İzmir haberi: Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda 3 Yıllık Görev Süresindeki Hizmetleri Anlattı

İzmir Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda, 3 yıllık görev süresinde hayata geçirdiği projeleri ve hedeflerini halka açık sunumla anlattı. Arda, "Emanetiniz emin ellerde. Gaziemir için daha yapacak çok işimiz var" diye konuştu.

Görev süresinin üç yılını geride bırakan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, kentin tarihi meydanı Abdullah Arda Meydanı'nda düzenlediği "Halka Hesap Veriyoruz" sunumunda, yaşama geçirdikleri projeleri yurttaşlara anlattı. Başkan Arda'nın önceki gün yaptığı sunumu CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Milletvekili Kani Beko, Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan, İyi Parti Gaziemir İlçe Başkanı Sedat Dağ ve çok sayıda yurttaş izledi.

"EMANETİNİZE SAHİP ÇIKTIK"

Seçim öncesi Abdullah Arda Meydanı'nda yaptığı mitingi anımsatan Başkan Halil Arda şöyle konuştu:

"Dedemin adını taşıyan bu meydanda üç yıl önce bir araya gelmiştik. Tekrar size hitap etmekten onur duyuyorum. 31 Mart Yerel Seçimleri'nin gecesinde sizlere bir söz verdim. 'Emanetinizi yüreğime kazıdım' diye. Bugün başım dik, alnım açık şekilde o emanete nasıl sahip çıktığımızı, 2 yılı pandemiyle geçen 3 yıllık bu zorlu süreçte neler yaptığımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. 'Taşerondan kurtulacağız, mali disiplini yaratacağız, yeni kaynaklar yaratıp, kamusal alanları genişletmek gibi hedeflerimize yürüyeceğiz' diye söz vermiştik. Bugün o sözleri tutmuş olmanın gururuyla karşınızdayım. Emanetinize sahip çıktık, sahip çıkmaya devam ediyoruz."

"440 BİN LİRA TASARRUF SAĞLADIK"

İlk hedeflerinin tasarruf, kamulaştırma ve kamusal alanları genişletme olduğunu belirten Başkan Arda, bu kapsamda taşeron sistemini kaldırarak 19 yeni temizlik aracı aldıklarını söyledi. Başkan Arda, "Taşerona son vererek aylık yaklaşık 440 bin lira tasarruf sağladık. Bu sayede bugüne kadar 10-12 milyon tasarruf sağladık. Bu tasarrufla yarattığımız kaynakla, asgari ücret alan temizlik işçilerimizin ücretlerine yüzde 100 zam yaptık" dedi.

KAMUSAL ALANLAR GENİŞLİYOR

Kamusal alanları genişletmek için kira süresi dolan belediye mülklerini belediye eliyle işlettiklerine dikkat çeken Başkan Halil Arda şöyle devam etti:

"Aynı zamanda bir sosyal proje olan ve 3 milyon 200 bin liraya mal olan Porta Gaziemir'de hem yurttaşlarımızı sağlıklı ve ucuz gıdayla buluşturuyor hem de kadın istihdamına katkı koyuyoruz. Uzun süren bir hukuki mücadele sonunda Sevgi Yolu'ndaki Porta 2'yi de ilçemize kazandırdık. Sarnıç Cumhuriyet Meydanı'nda yaşama geçireceğimiz Porta 3 için de çalışmalarımızı tamamladık."

YOLLARDA YOĞUN ÇALIŞMA

İlçeye modern görünüm kazandırmak ve yurttaşların yaşam standartlarını artırmak için 16 mahallede yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Arda sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gaziemir'in tüm sorunlarına hakimiz, ilçemizin tüm sokaklarındaki eksikleri biliyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bozulan yollar yenileniyor. Sarnıç'ta otobüs güzergahı, Vatan Caddesi tamamen yenilendi. Seçim döneminde söz verdiğimiz ve ilk yaptığımız işlerden biri de Sevgi Mahallesi Pazar Yeri'nin çatısını yenilemek oldu. Ayrıca Dokuz Eylül ile Menderes Mahallelerinin muhtarlık binalarını belediyenin imkanlarıyla yeniden yaptık."

TUNÇ SOYER'E TEŞEKKÜR

Önder Caddesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğinde yenilendiğini belirten arda şunları söyledi:

"Şimdi de Abdülhamid Yavuz Caddesi'ni yenileyeceğiz. Ana arterlerimizde İzmir Büyükşehir Belediyemizle birlikte yenileme çalışmaları yapıyoruz. Irmak Mahallesi ile Yeşil Mahalle'yi bağlayan tarihi köprünün yanına, İzmir Büyükşehir Belediyemizle yeni bir köprü yaptık. Metin Henkoğlu Caddesi üzerinde inşa edilen ve 9 metre genişliğinde, 13 metre uzunluğundaki köprünün tamamlanmasıyla iki yönlü trafik akışı bu köprüden sağlanmaya başladı. Irmak Deresi üzerindeki tescilli tarihi köprünün de dokusu korunarak restorasyonu yapılacak ve yaya geçidi olarak kullanıma sunulacak. Tunç Başkanıma Gaziemir'e yaptığı yatırımlar için çok teşekkür ediyorum."

