İzmir Büyükşehir'in 'İztaşıt' Projesi Ödemiş Kaymakçı'da Hizmete Girdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Seferihisar’da hayata geçirdiği İZTAŞIT projesi, beşinci durağı olan Ödemiş Kaymakçı’da da hizmete girdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, üç ay önce Kaymakçılılara İZTAŞIT sözü verdiği kahvehaneye bu kez İZTAŞIT otobüsüyle gitti. Projeyle hem esnafın hem de vatandaşın kazandığını söyleyen Başkan Soyer, “Bu işin kaybedeni yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye toplu taşımada nasıl kaliteli hizmet vereceğini göstermiş olacak. Bizim de en büyük kazanımımız bu” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Seferihisar'da hayata geçirdiği İZTAŞIT projesi, beşinci durağı olan Ödemiş Kaymakçı'da da hizmete girdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, üç ay önce Kaymakçılılara İZTAŞIT sözü verdiği kahvehaneye bu kez İZTAŞIT otobüsüyle gitti. Projeyle hem esnafın hem de vatandaşın kazandığını söyleyen Başkan Soyer, "Bu işin kaybedeni yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye toplu taşımada nasıl kaliteli hizmet vereceğini göstermiş olacak. Bizim de en büyük kazanımımız bu" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin her yerinde güvenli, konforlu ve ekonomik toplu taşıma hizmeti sunmak için 2019 yılında Seferihisar'da başlattığı İZTAŞIT projesi, Kiraz, Menemen, Yeni Foça'nın ardından bu kez Ödemiş Kaymakçı'da yola çıktı.

Kaymakçı'da düzenlenen törene Başkan Soyer, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meslek odaları ve birliklerinin başkanları, kooperatif başkanları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı.

Törende konuşan Başkan Soyer, kooperatifçilik modelinin önemine ve merhum Başbakan Bülent Ecevit'in ortaya koyduğu ekonomik demokrasi kavramına değindi. İZTAŞIT modelinin tam olarak ekonomik demokrasinin ürünü olduğunu belirten Soyer, şunları söyledi:

"Bu kooperatifçilik meselesinin İZTAŞIT'la buluşturulması ve buradan yepyeni bir projenin ortaya çıkması İzmir'in Türkiye'ye sunduğu çok önemli bir model. Demokrasi sadece beş yılda bir sandığa gitmek değildir, bir yaşam biçimidir. Fırsat eşitliği üzerinden, adaletli gelir dağılımı üzerinden, şeffaflık üzerinden, bir arada yaşamanın kültürünü oluşturan bir yaşam biçimidir. İZTAŞIT daha önce var olan bu kooperatifi, kamuyla birleştirerek hem vatandaşa kaliteli ve konforlu hizmet sunacak hem de kooperatif üyelerinin ekmeğini büyütecek. Bunun ikisini birden sağlayan bir model. Orada İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT gibi elini taşın altına sokan bir kurum var. Biz burada elimizi taşın altına sokarak maliyetlerin bir bölümünü üstleniyoruz. Çünkü bu güzelim memleketin güzelim insanları daha konforlu, daha kaliteli, daha huzurlu, daha disiplinli seyahat edebilsinler diye çalışıyoruz.

Saatinde kalkan otobüsler, son derece temiz yeni modern otobüsler. Şehir içindeki engelli kardeşime, 65 yaş üstü vatandaşa ücretsiz taşıma veriyorsan Kaymakçı'da da o hakkı vereceksin. Öğrenciye, öğretmene indirimli taşıma yapıyorsan köylerdeki vatandaşa da aynı hizmeti vereceksin. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet anlayışı bu. Biz merkezde yaşayan, kırsalda yaşayan ayrımı yapmadık; yapmayacağız. Tam aksine kırsaldaki vatandaşlarımızı daha çok kollayacağız. Çünkü köylü, çiftçi üretmekten vazgeçerse o şehirdeki insanın konforlu yaşaması mümkün değildir. Kaymakçı'da yaptığımız gibi bunu ileride Beydağ'da da yapacağız. Daha birçok çevre ilçemizde bunu yapacağız. Bu güzelim memleketin güzelim insanları çok daha iyisini hak ediyor."

