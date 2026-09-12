Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, verdiği röportajda kendisini heyecanlandıran genç oyuncular hakkında konuştu. Fransız yıldızın saydığı isimler arasında takım arkadaşı Arda Güler de yer aldı.

"ARDA GÜLER ÇOK İLERİYE GİDEBİLİR"

Mbappe, genç yıldızlarla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Şu anda hangi oyuncular beni heyecanlandırıyor? İsim vermek istemiyorum çünkü birini unutursam... Dünyanın en iyi on ya da on beş oyuncusunun kimler olduğunu söylemek gerekirse, sanırım herkes aynı fikirde olur. Genç oyuncular arasında Lamine Yamal var. Onda her şey var. Estevao'yu seviyorum, özel bir yaratıcılığı var. Real Madrid'de Arda Güler var, kariyerinde çok ileriye gidebilir. Endrick'in potansiyeli var, o bir golcü. Zaire-Emery ve Desire Doue de kesinlikle harika kariyerlere sahip olacaklar."

"SADECE GOL ATMA TAKINTIM VAR"

27 yaşındaki yıldız, bencil bir futbolcu olup olmadığı yönündeki soruya da dikkat çeken bir yanıt verdi:

"Kendimi bencil olarak görüyor muyum, hayır! Sadece gol atma takıntım var çünkü benim işim bu. Nasıl bencil olabilirim, Fransa Milli Takımı tarihinin en fazla asist yapan oyuncusuyum. Bu, tarihteki tüm Fransız oyuncuların bencil olduğu anlamına gelir çünkü benden daha az asist yaptılar."

İKİ YILDIZIN SEZON PERFORMANSI

Sezona etkili başlayan Mbappe, Real Madrid formasıyla çıktığı 5 karşılaşmada 5 gol kaydetti. 21 yaşındaki Arda Güler ise bu sezon Real Madrid'de 4 karşılaşmada forma giyerken 1 gol ve 1 asist üretti.

Kaynak: Haberler.com