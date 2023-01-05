Boyu 10 metre, ağırlığı 2 ton! İzmir'de balıkçıların ağına takılan köpekbalığı herkesi şaşırttı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir balıkçının ağına takılan 10 metre boyunda ve 2 ton ağırlığındaki köpekbalığı, görenleri şaşkına çevirdi. İskele Limanı'nda karaya çıkartılan köpekbalığının cinsinin 'Büyük camgöz' olduğu öğrenildi. Yakalanan köpekbalığı ile ilgili bilgi veren öğretim üyesi, "Bu türler insanlara zarar veren türler değildir. Besinlerini daha çok denizlerdeki plankton dediğimiz mikroskobik canlılardan karşılarlar" dedi.

Sabah saatlerinde Urla açıklarında balıkçı teknesiyle denize açılan İbrahim Güven, ağlarına dev bir köpekbalığının takıldığını fark etti. Denizlerde nadir rastlanan köpekbalığının teknesinden daha büyük olduğunu anlayan balıkçı, ölü olduğunu anladığı hayvanı kıyıya doğru sürükledi.

KIYIYA ÇIKARTILIRKEN BALIKÇILAR ŞAŞTI KALDI

Urla İskele Limanı'na yanaşan teknenin sürüklediği dev köpekbalığı burada kıyıya çıkartılırken, çevredeki diğer balıkçılar da şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kıyıya çıkartılan köpekbalığının yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 2 ton ağırlığında, 'Güneşlenen köpekbalığı' olarak da bilinen 'Büyük camgöz' olduğu öğrenildi.

"İNSANLARA ZARAR VEREN TÜR DEĞİL"

Yakalanan köpekbalığı ile ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Sencer Akalın, "Bu türler insanlara zarar veren türler değildir. Besinlerini daha çok denizlerdeki plankton dediğimiz mikroskobik canlılardan karşılarlar. Bütün dünya okyanus ve denizlerinde gözükebilir; nadirdir. Diğer birçok köpek balığında olduğu gibi üreme özeliklerinden dolayı nesli tehlike altında olan, nadir bir balık türüdür. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasına gerek yok. Bu tür balıklar yakalandıktan sonra eğer canlıysa, mümkünse denize bırakılmaları gerekir" dedi.

Katip Çelebi Üniversitesi'nden uzmanların, karaya çıkartılan ve ölü olduğu belirlenen köpekbalığını incelemek için Urla'ya gidecekleri öğrenildi.