"GELENEKLERİ YAŞATIYORUZ"

Projeleriyle Anadolu'nun farklı bölgelerinden gelerek Gaziemir'de yaşayan yurttaşları kültürlerini yaşatmaları için desteklediklerini dile getiren Başkan Arda şöyle konuştu:

"Seçim döneminde belli mahallelerimizde en çok aldığımız taleplerden biri de taziyeeviydi. Aktepe-Emrez ve Binbaşı Reşat Bey Mahallelerine taziyeevi açtık. Taziye ve cenaze hizmetlerimizle yaklaşık 2 bin ailenin bu zorlu günlerinde yanlarında olduk. Yurttaşlarımızın geleneklerini yaşatmaları için yaptığımız diğer projemiz de tandır fırınları. Yurttaşlarımızın kendi imkanlarıyla yaptıkları tandırların yerine yeni bir fırın ve meydan yapıyoruz. Ekonomik zorluk yaşayan yurttaşlarımıza erzak ve beyaz eşya yardımı; çocuklarımıza kırtasiye, ayakkabı, çanta yardımında bulunduk."

CV BANK İLE İSTİHDAMA KATKI

Hayata geçirdikleri Sosyal Market ile ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını vurgulayan Başkan Arda, burada verilen puan yüklü kartla ailelerin her ay düzenli bedelsiz olarak ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Başkan Arda, Gaziemir'in "iyilik ve dayanışma merkezi" olan Sosyal Market'ten 732 ailenin yararlandığını sözlerine ekledi. Sosyal Market'in birçok belediyeye örnek olduğunun altını çizen Başkan Arda, "Sosyal demokrat belediyeler yönetime geldiklerinde, sosyal demokratlar iktidar olduklarında yardımları kesecekler diyenlere en büyük cevap bu projedir" diye konuştu. Arda, CV Bank'ta verdikleri hizmetle her ay ortalama 100 kişinin iş sahibi olmasına aracılık ettiklerini sözlerine ekledi.

SARNIÇ TOPLUM MERKEZİ

Sosyal projeleriyle ve sağlık alanındaki projeleriyle yaşamın her aşamasında yurttaşların yanında yer aldıklarını dile getiren Halil Arda, toplumun demografik, ekonomik ve sosyal nedenlerle ortaya çıkan karşılanmamış ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu sosyal sorunlara çözüm üretmek amacıyla Sarnıç Toplum Merkezi'ni hizmete açtıklarını söyledi. Başkan Arda, "Örneği olmayan Sarnıç Toplum Merkezi projemizle kadın, erkek, engelli, yaşlı, çocuk ayrıştırmadan ortak alanlarda hizmet vereceğiz. Sosyal hizmet uzmanları, psikologlar ve çocuk gelişim ve özel eğitim uzmanlarının görev yapacağı merkezimizde tüm vatandaşlara hizmet sunacağız" dedi.

SAĞLIKTA GAZİEMİR FARKI

Belediyenin yurttaşlara sunduğu sağlık hizmetleri için yaklaşık 20 milyon lira harcadığını söyleyen Başkan Halil Arda, şunları söyledi:

"Sağlık alanındaki hizmetlerimizle fark yaratıyoruz. Evde hasta ve yaşlı bakım, ücretsiz nakil ambulansı, hoş geldin bebek, psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti, diyetisyen hizmeti, fizik tedavi hizmeti, hasta nakil ambulansı, cenaze hizmetlerimizle hayatın her aşamasında vatandaşa sağlık hizmeti sunuyoruz. Gaziemirli vatandaşlar biliyor ki her sağlık sorunlarında belediye yanlarında." Başkan Arda, Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalarla sokak havyalarının bakım ve rehabilitasyonunu yaptıklarını sözlerine ekledi.

Yurttaşların sorunlarının çözümü için her zaman onlara destek olduklarını söyleyen Başkan Arda, "Sarnıç'ta yaşayan yurttaşlarımızın tapu sorunu vardı. Hepsinin sorunu benim sorunum. Bu sorunun çözümü için onlarla toplantılar yaptık ve sorunları çözülmeye başladı. 15 yıldır duyarsız olanlar bugün bu arazileri uygun bedellerle vatandaşa satmaya başladılar. Çok yakın zamanda 600 konutun yer alacağı ilk çalışmalar başlıyor. Kentsel dönüşümün tamamlanmasıyla bu bölge İzmir'in en güzel mahallelerinden olacak. Emrez Mahallemizdeki nükleer atıkların kaldırılması için mücadelemiz devam edecek ve geri adım atmayacağız" diye konuştu.

