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İstanbul'da 2024'ün ilk saatlerinde Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

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Yeni yıla girmeyi heyecanla bekleyen vatandaşlar, İstanbul'un simgesi bölgelere akın etti. Üsküdar'da ise vatandaşlar Kız Kulesi'ndeki ışık gösterisini izledi. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde havai fişeklerle görsel şölen oluştu. Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı havadan dron ile de görüntülendi.

İstanbul'da 2024'ün ilk saatlerinde Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

Yeni yıla girmeyi heyecanla bekleyen vatandaşlar, İstanbul'un simgesi bölgelere akın etti. Üsküdar'da ise vatandaşlar Kız Kulesi'ndeki ışık gösterisini izledi. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde havai fişeklerle görsel şölen oluştu. Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı havadan dron ile de görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Boğazı Kız Kulesi İstanbul Üsküdar Yerel Yaşam Güncel Haberler

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