Mersin Büyükşehir'den Üreticiye Tam Destek

Başkan Seçer'in katılımı ile Erdemli'de 'Erdemli, Silifke, Mezitli ve Toroslar Sulama Borusu, Hamur Yoğurma Makinesi ve Güneş Paneli Desteği Töreni' düzenlendi. "Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden" sloganı ile düzenlenen dağıtım töreninde Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından toplam 164 üreticiye güneş paneli desteği, 17 mahalleye hamur yoğurma makinesi desteği ve 15 mahalleye toplam 17 bin 376 metre sulama borusu desteği verildi.

"ERDEMLİ'Yİ İZLEMEKLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLMAZ. ERDEMLİ'Yİ HİSSETMEK, TAKİP ETMEK LAZIM"

Törende konuşan Başkan Seçer, üretimin merkezi olarak adlandırdığı Erdemli'de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Erdemli'ye gelince enerjimiz yükseliyor. Çünkü başta kadınlar olmak üzere çok enerjik ve çalışkan bir kent. Özellikle kadınlar, Yörük kadınlar taşı sıksa suyunu çıkarır. Üreten, çalışan, vatanına milletine hayırlı çocuklar yetiştiren kadınlar; bizim başımızın tacı onlar. Tarıma yaptığımız desteklerde de kadınlara öncelik tanıyoruz. Tarım deyince dünyada akla Türkiye geliyor. Türkiye'de de Mersin, Mersin'de de özellikle örtü altısıyla, meşhur Lamas Limonu'yla Erdemli geliyor" dedi.

Erdemli'nin Mersin'de en hızlı büyüyen ilçelerin başında geldiğini aktaran Seçer, "Erdemli'yi izlemekle belediye başkanlığı olmaz. Erdemli'yi hissetme, takip etmek lazım. Erdemli'de neler oluyor, Erdemli'de nüfus artıyor mu, nasıl bir nüfus artışı oluyor, bu büyümeye öncelik edecek kurumlar ne yapıyor ya da bu büyüme karşısında hangi tedbirleri alıyor. İyi bir yöneticinin, iyi bir belediye başkanının bunu düşünmesi lazım" diye konuştu.

"ERDEMLİ GÖÇ ALIYOR VE HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR"

Erdemli'de de hem pandemi hem de deprem sonrası ciddi bir nüfus artışı olduğuna dikkat çeken Seçer, "Erdemli'deki imkanlar dolayısıyla nüfus arttı. Çünkü Mersin de, Erdemli de büyüyor, gelişiyor. Erdemli tarımsal üretim yapan bir kent. Toprak, alın teri ve turizm kenti. Ondan dolayı da Erdemli göç alıyor ve her geçen gün büyüyüp gidiyor" dedi. Yaşanan göçün yaratabileceği olumsuzluklara karşı ivedilikle tedbirler alınması gerektiğini vurgulayan Seçer, yol, altyapı çalışmalarının yanı sıra, okul, konut ve hastane sayılarının da bu göçe bağlı artırılması gerektiğini söyleyerek, bunun merkezi hükümet ile yerel yönetimlerin görevi olduğunu belirtti.

"14 MAYIS'TAN SONRA ÜLKEYE DEMOKRASİ GELECEK"

Yaklaşık 20'ye yakın ilin afet kapsamına alındığını, ancak yoğun bir göç dalgasıyla karşılaşan Mersin'in bu afet kapsamı dışında bırakıldığını hatırlatan Seçer tepkisini, "Neden Mersin'i cezalandırıyorlar? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili diye mi? Çıkıp bu gerçekleri kamuoyuna anlattı diye mi? Bizi mi cezalandırıyorlar? Beni mi cezalandırıyorlar yoksa Mersin halkını mı?" diyerek dile getirdi.

