Konak Belediye Başkanı Batur: 'Avrupa Şeref Bayrağı'nı Gururla Taşıyacağız'

Avrupa Konseyi'nin Avrupa Şeref Bayrağı ödülünü alan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Bu güzel ödül bizi kamçıladı, çok daha fazla çalışmamız, çok daha güzel şeyler yapmamız lazım" dedi. Ödülü Başkan Batur'a sunan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Onursal Üyesi Valeriou Ghiletchi ise "Şeref Bayrağı'nı takdim etmek benim için bir zevktir. Yaşasın Konak! Yaşasın Birleşik Avrupamız" diye konuştu.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi'nden 2021 ve 2022 yıllarında kardeş şehirlerle yaptığı çalışmaları, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirdiği iş birlikleri, üyelikleri ve proje çalışmaları nedeniyle Avrupa Şeref Bayrağı'nı alan Konak Belediyesi'ne ödülü Agora Antik Kenti'nin tarihi atmosferinde yapılan törenle verildi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ödülü, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Onursal Üyesi Valeriou Ghiletchi'den aldı. Avrupa Şeref Bayrağı'nı Konak'a getirmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Batur, Konak'ı Avrupa kenti yapmak için çalıştıklarını söyleyerek, "Bu ödül bizi kamçıladı" diye konuştu.

Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Konak'ın köklü tarihindeki en özel mekanlardan biri olan Agora Antik Kenti'nde düzenlenen törene, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Onursal Üyesi Valeriu Ghiletchi, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, İYİ Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar, Eski Kültür Bakanı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Suat Çağlayan, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Konak Belediyesi eski başkanları Sema Pekdaş, Muzaffer Tunçağ, Agora Kazıları Başkanı Doç.Dr. Akın Ersoy, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, yöneticileri, Konak Belediye Meclisi üyeleri, büyükelçiler, konsoloslar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN MESAJ

Konak Belediyesi'nin ödülü almasını sağlayan çalışmalarının anlatıldığı filmin gösterimiyle başlayan törene, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir mesaj göndererek davetlileri selamladı. Kılıçdaroğlu, mesajında, "Konak'ın Avrupa'da daha çok tanınan bir turizm merkezi olmasını sağlayacak Avrupa Şeref Bayrağı'yla ödüllendirilmeniz bizleri gururlandırmıştır. Konaklı vatandaşlarımıza artarak devam edeceğine inandığım hizmetler için de size, çalışmalarınızda emeklerini esirgemeyen ekip arkadaşlarınıza başarılar diliyorum. Bu vesileyle size ve törene katılan tüm konuklara sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum" dedi.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Bedri Serter, Kani Beko, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı, STK ve Halkla İlişkiler Başkanı Yılmaz Bayat, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran da törene gönderdikleri mesajlarla Konak Belediyesi'ni ve Başkan Batur'u kutladı. İzmirli İş İnsanı Bülent Akgerman'ın günün anısına, Başkan Batur adına Ege ormanlarına 10 adet fidan diktiği mesajı da törende aktarıldı.

Tören, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası'nın muhteşem konseri ve dans gösterileriyle devam etti.

GHİLETCHİ: "BÜYÜK BİR ONUR DUYUYORUM"

Törende daha sonra söz alan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Onursal Üyesi Valeriou Ghiletchi, konuşmasına Şeref Bayrağı'nı takdim etmek için Konak'ta bulunmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu belirterek başladı. Ghiletchi, "Bugün Şeref Bayrağı'nı alan Konak Belediye Başkanı Sayın Abdül Batur'a ve tüm Konak vatandaşlarına en içten selam ve tebriklerimi sunuyorum. 2021'de kentinize Avrupa Diploması verildi ve kentinizin artık Şeref Bayrağı'yla ödüllendirildiğini belirtmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.

