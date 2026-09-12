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Maltepe’de kiracıları tarafından öldürülen ev sahibi çift son yolculuğuna uğurlandı

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İstanbul Maltepe’de çıkan kavgada kiracı Mehmet T. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Osman Akyol ve eşi Nursen Akyol çifti son yolcuklarına uğurlandı.

İstanbul Maltepe'de çıkan kavgada kiracı Mehmet T. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Osman Akyol ve eşi Nursen Akyol çifti son yolcuklarına uğurlandı.

Maltepe Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta 10 Eylül tarihinde saat 13.10 sıralarında meydana gelen olayda, ev sahibi Osman Akyol ile kiracısı Mehmet T. (63) arasında çıkan kavga kanlı bitmişti. Mehmet T, silahla ev sahibi Osman Akyol, ev sahibinin eşi Nursen Akyol ve olay yerinde bulunan avukat Emir Ali Spor'a ateş etmiş, saldırıda Osman Akyol ile eşi Nursen Akyol olay yerinde hayatını kaybederken, avukat Emir Ali Spor yaralanmıştı. Mehmet T. ise sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ev sahibi çift son yolculuğuna uğurlanda

Ev sahibi Osman Akyol ve Nursen Akyol için Güngören Mevlana bir cenaze töreni düzenlendi. Törene çiftin çocukları ve yakınları katıldı. Yakınları çiftin tabutunun başında gözyaşı döktü. Ev sahibi çift, öğle namazının ardından kılınan cenaze töreni sonrası Arnavutköy Karaburun'da toprağa verildi.

"Müebbet hapis cezası almasını umuyoruz"

Akyol çiftinin akrabası olduğunu söyleyen Fazlı Köktaş, "Almanya'dan geliyorum. O dairede birkaç yıldır sorun olduğu için konuyu biliyoruz. Televizyonların yaptıkları haberleri görüyoruz. Yani tek taraflı dinlediler, düşüncesiz yazılar yazıyorlar. Kiracı Mehmet Bey, 500 bin lira demiş, bunların hepsi yalan. Mehmet Bey, para istedi ama kendisi harcadı diye bir şey yok. 2019'dan beri evden çıkışını istediler. Mehmet Efendi, bizleri tehdit etti. Mafya babası tutarız dediler. Mahkemeye verdiler, mahkeme sonucunda böyle şeyler oldu. Adaletten dileğim cezasını çeker, müebbet hapis cezası almasını umuyoruz. Geride 5 tane yetim çocuk bıraktı. Evin içinden çıkan malzemeleri, kurşunları görün bu olayı düşünün. Bu adamın temiz insan olmadığını herkesin görmesi lazım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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