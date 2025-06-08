Diyanet, Vekaletle Kesilen Kurban Sayısının 3 Milyonu Geçtiğini Açıkladı

Diyanet ve sivil toplum kuruluşlarının vekaleti ile bu yıl zor durumdaki Müslümanlara ulaştırılan kurban sayısının 3 milyonu geçtiği tahmin ediliyor.

Mekke-i Mükerreme'de basın mensupları ile bayramlaşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu sene Harem Bölgesinde alınan özel tedbirlerden dolayı, hacıların çok rahat bir ibadet gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye'de Diyanetin ve sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdiği vekaletle kurban organizasyonunun, İslamiyet'in iyilik mefküresini, cihanşümul bir buğuta taşıdığına dikkat çeken Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş, "Vekaletle kurban kesimimiz uluslararası bir iyilik hareketidir. Vakfımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın bu önemli organizasyonu sayesinde, milletimiz kurbanlarını, her sene dünyadaki mağdur ve muhtaçlarla paylaşma imkanına kavuşmaktadır. Onlara iyilik elini uzatma fırsatı bulmaktadır. Bu da mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahiplerinin ülkemize ve milletimize karşı muhabbetini güçlendirmekte ve onların geleceğe dair umudunu ve inancını diri tutmaktadır. Bu yıl da elhamdülillah vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında 898 bin 500 hisse kurban kesilmiştir. Bu kurbanları yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Gazze ve Filistin için vekalet edilen kurbanlar da Mısır'da bayramın ilk gününden itibaren kesilmeye başlandı. Bu etler soğuk hava depolarında özenle muhafaza edilmekte, uygun zamanlarda Gazze'ye ulaştırılmaktadır. Ayrıca Lübnan'daki mülteci kamplarında yaşayan Filistinli kardeşlerimize de kurban eti ulaştırılmaktadır. Bu yıl Gazze'ye gönderilmesi özellikle istenen kurban sayısı 60 bini geçti. Türkiye'den onlarca vakıf ve derneğimiz, ihtiyaç sahibi Müslümanların olduğu coğrafyalarda insanlara dokunan önemli hizmetler ifa etmektedirler" diye konuştu. Türkiye'den sivil toplum kuruluşları ile birlikte dünya Müslümanlarına ulaştırılan kurban sayısının 3 milyonu geçtiği tahmin ediliyor.

Bu yıl Suudi Arabistan'ın aldığı tedbirler ile hac vizesi bulunmayanların Harem Bölgesine giremediklerini belirten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, " Hac, zorlukları olan bir ibadettir. Ancak, Allah'a hamdolsun ki bu zorlu süreci ciddi bir sıkıntı yaşamadan tamamladık. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler, hac hizmetlerinin kalitesini sürekli artırarak vatandaşlarımızın, her yönüyle en güzel şekilde hac ibadetini yerine getirmeleri ve evlerine huzur içinde dönmeleri için azami gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede iskan planlamalarından irşat programlarına, servis hizmetlerinden ayniyata kadar pek çok farklı alanda büyük bir fedakarlıkla çalışıyoruz. Hac mevsimi boyunca sağlık alanında da önemli hizmetler sunuyoruz. 2025 Hac döneminde, Mekke ve Medine'deki sağlık ocaklarımızda 48 bin 497, Mekke Hastanemizde ise 42 bin 699 olmak üzere bugüne kadar toplam 91 bin 196 muayene ve tedavi işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca Arafat'ta kurduğumuz Sahra Hastanesi'nde de bin 30 hacımıza muayene hizmeti verdik. Bayramın 3. Günü itibariyle 7'si Diyanet, 6'sı özel şirket, 1'i yurt dışından gelen hacı adayımız olmak üzere 14 vefat eden vatandaşımız vardır. Mekke Hastanemizde 15, Suud hastanelerinde ise 25 hastamızın tedavisi devam etmektedir. Suudi Hac Bakanı ilk defa Mekke'de ateşeliğimizde heyetimizi ziyarete geldi. Onun tavsiyesi üzerine Suudi Sağlık Bakanı da bizzat bizim hacılarımıza verdiğimiz sağlık hizmetlerimizi yerinde görmek üzere hemen arkasından Mekke'deki Hastanemize ziyaret gerçekleştirdi" diye konuştu. Bu arada hacılar için Mina'da kurban kesimi yapan İslam Kalkınma Bankası'nın ne kadar kurban kestiği ve bunun hangi kısmının Filistin'e ulaştırılacağı henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Bu yıl Mina'daki Kraliyet Sarayı'nda hac için gelen, din işleri başkanları ile bakanlarının hazır bulunduğu toplantıda, gelen ülkeleri temsilen Suriye heyetinin başkanına konuşma imkanı verilmesinin de Türkiye için anlamlı olduğuna temas eden Ali Erbaş, "Türkiye'nin 85 bin hacısı için yaptığı organizasyon dünya Müslüman devletlerine örnek gösteriliyor. Mekke'de bu seneki buluşmada da başta Lübnan olmak üzere Osmanlı ve Türkistan coğrafyasından Müslüman liderlerin Türkiye'ye büyük teveccüh göstermesini de çok önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı'nın 2025'i Aile Yılı ilan etmesi sebebiyle bu sene 500 yeni evli çiftin umre masraflarının yüzde 50'sinin Diyanet Vakfı tarafından karşılanacağını kaydeden Ali Erbaş, "1 Haziran 2024'den sonra evlenen çiftlerimizden müracaat sırasına göre 500 yeni aileyi yüzde 50 indirimli olarak umre programı yapacağız. Ayrıca ailece umreye gelecek kardeşlerimiz için de özel indirimlerle, aile kavramını güçlendireceği çalışmalar tertipleyeceğiz" dedi. - MEKKE