Şeref Bayrağı'nın Avrupa Ödülü'nün ikinci adımı olduğunu, ardından Şeref Plaketi ve son olarak da Avrupa Ödülü'nün alındığını belirten Ghiletchi, Konak Belediyesi'nin örnek nitelikteki çabalarından özellikle etkilendiğini dile getirdi. Ghiletchi, şöyle konuştu:

"Konak'ın kültürel, sosyal, ekonomik, sanatsal, turistik ve spor alanlarında düzenli ve zengin alışverişlerinin olduğu birçok kardeş şehir bulunmaktadır. Avrupa Günü kutlamaları kapsamında, 2020 ve 2021 yıllarında, Konak Belediye Meclisi Avrupa Birliği'nde özel bir oturum düzenlemiş ve Avrupa Günü'nde konuşmalar gerçekleştirmiştir. Şehriniz ayrıca birkaç kez Avrupa Hareketlilik Haftası, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası, Avrupa Gençlik Haftası, Erasmus Günleri ve Avrupa Spor Haftası düzenledi. Konak'ın Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda farkındalık yaratmak için çeşitli faaliyetler yürüttüğünü görmekten de memnuniyet duyuyorum. Şehriniz 2021 yılında üç ay boyunca Romanya, Ukrayna, Tunus, Rusya Federasyonu ve Fas'tan 30 gence ev sahipliği yaptığı için gençleri de unutmuyorsunuz. Parlamenterler Meclisi'nin eski bir üyesi olarak, çabalarınızı sürdürmenizi rica ediyorum."

"YAŞASIN KONAK, YAŞASIN BİRLEŞİK AVRUPAMIZ"

Ghiletchi, yerel ve bölgesel yetkililerin demokrasinin uygulanmasında kilit role sahip olduğuna da dikkat çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle gençler için Avrupa faaliyetlerinizi daha da geliştirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Dayanışma da Avrupa Ödülü'nün alınmasında önemli bir kriter: Bu nedenle Konak'ı partner şehirleri veya Avrupa'daki diğer şehirlerle dayanışma faaliyetlerini daha da geliştirmeye teşvik ediyorum. Lütfen bu Şeref Bayrağı'nı, yurttaşlarınız için gerçekleştirdiğiniz sayısız Avrupa etkinliğinin ve Avrupa taahhüdünüzün bir ödülü olarak ve aynı zamanda bunları gelecekte geliştirmeye devam etmek için bir teşvik olarak kabul edin. Avrupa Ödülü kampanyasında en aktif şehirler arasında Türk şehirleri yer alıyor ve Konak'ın Avrupa Ödülü'nü kazanma yolunda ilerleme kaydeden şehirlerden biri olduğunu bilmekten mutluluk duyuyorum."

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a tüm çabaları için teşekkür eden Ghiletchi, "Şimdi Şeref Bayrağı'nı takdim etmek benim için bir zevktir. Yaşasın Konak! Yaşasın Birleşik Avrupamız" diyerek sözlerine son verdi.

BATUR: "KONAK'I AVRUPA KENTİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise Avrupa Şeref Bayrağı'nı Konak'a getirmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek söze başladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük hedeflerinden birinin Türkiye'yi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmak olduğunu vurgulayan Batur, "Çağdaş uygarlık düzeyi bugün modern batı dünyasının, Avrupa'nın eriştiği nokta olarak yorumlanıyor. Bundan dolayıdır ki, Atatürk'ün bizlere koyduğu hedefin modern, çağdaş, gelişmiş, demokrasinin tam uygulandığı, özgürlükçü, insan haklarına saygılı, adaleti her şeyden önde tutan bir ülke olmaktan geçtiği açıktır. Konak Belediyesi olarak Ulu Önderimizin gösterdiği hedefe ulaşmak, Konak'ı Avrupa kenti yapmak için çalışıyoruz. Bunun yolu da Avrupa'yla kucaklaşmaktan, çağdaş toplumlarla ilişkiler kurmaktan, karşılıklı bilgi alışverişiyle, modernliği kentimize taşımaktan geçiyor" dedi.