GAZİEMİR'E YENİ PARKLAR

İlçenin eskiyen parklarını yenilediklerini, kente yeni parklar kazandırdıklarını belirten Başkan Arda, park ve yeşil alanlara 25 milyon lira harcadıklarını söyledi. "Evcil hayvanlar için özel bir çalışmaya da imza attık. Köpeklerin enerjilerini atabileceği ve diğer hayvanlarla sosyalleşebileceği Köpek Parkı'nı hizmete açtık ve Gaziemirliler tarafından çok sevildi" diyen Başkan Arda, "Çocuklarımızın benden ısrarla istediği Gaziemir'in ilk kaykay parkını Atıfbey Mahallemizde yaşama geçirdik" dedi.

GAZİEMİR GENÇLİK MERKEZİ

"Pandemi sürecini boş geçirmedik ve projeler geliştirdik. Gençlerimiz için Gaziemir Gençlik Merkezi projesini hayata geçiriyoruz" diyen Başkan Arda şunları kaydetti:

"Gaziemir Gençlik Merkezi'nin gençlerin her türlü gereksinimlerinin göz önüne alınarak hazırlandığı kompleks bir proje olduğunu anlatan Başkan Arda, "Gaziemirli gençlerin çağdaş fikirlerle donatılacağı, dil eğitimi alacağı; sorgulayan, hesap soran, özgür gençlerin yetişeceği gençlik merkezimizin ihalesine çıkıyoruz."

Başkan Arda, yurt dışında eğitim görmek isteyen öğrencilere Yurt Dışı Akademik Burs Ofisi'nde danışmanlık hizmeti verdiklerini ifade etti.

AKM YENİLENDİ

1998 yılından bu yana Gaziemir'in kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Atatürk Kültür Merkezi'ni yenilediklerini anlatan Başkan Arda, "Kültür merkezimizi günümüz koşullarına uygun hale getirmek için 7 milyon bedelle baştan sona yeniledik. Yeni teknolojik cihazlarla donattığımız kültür merkezimizde, sanatçıları ve sanatseverleri daha modern ve işlevsel bir salonda ağırlıyoruz" diye konuştu. Başkan Arda, kültür, sanat ve spor etkinliklerine 7 milyon 345 bin lira harcadıklarını söyledi.

Kentin en eski yapılarından birini 2 milyon 800 bin lira bedelle kamulaştırdıklarını ifade eden Başkan Arda, restorasyon projesi çizilen tarihi yapının kültür evi olarak kullanılacağını söyledi.

YÜZÜNCÜ YIL SANAT MERKEZİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte yaşama geçirecekleri 100. Yıl Sanat Merkezi'nin İzmir'in kültür sanat yaşantısına yön vereceğini söyeyen Başkan Arda, "Gaziemir kültürle sanatla büyüyen bir ilçe. Yüzüncü Yıl Sanat Merkezi projemizin kendisi de mimari bir sanat eseri olacak. Projemizi, Gaziemir'in merkezi konumunda toplam 3 bin 500 metrekare büyüklüğündeki alanda yaşama geçireceğiz. Temelini birlikte atıp, gelecek dönemde de açılışını birlikte yapacağız" dedi.

Abdullah Arda Meydanı'nı yenileyerek modern bir görünüme kavuşturacaklarını dike getiren Başkan Arda, "Dile getirmediğimiz daha çok projemiz var, çalışmalarımız devam ediyor. Yolumuz uzun ama genciz, güçlüyüz, kararlıyız. CHP iktidarında çok güçlü bir belediye ile hizmetlerimize devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

YÜCEL'DEN ARDA VE EKİBİNE TEŞEKKÜR

Başkan Halil Arda'nın sunumunun ardından sahneye çıkan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise şöyle konuştu:

"Halil başkan çok güzel bir sunum yaptı. Gaziemir Belediyesi gerçekten güzel işler yapıyor. Bu sunumun halka açık meydanda yapılması bence çok anlamlı. Başkanın ve ekibinin kendine olan özgüvenini gösteriyor. Sunumun ismi halka hesap veriyoruz. Halka dürüst, namuslu, ahlaklı, çalışkan, üretken ve görev yaptığı kente değer katmak için gayret edenler hesap verir. Ben Halil Arda nezdinde tüm belediye başkanlarımızı bir kez daha kutluyorum. CHP'li belediye başkanları her zaman hesap veren; halkın ve kamunun kaynaklarını halk ve o ilçe için harcayan belediye başkanlarıdır. Bugün Gaziemir Belediye Başkanımız Halil Arda'nın yaptığı sunumda, bunu bir kez daha gördük. Belediyelerin temel görevleri vardır; kaldırım, temizlik, yol yapılır. Bir de o kentte yaşayan insanlara dokunan, onların hayatlarını değiştiren hizmetler var. Gaziemir Belediyesi böyle bir belediyecilik yapıyor. Ben belediye başkanlarımızın şahsında tüm ekibine teşekkür ediyorum. Dolu dolu geçen 3 yıl olmuş, önümüzdeki süreçte de dolu dolu geçecek hizmetler olduğunu biliyorum."

ANKA / Yerel