Yaşanan bu ayrımcılığın 14 Mayıs'ın ardından son bulacağının sözünü veren Seçer, "14 Mayıs'tan sonra kurum ve kurulları ile bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi gelecek. Biz ayrımcılık istemiyoruz. Biz CHP'liyiz diye 13. Cumhurbaşkanı'mızdan ayrıcalık istemiyoruz. Sadece adalet istiyoruz, Mersin'e adalet istiyoruz. Mersin üretiyorsa, çalışıyorsa, kazanıyorsa, Türkiye'nin en çok vergi ödeyen kentleri arasındaysa, ilk 5, ilk 6'da ise Mersin hakkını alacak. Bunu istiyoruz, istediğimiz budur. Kendimiz için istemiyoruz, sizler için istiyoruz. Mersin'imiz için istiyoruz. Mersin Belediye Başkanı olarak istiyoruz Mersinliler için istiyoruz" dedi.

"360 ÜRETİCİMİZE GÜNEŞ PANELİ DESTEĞİ YAPACAĞIZ"

Başkan Seçer, 4 yıldır tüm küçük üreticilerin yanında olduklarını ve ilk kez bu yıl güneş paneli desteği vereceklerini belirterek, "Konargöçer Yörük kardeşlerim kışın ovada yazın dağlarda zor koşullarda hayvancılıkla uğraşır. 300 yetiştiricimize güneş paneli desteği veriyorduk. Adem Başkan bir ziyaretinde 'Başkanım talep fazla olabilir, bunu artıralım' dedi. Alım yapılmıştı yasal olarak yüzde 20 artış imkanım vardı hemen kullandık. Şu anda 54'ü kadın olmak üzere toplam 360 üreticimize güneş paneli desteği yapacağız" diye konuştu.

Başkan Seçer, isteyen her mahalle muhtarının hamur yoğurma makinesi taleplerini de karşıladıklarını hatırlatarak, "Bu yıl 100 adet hamur yoğurma makinesi dağıtıyoruz. Bugün 3 ilçemizde; Mezitli, Silifke, Toroslar'da 17 adet hamur yoğurma makinesi dağıtımını gerçekleştireceğiz" dedi.

"BUGÜNE KADAR 162 KİLOMETRE SULAMA BORUSU DAĞITIMIMIZ OLDU"

Seçer, üreticilere sulama borusu desteğinde bulunmaya devam edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Su olmazsa üretim olmuyor, bereket, kalite olmuyor. Bugüne kadar 162 kilometre dağıtımımız oldu. Pandemi ve ekonomik kriz aslında hedeflerimizde sapmaya neden oldu ama bu yıl 94 kilometre dağıtım gerçekleştireceğiz. Bugün burada toplam 17 bin 376 metre HDPE-100 boru plastik boru dağıtımı yapacağız. Erdemli'ye 5 bin 344, Silifke'ye 5 bin 204, Toroslara 6 bin 828 metre. Hemen ardından önümüzdeki günlerde çelik borularımız gelecek. Erdemli'ye 10 bin 422, Silifke'ye 9 bin 846, Toroslar'a 3 bin 906 ve Mezitli'ye 3 bin 126 metre olmak üzere 27 bin 300 metre daha çelik boruyu değerli üreticilerimize teslim edeceğiz."

Başkan Seçer, fide fidandan, alet ekipman desteğine kadar tarımın her alanında küçük ölçekli üreticilerin yanında olduklarını söyleyerek, en önem verdiği projeler arasında olan 'Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesini anlattı. Seçer, "Türkiye'ye örnek olacak bir uygulama diyorum. 15 Mayıs'tan sonra yine bahar geldiğinde, işi bilen bir Tarım Bakanı'yla Türkiye tarımı şekillendiğinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamaya koyduğu hayvancılık modelini Türkiye'ye uygulatacağız. Bu bölgede herkes çiftçidir, ben de çiftçiyim. Herkesin atadan, babadan, dededen bir tarlası bahçesi vardır. Biz her yıl 60 küçük üreticiye 25'er hayvan, 1 yıllık yemini ve veteriner hizmetlerini veriyoruz. Her yıl 1500 hayvan, 3 yılı bitirdik, 4. yıla girdik. 4 bin 500 hayvan dağıttık" dedi.

