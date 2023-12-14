Hayat İyi Yaşam Merkezi ile depremzedelere destek

Hayat Holding'in Hacettepe Üniversitesi iş birliği ile Malatya'da Samanköy Konteyner Kentte kurduğu 'Hayat İyi Yaşam Merkezi' ile depremzedelerin orta ve uzun vadede rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Hayat Holding'in Hacettepe Üniversitesi iş birliği ile Malatya'da Samanköy Konteyner Kentte kurduğu 'Hayat İyi Yaşam Merkezi' ile depremzedelerin orta ve uzun vadede rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

'Nesiller boyu fayda' vizyonuyla insanların hayatına dokunan Hayat Holding, sosyal fayda odaklı projelerle toplumun iyi olma haline katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu çerçevede AFAD koordinasyonu ve Malatya Valiliği desteğiyle Türkiye'nin en büyük konteyner yerleşkesi Malatya Samanköy'de Hayat Holding'in Hacettepe Üniversitesi iş birliği ile kurduğu 'Hayat İyi Yaşam Merkezi'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Holdingin 'Hayata iyi bakarız' yaklaşımından ilham alarak tasarlanan ve 30 Ekim'de faaliyete geçen Hayat İyi Yaşam Merkezi'ndeki tüm eğitimlerin ve atölye çalışmalarının içeriği Hacettepe Üniversitesi'nin farklı bölümlerinden akademisyenlerin katkılarıyla hazırlandı. Üniversiteden konusunda uzman eğitmenlerle uygulamalı olarak gerçekleştirilen atölye çalışmalarında depremden en çok zarar gören bebeklerin, çocukların, gençlerin ve yaşlıların psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarına odaklanılırken; zihinsel, bilişsel ve fiziksel gelişimleri önceliklendirilerek orta ve uzun vadede rehabilite edilmeleri hedefleniyor.

Törende konuşma yapan Hayat Holding İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı, Türkiye'nin yanı sıra bulunduğu tüm coğrafyalarda sosyal fayda odaklı projeler gerçekleştiren Hayat Holding olarak depremin yaralarını sarmak için ilk andan itibaren var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Deprem sonrası ilk fazda bölgedeki tüm vatandaşların temel ihtiyaçlarını giderebilmek için harekete geçtiklerini belirten Kiğılı, "Ancak temel ihtiyaçları karşılamak ne kadar hayati ise, depremin yol açtığı acıları ve çaresizliği iyileştirmeye katkıda bulunmak da o kadar önemli. Bu nedenle, ikinci fazda kurumsal destek amacımızı bölgedeki vatandaşlarımızın orta ve uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılamak odağında planladık. Bu çalışmalardan edindiğimiz en önemli izlenim yaşanan travmanın etkisini azaltacak psikolojik ve sosyal desteğe olan ihtiyaçtı. Özellikle bebekler, çocuklar, gençler ve yaşlılar için sürecin oldukça zorlayıcı olduğunu tespit ettik. Hayat İyi Yaşam Merkezi projesinin temelleri bu tespitler üzerine inşa edildi" şeklinde konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ise projenin amacının kısa vadede depremden etkilenen bireylerin desteklenmesi ve sosyal entegrasyonun sağlanması olduğunu orta ve uzun vadede ise bölgedeki eğitim ve refah düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Hayat İyi Yaşam Merkezi'nde gönüllü olarak hizmet veren 30 Hacettepe Üniversitesi personelinin ergoterapi, anne ve bebek destek, 65 yaş üstü özel ve sosyal destek, sanatla gelişim ve oyunla gelişim destek odalarında faaliyet gösterdiğini kaydeden Güran, şunları söyledi:

