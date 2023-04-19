İyi Parti Bursa Milletvekili Adayı Türkoğlu: "Bu Seçimlerde Umudu Yeniden Yeşerteceğiz"

İYİ Parti Bursa Milletvekili Adayı Selçuk Türkoğlu, 21 yıllık AKP iktidarında Türkiye’nin ligden düştüğünü, gençlerin ülkeyi terk ettiklerini belirterek "Bu coğrafyada hep kalıp mücadele edeceğiz, biz o taraftayız, mücadele etme taraftarıyız ve inşallah bu makus talihi yeneceğiz ama buna direnemeyip terk eden insanlarımız var. Bu bizim açımızdan olabilecek en acı tablo ve bu seçim bu acı tabloyu ortadan kaldırıp yeniden umudun yeşereceği yarınları bize gösterecek" dedi.

ZEHRA DEĞİRMENCİ / SİBEL KAHRAMAN

İyi Parti Bursa Milletvekili Adayı Selçuk Türkoğlu, 21 yıllık AKP iktidarında Türkiye'nin ligden düştüğünü, gençlerin ülkeyi terk ettiklerini belirterek "Bu coğrafyada hep kalıp mücadele edeceğiz, biz o taraftayız, mücadele etme taraftarıyız ve inşallah bu makus talihi yeneceğiz ama buna direnemeyip terk eden insanlarımız var. Bu bizim açımızdan olabilecek en acı tablo ve bu seçim bu acı tabloyu ortadan kaldırıp yeniden umudun yeşereceği yarınları bize gösterecek" dedi.

İyi Parti Bursa 1. Sıra Milletvekili Adayı Selçuk Türkoğlu, seçimin sonuçlarını belirleyecek olan unsurunun 21 yıllık AKP iktidarının Türk vatandaşını getirdiği nokta olacağını söyledi. Türkoğlu, "Bu tabloda yokluk, zam, enflasyon, faiz, işsizlik var. Güven yok, geleceğe dair umut yok ve bu tablonun içerisinde 10 milyonun üzerinde mülteci var. Bu tabloya baktığında vatandaş değeri pula dönmüş parasını görüyor. Bu tabloya baktığında vatandaş gümrük kapılarında pasaportunun tabi olduğu muameleyi görüyor. Netice itibarıyla 21 yılda ülkemiz topyekün lig düşmüştü. Lig düşen ve lig düşüren bir yönetimin sizce ne olacağını zannediyorsunuz? İşte 14 Mayıs'ta AK Parti'nin yaşayacağı sonuç budur" sözleriyle özetledi.

"SANDIKLARI NAMUS BİLİP MUHAFAZA EDECEĞİZ"

Türkoğlu, sandık güvenliğine yönelik endişelere ilişkin şunları söyledi:

"Düşünebiliyor musunuz endişemiz var. Niye endişemiz var çünkü Türkiye'de hukuka, seçim kurullarına, adliyeye, emniyete güvenemiyoruz. Bir ülkede yani 100 yıllık Cumhuriyet'in olduğu bir yerde 'acaba benim bir namus gibi kıymetli oyum çalınabilir mi', 'oy sonuçlarım doğru yansıtılabilir mi' sorununu yaşıyorsak zaten bu son 20 yıldır ülkeyi yönetenlerin herhalde en büyük ayıbı olsa gerek. İşte bu ayıptan kurtulmak için biz ve milletimizle birlikte, kendi parti görevlilerimizle birlikte hususen de gönüllülerimizle birlikte sandıkları ve yalnızca bize değil hangi partiye atılırsa atılsın oyları namus bilip muhafaza edeceğiz."

TROLLERE KARŞI MÜCADELE VURGUSU

İyi Parti'ye yönelik tepkileri değerlendiren Türkoğlu, "Biz bundan önce de hep alandaydık. Şu anda da hep alandayız. Yani millete rağmen siyaset yapmıyoruz. Millet için ve milletle birlikte siyaset yapıyoruz. Önceki dönemlere nazaran gerek esnaf ziyaretlerinde gerek STK ziyaretlerinde, pazar ziyaretlerinde biz olumlu tepkileri alıyoruz. Merak edilen ve özellikle Türkiye'yi algıyla yönetmeye alışan iktidarın maaşlı trolleriyle oluşturmuş oldukları olumsuz havayı rahatlıkla ortadan kaldırarak yürüyoruz" dedi.

