hattını tamamladıktan sonra parselleri belirli hale getireceğiz. Parsel arası yolları da açacağız. Bu arada da 18 uygulamamız bitti, askıya çıktı. Herhangi bir itiraz olmadı. İtiraz olmaması için de 3-4 defa bizzat çalışarak üzerinde oradaki hak sahipleri itiraz etmeyeceği şekilde bir düzenleme yapmak için de büyük bir gayret gösterdik. Çok şükür ki herhangi bir itiraz olmadı. Çünkü bir itiraz olması, bir mahkeme sürecine girmesi bu işi Nevşehir'in tabiriyle çok sünleştirirdi. Çok da böyle zor duruma düşürürdü. Şu anda tapuda incelemeler, değerlendirmeler devam ediyor. O arazinin tapusu inşallah çıkacak. Bugünkü törenimizin amacı bu müjdeyi vermek ve en kısa sürede yollarını, parsel arası, blok arası yolları ve o bölgenin altyapısını tamamlayarak inşaat yapılabilir, dükkan yapılabilir hale getirmek. Bunu yaptıktan sonra yine Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile birlikte çalışarak, daha önce buraya para yatırmış, parasını iade almış ve önemli manada hem madden hem manen moral olarak zarar görmüş kiracı esnafımıza öncelik tanımak kaydıyla, yine aktif olarak çalışan, zanaatını icraat eden, kiracı esnafımıza öncelik tanımak üzere tabi ki bakım aşamasındaki yapım planları ortaya çıktığında daha da netleşecek ama 340 dükkan civarı bir alanı belirledik. Biz altyapısını tamamlayıp, parselleri ara yolları belirledikten sonra da oranın inşaatının yapılması için hem siyasetin, Nevşehir'deki siyasetin gücüyle hem birliğimizin sizlerin gücüyle hem de devletimizin çeşitli kurumlarıyla irtibata geçerek bu dükkanların bir an önce yapılması için büyük gayret göstereceğiz." ifadesini kullandı.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran da konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler bu işin sancısını hep beraber çekiyoruz. Ben de sanayi içerisindeyim. Bu kadar emek ve gayret verildi ve inşallah bu sorunu çözeceğiz. Bu kadar mücadelenin sonunda siyasi iradenin de gayretiyle bu işi nihayete erdireceğiz. Bu kararlılık, bu irade, bu inanmışlık memleketimizin bu sorununu gündemden tamamen kaldıracak. Bunun mücadelesini hep birlikte AK Kadrolarla el ele vereceğimize emin olabilirsiniz."

Programda yapılan konuşmalar ve edilen duaların ardından sanayi esnafları ve protokol üyeleri yeni sanayi sitesinin yapılacağı alanı gezdi. - NEVŞEHİR