"Aynı zamanda çocuk ve gençlere yönelik erişkin eğitimi faaliyetleri ve okuma yazma eğitimleri de dahil olmak üzere farklı konularda akademik çalışmalarımız devam etmektedir. Bölge halkının sosyal ihtiyaçları göz önüne alınarak grup çalışmaları ve sohbetleri ile psikososyal rehabilitasyona katkı sağlanmaktadır. Bu süreçlerde bireysel ihtiyacı olduğunu saptadığımız vatandaşlarımızı ise devletimizin bölgedeki ilgili kurum ve kuruluşlarına yönlendirmekteyiz. Hayat İyi Yaşam Merkezi sayesinde bölgede hizmet sağlayan Hacettepe Üniversitesi çalışanları, üniversitemizin toplumla daha yakın ilişkiler kurmasına, akademik kabiliyetlerimizin toplumumuzun yararına, toplumumuza ulaşmasına ciddi katkılar sağlıyorlar."

Malatya Vali Yardımcısı Bilal Basrı ise 6 Şubat ve akabinde meydana gelen depremlerin bölgedeki vatandaşlar üzerinde derin yaralar açılmasına neden olduğunu ifade ederek, "Fakat Devlet-Millet iş birliğiyle, hayırsever insanların destekleriyle bu yaralarımızı sarmaktayız ve sarmaya devam edeceğiz. Tabii bu depremlerden en çok etkilenen grupların başında çocuklarımız yer almaktadır. Yarınlarımız olan çocuklarımıza destek olmak maksadıyla Hayat İyi Yaşam Merkezi'nin açılmasında emeği geçen holding yetkililerine, Hacettepe Üniversitesi'ne ve herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Hayat İyi Yaşam Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Merkezde müzik eğitimi alan çocuklardan oluşan "Hayat İyi Yaşam Merkezi Korosu" ise performansıyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Hayat İyi Yaşam Merkezi depremzedelerin "hayatına iyi bakacak"

20 bin depremzedenin konakladığı 3 bin 800 konteyner kapasiteli Malatya Samanköy Konteyner Kenti'nde 1 dönüm arazi üzerine kurulan Hayat İyi Yaşam Merkezi'nde her bir konteyner alanı, konteyner kentteki depremzedelerin farklı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak tasarlandı. Merkezde, 4 bin kitaplık bir kütüphane, bilgisayar odası, anne ve bebek destek ünitesi, 65 yaş üstü destek ünitesi, ergoterapi ünitesi, oyunla gelişim ve sanatla gelişim üniteleri ile etüt ünitesi ve iki büyük çamaşırhane bulunuyor.

Ünitelerin resim ve müzik alanlarında sanatla duyguları ifade etme, dışa vurum etkinlikleri, kitap okuma, yenidoğan bakım ve beslenme, çocukluk çağı aşılaması, çocuk ve yaşlılara yönelik ergoterapi uygulamaları, psikolojik destek gibi çalışmaların farklı yaş gruplarına göre günlük ve haftalık planlanması yapılıyor. Pazar günü hariç haftanın 6 günü sabah 09.00'dan akşam 18.00'e kadar süren eğitim ve atölye çalışmalarında depremzedelerin sosyal hayata yeniden kazandırılmaları için zihinsel ve bilişsel becerilerinin gelişimine katkı sunmak önceliklendiriliyor. Ayrıca merkezin bahçesinde çocuklar için bir açık hava parkı da bulunuyor.

Çevreye, insana ve topluma yakışır projeler gerçekleştirmeyi vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olarak gören Hayat Holding, 6 Şubat depreminin hemen ardından bölgeye 200 adet yardım tırı gönderdi ve 100 milyon liraya nakdi ve 30 milyon ayni desteğin yanı sıra Hayat Gönüllüleri ile sahada depremzede vatandaşların yanında oldu.

20 bin depremzedenin konakladığı Türkiye'nin en büyük konteyner yerleşkesi Malatya Samanköy'de faaliyete geçen Hayat İyi Yaşam Merkezi'nin açılış törenine Malatya Vali Yardımcısı Bilal Basrı, Hayat Holding İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı K. Albay Ercan Altın, Hayat Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Aysel Aydın, Hayat Holding Genel Sekreteri Osman Aksoy, Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu, Prof. Dr. Serhat Ünal, Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver ve konteyner kent sakinleri katıldı. - MALATYA