"BURSA'YA DEMOKRASİ DERSİ VERDİK"

Bursa özelinde CHP ve MHP listelerinin İYİ Parti'ye etkilerini değerlendiren Türkoğlu, "Bursa özelinde baktığımızda biz liste avantajlıyız diyebiliriz. Şundan dolayı diyebiliriz. Herkesin demokrasiden bahsedip demokrasiyi uygulamadığı bir süreç içerisinde biz bütün kurullarımızda üye bazlı yapmış olduğumuz temayül yoklamasında, o sandığı ve o sandığın sonucuna uyan bir genel merkezimiz oldu. Bu anlamda biz Bursa'ya bir demokrasi dersi verdik. Evet, demokrasiyi ve seçme hakkını en tabana indirgedik. Karar mekanizmasına üyelerimizi kattık. Bunun da olumlu sonuçlarını hep birlikte göreceğiz" dedi.

"MEMLEKETİN YOKSULLUK GİRDABINDAN ÇIKMASI LAZIM"

Yaptıkları ev ziyaretlerine devam ettiklerini aktaran Türkoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz en çok benim il başkanlığım sürecinde başlayan hane ziyaretleri 50 bin hedefliydi ve 45 binini tamamlamıştık bu süreçler başlamadan önce bir proje kapsamında ve onun sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmıştık. Orada da ne vardı? Orada da en büyük sorun yine ekonomiydi, kaynamayan tencereydi, çocuklarına yeterli beslenme çantası hazırlayamayan annelerdi, süt içiremeyen velilerdi, harçlık veremeyen babalardı, gündem buydu. Hanelerde bizim karşılaştığımız hadise buydu. Sosyal güvenceleri olmayan, gelecek adına bırakınız evin haricinde herhangi bir sosyal yaşantısı olmayan pek çok ev hanımıyla karşılaştık. Sorunlarını dinledik, raporlaştırdık bunları ve inşallah mesele yalnızca onlara özel değil topyekün memleketin bu yokluk ve yoksulluk girdabından çıkması lazım. Ne zaman bundan çıkmaya başlayacağız ne zaman memlekete Kapıkule'den adalet girecek, o zaman her şey normalleşecek."

"BU SEÇİM UMUDUN YEŞERECEĞİ YARINLARI GÖSTERECEK"

Geçen yıllarda AKP'ye oy verip bu seçimde vermeyi düşünmeyen seçmenlerle ilgili soru üzerine Türkoğlu, şunları söyledi:

"Aslında bu tabii ki onlar açısından gecikmiş bir karar. Yani ekonomiden tutun, dış politikadan tutun, sosyal siyasi politikalara, eğitim, sağlık, gençlik politikalarına baktığınızda artık gelecek adına Türkiye'yle hayal kuramayan, vatanıyla geleceğini planlayamayan gençlerin dolu olduğu bir memleket haline geldi. Herkes memleketi terk etmeye çalışıyor. ve dikkat edin terk edenler nitelikli, meslek sahibi ve umut veren gençler terk ediyor. Yerine kimler geliyor? Afgan, Paki, Suriyeli geliyor. Türkiye'nin tablosu bu. Bizleri topyekün Avrupa Birliği'ne müreffeh ve muasır medeniyete götüreceğiz diye dümenin başına geçenler bizi Orta Doğu bataklığına götürdü. Fotoğraf budur. Bu coğrafyada hep kalıp mücadele edeceğiz, biz o taraftayız, mücadele etme taraftarıyız ve inşallah bu makus talihi yeneceğiz ama buna direnemeyip terk eden insanlarımız var. Bu bizim açımızdan olabilecek en acı tablo ve bu seçim bu acı tabloyu ortadan kaldırıp yeniden umudun yeşereceği yarınları bize gösterecek."