"HEDEFİMİZ GERÇEĞE DÖNDÜ"

Batur, Konak Belediyesi'nin 2021-2022 yıllarını kapsayan dönemde hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yapmış olduğu işbirlikleri ve ortaklık çalışmaları, kardeş şehirlerle kurduğu dostluk bağları, yeni üyelikleri ve proje çalışmaları nedeniyle Avrupa Şeref Bayrağı'yla ödüllendirildiğinin altını çizdi. Konak Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl aynı komiteden başarılı yerel yönetimlere verilen "Avrupa Diploması" ödülünü kazandığını hatırlatan Batur, "Avrupa Diploması ödül töreninde hedefimizin 2022 yılında Avrupa Şeref Bayrağı'nı almak olduğunu dile getirmiştim. Bu akşam Agora Antik Kenti'nin bu mistik ortamında, 8 bin 500 yıllık bu topraklarda, bizden önce de bizden sonra da kardeşliğin, barışın ve özgürlüğün yeşerdiği bu anlamlı yerde hedefimizin gerçeğe dönüşmesinin sevincini yaşıyoruz. Bu sürece emek veren herkese ve bizi bu onura layık gören tüm Avrupa Birliği delegasyona huzurlarınızda teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Konak'ta birlikteliği, dayanışmayı ve katılımcılığı ön planda tutarak çalıştıklarını söyleyen Batur, bir taraftan ilçenin temel sorunlarına, çağdaş kentleşmesine, modernleşmesine yönelik hizmetler üretirken bir taraftan da şehri hem ulusal hem de uluslararası alanda en iyi şekilde tanıtmak ve temsil etmek için çaba gösterdiklerini belirterek şöyle devam etti:

"2000 yılında Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen Binyıl Zirvesi sonucunda kabul edilen Binyıl Kalkınma Hedefleri arasında yer alan 'insanca yaşam hakkı' maddesi doğrultusunda sağlıklı bir kent için kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmenin mücadelesi içindeyiz. İzmir'in kalbi güzel ilçemiz Konak, kadim geçmişinde olduğu gibi bugünde tüm dünyanın bildiği, tanıdığı ve ziyaret ettiği önemli bir metropoldür. 12 Kilometrelik alanda 111 mahallede yaklaşık 350 bin kayıtlı nüfusa hizmet vermekteyiz. Ancak gündüz nüfusumuz 1.5 milyonu bulmaktadır. Biz hizmetlerimizi ve projelerimizi hayata geçirirken sadece kayıtlı nüfusumuza göre değil, ilçemize ayak basan tüm hemşehrilerimize göre planlıyoruz. Konak'ı modern batı dünyasının bir üyesi yapma idealinin peşindeyiz ve bunun içinde var gücümüzle çalışıyoruz."

"AVRUPA ÖDÜLÜ'NÜ İSTİYORUZ"

2019 yılından itibaren Avrupa Birliği düşüncesinin yaygınlaştırılması ve tanıtımına yönelik her alanda aktif olarak çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek attıkları adımlarla ilgili detaylı bilgiler veren Batur, konuşmasında Avrupa Birliği (AB) Roman Entegrasyon Ödülü'nü, "2019 En Roman Dostu Belediye Başkanı Ödülünü" ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden "Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner Ödülünü" alarak Avrupa Konseyi "Partner Kuruluş" olduklarını da vurguladı. Batur, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Hedefimiz olan büyük Avrupa Ödülü'nün alınabilmesi için gerekli olan üç ödülün ilk ayağı Avrupa Diploması'nı almıştık. Bu akşam da Avrupa Şeref Bayrağı'nı gururla taşıyacağız. Önümüzdeki yıl 'Avrupa Şeref Plaketi' ödülünü ve daha sonra da hedefimiz olan büyük Avrupa Ödülü'nü almak istiyoruz. Ödülün Konak Belediyesi'ne gelmesinde büyük emekleri olan tüm çalışma arkadaşlarıma, meclis üyelerime, muhtarlarıma, geçmişte Konak'ta belediye başkanlığı yapmış başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu güzel ödül bizi kamçıladı, çok daha fazla çalışmamız, çok daha güzel şeyler yapmamız lazım."

Konuşmaların ardından Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Onursal Üyesi Valeriou Ghiletchi, Avrupa Şeref Bayrağı'nı Konak Belediye Başkanı Abdül Batur' a takdim etti.

ANKA / Yerel