"BU YIL SONU İTİBARİ İLE 6 BİN HAYVAN DAĞITILMIŞ OLACAK"

1500 hayvanının ilerleyen günlerde dağıtımına başlanacağını belirten Seçer, "Bu yıl sonu itibari ile 6 bin hayvan dağıtılmış olacak. Proje şöyle yürüyor; ben size 25 baş hayvanı veriyorum ama gerçekten üretici olacaksınız. Öyle torpil geçmiyor bu işte. O işler yok bizde. Hakkı olan hakkını alacak bu ülkede, torpili olan değil. Benim partime oy vermiş, vermemiş meselesi değil. Çünkü bu proje için harcadığımız para ne benim param ne CHP'nin parası, o halkın parası. Onun için adalet. Önemli olan sizdeki emaneti namusumuzla tekrar size ulaştırmak. Namuslu yöneticinin işi budur, gerisi laf-ı güzaf" diye konuştu.

"MERSİNİMİZİN MENFAATİ HER ŞEYDEN ÜSTTEDİR"

Tömük'ün kanalizasyon sorunu olduğunu ve 4 yıldır kredi için uğraştıklarını sözlerine ekleyen Başkan Seçer, "15 Mayıs'tan sonra bu ülkede ayrımcılık kalktığında, 'Senin belediyen benim belediyem', 'Senin partin benim partim' ayrımı kalktığında, İller Bankası'ndan 4 yıldır bana pösteki saydırdıkları Tömükle ilgili 17 milyon Euro'luk kredi birkaç ay içerisinde MESKİ'nin hesabına girecek, adalet yerini bulacak, hak yerini bulacak. Erdemli bunu hak ediyor, Mersin bunu hak ediyor. Size sözümüz söz. Biz Mersin'e hizmet etmekle mükellefiz. Mersinimizin menfaati her şeyden üsttedir. Yeter ki derdimizi anlatacak bir Cumhurbaşkanımız olsun" dedi.

"MERSİN'İN ÖNÜNDE ARTIK KİMSE DURAMAZ"

Metro projesini imzalatabilmek adına Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü ancak sonuç alamadığını kaydeden Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Bilançom da temiz. Önceki belediye yönetimi Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde bana 400 milyon dolar borç teslim etti. Şu anda Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin borç miktarı 100-120 milyon dolarlara düştü. Yani borçlanmadan hem kötü mirası temizlemişim, hem de yatırım yapmışım Mersin'e. Neden bunu imzalamıyorsunuz. 'Mersin'e pozitif bakın, Mersin önemli?' dedim ama bir sonuç alamadım. İnşallah 13. Cumhurbaşkanım, halden anlayan bir insan Sayın Kılıçdaroğlu. Metro projesinin finansmanı da, Tömük'ün kanalizasyon arıtma tesisi planı da, Anamurun Otluca Projesi de, Tarsus'un Ova kanalizasyon yapım işi de onaylanır. Bütün bu krediler onaylanır, Mersin'in önünde artık kimse duramaz."

Bazı illerin devlet yatırımları aldığını ancak Mersin'in aynı oranda almadığını sözlerine ekleyen Başkan Seçer, şöyle devam etti:

"Antep, Kayseri, Malatya, Niğde bizden çok daha fazla mı Türkiye'ye katkı yapıyor? Konya, Kayseri bu kadar devlet yatırımlarını alırken benim Mersinim neden almıyor. Gidin Konya'ya, Kayseri'ye, Antep'e; köprülü kavşaklar var merkezlerde. Bakın kim yapmış. Hep Karayolları. Karayolları burada köprülü kavşak yapmış mı? Hep Mersin Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Niye? Biz üvey evlat mıyız? Biz de bu ülkenin öz evladıyız. Biz de bu vatanı seviyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şehridir Mersin. 'Mersinliler Mersin'e sahip çıkınız 'diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda gidiyoruz. Mersinimize sahip çıkacağız."