İZTAŞIT modeli ile hem esnafın hem de yurttaşın kazandığını dile getiren Başkan Soyer, şöyle devam etti:

"Bu işin kaybedeni yok. Minibüsçü esnafımız daha kaliteli araçlarla hizmet sunacak, hepsinin yüzü gülecek. Hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü bir araya gelip uyumu sağlamak, bir sistemi değiştirmek yeni bir şeyi kabul etmek kolay değildir. Hepsini tebrik ediyorum. Kooperatif kazanacak, kooperatifin ekmeği büyüyecek. Ödemişli kazanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi de kazanacak."

Kaymakçı'da yaşanan ulaşım sorunun çözüldüğünü vurgulayan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de şunları kaydetti:

"Başkanımız Kaymakçı halkının talebini en kısa sürede yerine getirdi ve sorunu çözdü. Kurban Bayramı'nın ardından gerçek bayramı Kaymakçı'nın şoför esnafı yaşadı. Bu güzel örneği Bayındır ve Beydağ esnafı da bekliyor. Herkes biliyor ki siz üreticinin, esnafın dostusunuz. Bu imzayla Kaymakçı artık, en yeni araçlarla en iyi hizmeti alacak. Bölge halkına en iyi hizmet verilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm bunlar için taşınan ücretin iki katından fazlasını sübvanse ediyor. 65 yaş üstü vatandaşlar artık burada da ücretsiz seyahat edebilecek."

S.S. Ödemiş Seyahat Motorlu Yolcu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Savaş Mersin ise "Bizler İZTAŞIT projesinde yer almak için ESHOT'un kalitesiyle dedelerimizden gelen yolcu taşıma deneyimimizi birleştirdik. Hepimiz mutluluk içindeyiz. Bu proje ailelerimiz için, bizim için hem maddi hem de manevi katkı sağlayacak. Biz bu süreçte vatandaşlarımıza konforlu ve güvenli hizmeti vererek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'i temsil edeceğiz. Bizlere inandığınız için çok teşekkür ederiz. Güveninizi boşa çıkarmayacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kooperatif Başkanı Savaş Mersin, Başkan Soyer'in "Her Mahallede Bir Kütüphane" kampanyasına 500 kitap bağışında bulundu.

Törenin ardından Başkan Soyer, İZTAŞIT otobüsüne binerek Kaymakçı'daki ilk sefere katıldı. Başkan Soyer, nisan ayında Ödemiş Kaymakçı'ya yaptığı ziyaret sırasında vatandaşların ve esnafın İZTAŞIT talebini dinleyip söz vermişti. Aradan geçen üç ay gibi bir sürede İZTAŞIT'ın Kaymakçı'ya getirilmesi büyük bir sevinçle karşılandı. Başkan Soyer üç ay önce İZTAŞIT sözünü verdiği Kaymakçı merkezdeki kahvehaneye otobüsle geldi. Kahvehanede büyük bir ilgiyle karşılanan Başkan Soyer, vatandaşlarla sohbet etti.

ÖDEMİŞ MERKEZ BAĞLANTILI 5 HAT 10 OTOBÜS

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile S.S. Ödemiş Seyahat Motorlu Yolcu Taşıyıcılar Kooperatifi arasında imzalanan sözleşme sonrasında, Kaymakçı'da 5 hat ve toplam 10 otobüs ile "B" tarifesi dahilinde faaliyet göstermeye başladı. İZTAŞIT otobüsleri, Kaymakçı, Ertuğrulköy, Köfündere, Çaylı, Kurucuova ve civar köylerinden "Ödemiş merkez" bağlantılı hatlarda hizmet verecek. Yeni otobüsler sayesinde Kaymakçı bölgesinde mevzuata uygun araçlar ile taşımacılık yapılırken minibüslerin kuralsız dur-kalk yapmaları sona erecek, yolcu ve trafik güvenliği artacak. Proje sayesinde Kaymakçı bölgesinde toplu ulaşımda nakit ödeme dönemi sona erecek ve İzmirim Kart'la seyahat edilecek. Bölgede yaşayan 60 ve 65 yaş grubu yurttaşlar, engelliler, öğrenciler ve öğretmenler, ücretsiz ve indirimli kart kullananlar toplu ulaşım haklarından yararlanırken aynı zamanda aktarma sisteminden de faydalanabilecek.

ESHOT DENETİMLİ HİZMET

İZTAŞIT araçları, sürücüleri ve kooperatif yönetimi, ESHOT Genel Müdürlüğü denetiminde olacak. ESHOT şoförlerine verilen tüm eğitimler İZTAŞIT sürücülerine de düzenli olarak verilecek. Ulaşım planlamaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak.