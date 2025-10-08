Güvenli olmayan gıdadan her yıl 420 bin insan ölüyor

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ev sahipliğinde başlayan Türkiye 15. Gıda Kongresi'nde gündem gıda güvenliği. Prof. Dr. Suzan Öztürk Yılmaz, güvenli olmayan gıdadan her yıl 420 bin insanın öldüğüne dikkat çekti.

Gıda güvenliği, sürdürülebilir üretim ve inovasyon temalarıyla öne çıkan Türkiye 15. Gıda Kongresi, Sakarya Üniversitesinde başladı. Üç gün sürecek kongrede gıda güvenliği, sürdürülebilir üretim, inovasyon, lezzet bilimi, mikrobiyoloji, gıda israfı, ambalaj teknolojileri ve bitkisel bazlı ürünler gibi temalar ele alınacak. Ayrıca Codex Alimentarius, postbiyotik uygulamaları, yapay zeka destekli üretim sistemleri, fonksiyonel gıdalar ve gıda israfının önlenmesi gibi güncel konularda davetli akademisyenler ve sektör temsilcileri sunum yapacak.

Kongre, Devlet Konservatuvarı Müzik Araştırmaları Topluluğundan Triofon Müzik Grubu'nun dinletisiyle başladı. Açılış konuşmalarını Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Suzan Öztürk Yılmaz, Gıda Teknolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Çakır ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Gıda ve Yem Kontrol Daire Başkanı Mehmet Menderes yaptı.

"Gıda teknolojisi geleceği güvence altına alan stratejik bir alan"

Sakarya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Suzan Öztürk Yılmaz, Türkiye 15. Gıda Kongresinin açılışında yaptığı konuşmada, gıda biliminin yalnızca bir üretim alanı değil, aynı zamanda toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminin en önemli belirleyicilerinden biri olduğunu vurguladı. Kongrenin sadece bir açılış etkinliği değil, aynı zamanda gıda biliminin geleceğini şekillendirecek fikirlerin, araştırmaların ve iş birliklerinin başlangıcı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, gıdanın, insan yaşamının devamı için vazgeçilmez bir unsur olmasının yanı sıra doğa üzerindeki etkileriyle de stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti. 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara ulaşmasının öngörüldüğünü hatırlatan Prof. Dr. Yılmaz, bu büyümenin gıda güvenliği, sürdürülebilir üretim, iklim değişikliğine uyum ve kaynak verimliliği gibi alanlarda bilimsel çalışmaların artırılmasını zorunlu kıldığını dile getirdi.

"Gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik geleceğin önceliği"

Gıda üretiminde sürdürülebilir sistemlerin geliştirilmesi, kaynakların verimli kullanılması ve gıda israfının önlenmesinin önemine değinen Prof. Dr. Yılmaz, dünyada her yıl yaklaşık 600 milyon insanın güvenli olmayan gıdalar nedeniyle hastalandığını ve 420 bin kişinin bu nedenle hayatını kaybettiğini belirterek, gıda güvenliğinin yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti. Akademi, sanayi ve toplum iş birliklerinin, gıda alanındaki araştırmaları besleyeceğini ve yenilikçi çözümler için temel oluşturacağını söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, üniversitelerin bilgi birikiminin sahaya aktarılmasının sektörün gelişimi açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi. Konuşmasının sonunda öğrencilere de seslenen Yılmaz, bu tür bilimsel etkinliklerin genç araştırmacılar için önemli bir deneyim alanı sunduğunu ve edindikleri bilgi ile bağlantıların kariyerlerinde değerli bir basamak oluşturabileceğini belirtti.

"60 üniversite ve 57 kuruluş kongrede buluştu"

Gıda Teknolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Çakır, konuşmasına etkinliğin amacının yalnızca geçmiş kazanımları paylaşmakla sınırlı olmadığını belirterek başladı. Prof. Dr. Çakır, üniversite, gıda sanayisi ve özel sektör arasında iş birliğini artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Derneğin 1978'den bu yana kongreler düzenlediğini ve köklü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu hatırlatan Çakır, bu yıl 60 farklı üniversite ile 57 kamu ve özel sektör kuruluşunun destek verdiğini, yaklaşık 450 katılımcının kongrede yer aldığını belirtti. Başkan Çakır, yoğun geçecek iki buçuk günlük programın, bilimsel bilgi alışverişi açısından büyük bir fırsat sunduğunu dile getirdi. Sakarya Üniversitesinin organizasyondaki katkılarından övgüyle söz ederek Gıda Mühendisliği bölümünün gösterdiği performansın son derece başarılı olduğuna dikkati çeken Çakır, konuşmasına son verirken dernek ve sponsorların katkılarına teşekkürlerini iletti.

Tarladan sofraya uzanan güvenli gıda zinciri

Tarım ve Orman Bakanlığını temsilen konuşan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Menderes, güvenilir gıdanın Türkiye'nin dünya ile rekabetinde belirleyici bir unsur olduğunu vurguladı. Menderes, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak "tarladan sofraya" uzanan gıda zincirinin her aşamasında denetim ve kontrol faaliyetlerini titizlikle sürdürdüklerini belirtti. Türkiye'nin gıda güvenilirliği alanında güçlü bir altyapıya sahip olduğunu ifade eden Menderes, 2024 yılında 1 milyon 300 binden fazla denetim gerçekleştirdiklerini, 2025 yılı başından itibaren ise 950 bini aşkın denetimle bu çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini aktardı. Bu denetimler sonucunda 22 binden fazla uygunsuzluk tespit edildiğini dile getiren Menderes, yaklaşık 2 milyar lira tutarında idari para cezası uygulandığını ve 400'ün üzerinde işletme hakkında Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti. Menderes ayrıca, vatandaşların denetim süreçlerine daha kolay erişebilmesi için karekod uygulaması geliştirdiklerini, gıdada taklit yapan firmaların artık anlık olarak bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını söyledi. Konuşmasının sonunda Menderes, gıda güvenliğinin Türkiye'nin tarım ve gıda ürünlerindeki rekabet gücünün temel anahtarı olduğunu belirterek, üniversitelerle yürütülecek ortak çalışmaların bu alanda büyük önem taşıdığını vurguladı. Menderes sözlerini, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Kongre Başkanı Prof. Dr. İbrahim Çakır ve tüm akademik kadroya teşekkür ederek tamamladı. Gıda Kongresi'nin açılış programı sponsor firmalara ve Prof. Dr. Kadir Halkman'a plaket takdimiyle sona erdi. - SAKARYA