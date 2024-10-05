CHP Samsun Milletvekili Çan: "Devlet, Temizlik Problemini Emek Sömürüsüyle Gidermeye Çalışıyor"

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - CHP Çarşamba İlçe Örgütü, ilçedeki okulların temizlik sorununa ilişkin hazırladığı raporu açıkladı. CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, "Bütün Türkiye'de son üç haftada bütün vatandaşlarımızın malum olduğu üzere okulların temizlik problemi var. Bu temizlik problemi devlet, emek sömürüsüyle gidermeye çalışıyor. Bütün bunlar yaşanıyorken hükümet, tek adam rejimi ara verdiği Öğretmenlik Meslek Kanunu dün itibariyle tekrardan Meclis gündemine taşıdı. Ne var bunun içinde; öğretmenlere hiçbir özlük hakkı yok" dedi.

CHP Çarşamba İlçe Örgütü, okullardaki temizlik sorununa ilişkin hazırladığı raporu açıkladı. Açıklamaya CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Çarşamba İlçe Başkanı Temel Baş, Milli Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ender Arıtma katıldı.

Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, "Çarşamba'da okullar bölgesindeyiz. Bir süredir genel merkezimizin takibi, talebi, talimatı üzerine bütün ilçelerimizde okullarla ilgili genel olarak okul yöneticileriyle, öğretmenleriyle, velilerle görüşmeler yapıyoruz. Okullarımızın fiziki durumlarını öğrenmeye çalışıyoruz. Velilerimizin öğrencilerimizin zorluklarını, eğitim emekçilerimizin zorluklarını tespit etmeye çalışıyoruz. Bunları bu raporlamaları da genel merkezimize sunacağız. Çünkü hepinizin bildiği üzere ağustos ayında başlatılan yirmi dört saatlik eğitim maratonundan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi bütün illerimizde benzeri çalışmaları sürdürüyor" dedi.

"Yemek, ulaşım ve güvenliğe ilişkin sorunlar var"

CHP Çarşamba İlçe Örgütü Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ender Arıtma, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi 2024- 2025 eğitim öğretim yılı ve okulların durumlarına ilişkin tespiti üzerine ülke genelinde başlatmış olduğu çalışmalar kapsamında Çarşamba CHP İlçe başkanlığı olarak ilçemizde bulunan okullar bölgesi olarak bilinen dört orta öğretim kurumunun Çarşamba Anadolu Lisesi, Ali Fuat Başgil Lisesi, Bulutoğlu Anadolu Lisesi ve Yeşilırmak İmam Hatip Lisesi'nin iki binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü alandır. Bu bölge şehir meydanı yaklaşık 4-5 km uzaklıktadır. Yapmış olduğumuz çalışmalarda öğrenci, veli, eğitim personeli ve eğitimin diğer paydaşlarından almış olduğumuz bilgiler neticesinde özellikle yemek, ulaşım ve güvenliğe ilişkin sorunlar olduğu kanaati getirmiş bulunmaktayız. Taşımalı eğitim kapsamında Çarşamba merkez mahalleleri dışından gelen öğrenciler faydalanmaktadır ve yemek ihtiyacı bu öğrencilere sağlanmaktadır. İkametgahı Çarşamba'da bulunan öğrenciler ise yemek ve servis hizmetinden faydalanamamaktadır. Okula gelebilmek için çoğunlukla özel servisler tercih edilmektedir. Ücretleri 1200 TL civarındadır. Bunun dışında ise bölgeye sağlanan dolmuş hizmetleri ile öğrenciler okula ulaşmaktadır. Bu durum ailelere ekonomik yük getirmektedir.

"Bu bölgenin taşımalı eğitim kapsamına alınmasını istiyoruz"

Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki okulların çevresinde herhangi bir yeme içme yerinde sosyal alan bulunmamaktadır. Öğrenciler sadece okul kantininden faydalanabilmektedir. Bu durumda sağlıklı beslenme problemlerine yol açması kaçınılmazdır. Tüm bu hususlar neticesi itibarıyla öğrenciler arasında fırsat eşitliğinin ortadan kalktığı aşikardır. Bir diğer husus ise okul giriş ve çıkış seyahatlerinde yaşanan öğrenci yoğunluğu sebebiyle ortaya çıkan güvenlik sorunlarıdır. Kolluk kuvvetleri her ne kadar önlem alsa da mümkün olayların yaşanılması kaçınılmazdır. Okullar bölgesinin bulunduğu alanın zemin yapısı ve ırmak yatağına olan yakınlığı ise ayrıca sorgulanması gereken bir husustur. Sonuç olarak, Milli Eğitim Bakanlığı taşıma yoluyla eğitime erişme yönetmeliğinin ilgili maddelere dikkate alınarak bu bölgenin taşımalı eğitim kapsamında alınması gerektiğinin önemini sizlerin huzurunda Çarşamba CHP ilçe başkanlığı olarak yapmış bulunuyoruz."

"Temel sorunlara deva olacak hiçbir öneri yok"

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ise şunları söyledi:

"Bütün Türkiye'de son üç haftada bütün vatandaşlarımızın malum olduğu üzere okulların temizlik problemi var. Bu temizlik problemi devlet, emek sömürüsüyle gidermeye çalışıyor. Çarşamba'da bu sorun belki Türkiye'nin diğer yerlerine göre görece olarak daha az ortada olsa da bütün Türkiye'de önemli bir problem, önemli bir emek problemi, önemli bir sağlık problemi. Bütün bunlar yaşanıyorken; hükümet, tek adam rejimi ara verdiği Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu dün itibarıyla tekrardan Meclis gündemine taşıdı. Ne var bunun içinde; öğretmenlere hiçbir özlük hakkı yok. Disiplin marifetiyle görevden çıkarma var. Öğrencilere beslenme sorunlarına, taşıma sorunlarına, temizlik sorunlarına hiçbir deva yok, hiçbir ilaç yok. Öğrenciler bugün on binlerce öğrenci bir kahvaltı yapmadan haftada en az okula gidiyor. Bunları çözmesi gereken hükümet işi gücü bırakmış Öğretmenlik Meslek Kanunu'na kafayı takmış. İçinde de diplomasını cebine koymuş öğretmene meslek vermesi gereken, maaş vermesi gereken devlet 'hayır diyor ben seni 3-4 dönem daha eğitime tabi tutacağım. Akademik bir işleme tabi tutacağım. Ona göre oralardan geçersen de sıraya koyup atayacağım' diyor."