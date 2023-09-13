Çerkezköy 7. Endüstriyel Fuarı Açıldı

Çerkezköy Belediyesi ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile düzenlenen 7. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, Çerkezköy Kapalı Pazar Yeri’nde kapılarını açtı.

Çerkezköy Belediyesi ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile düzenlenen 7. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, Çerkezköy Kapalı Pazar Yeri'nde kapılarını açtı.

13-15 Eylül günleri arasında Çerkezköy Kapalı Pazar Yeri'nde ziyaretçilerini ağırlayacak Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nda bölgeden birçok firmanın yanı sıra Çerkezköy Belediyesi tarafından da stant açıldı.

Çerkezköy Endüstriyel Fuarı açılışına, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Belediye Başkanı Vahap Akay, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin, çevre ilçelerin kaymakam ve belediye başkanları, oda ve borsa başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, sanayiciler ve çok sayıda iş adamı katıldı.

"HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı açılışında, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin, Belediye Başkanı Vahap Akay, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Tekirdağ Valisi Recep Soytürk birer konuşma yaparak, fuarın bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.

"EMEĞİN KENTİ ÇERKEZKÖY'E HOŞ GELDİNİZ"

Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın açılışında konuşan Belediye Başkanı Vahap Akay, Çerkezköy'ün bir işçi ve sanayi kenti olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Son 10 yılın en yoğun göç alan, Tekirdağ'ın Büyükşehir olmasına katkı sağlayan, 10 yıl önce nüfusu 850 bin olan ilimizin bugün 1 milyon 150 binlere nüfusunun ulaşmasına katkı sunan, son 10 yılda Tekirdağ'daki 300 bin nüfus artışının yarısı Çerkezköy ve Kapaklı bölgesinden sağlanıyor. Ticaret kalbi, emeğin kenti Çerkezköy'de bu güzel fuarda bir arada olmanın mutluluğunu sizlerle paylaşıyorum. Buraya katılan katılımcıları emeğin kenti Çerkezköy'de bir araya getiren Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın bugünkü Başkanına, geçmiş dönem başkanına teşekkür ediyorum.

"BÖLGENİN EN DİNAMİK İLÇESİ"

Çerkezköy bir sanayi kenti, Çerkezköy bir emek kenti. Emeğin kenti Çerkezköy'de, sanayinin kalbi Çerkezköy'de bir araya geldiğimiz bu ortamda bölgenin en dinamik ilçesi olduğumuzun altını tabii ki çizeceğim. Eğer yeni bir il oluşumu varsa, olacaksa tabii ki bu bölgede yer alan Çerkezköy olacaktır, olmalıdır.

Bugün sınırlarında 3 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunan, içerisinde 400'ün üzerinde sanayi kuruluşu olan ve gerçekten sanayinin, OSB yönetiminin nasıl olduğunu bize öğreten Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi gibi kıymetli bir oluşumu olan bölgemiz geleceği nasıl bakacak? Sorulması gereken soru bu. İstanbul'un arka bahçesi mi olacak, yoksa Tekirdağ'ın Avrupa'ya açılacak kapısı mı olacak? Bu soruların sormamız ve cevaplarını vermemiz gereken bir yerdeyiz.

Bugün burada sayın valimizin, geçmiş dönem meclis başkanımızın, kıymetli milletvekillerimizin olduğu bu noktada, Tekirdağ'daki bu noktada yorum yapabilecek herkesin olduğu bu noktalarda, bu konuşmaları yapmaya çalışıyorum."

ÇEVREYE DUYARLI VE HASSAS SANAYİ VURGUSU

Çevreye duyarlı, hassasiyeti ve katma değeri olan sanayinin bölgeye gelmesini, üretim yapmasını istediğini belirten ve bu noktadaki çekincelerini ortaya koyan Başkan Akay, "Çerkezköy bir sanayi kenti, emek kenti. Emeğin kenti Çerkezköy sanayiciliği Çerkezköy OSB gibi bir örnekten çıkarak yola devam etmeli. Eğer biz İstanbul'un arka bahçesi olmak istemiyorsak, sınırlarımıza çizilmek istenen endüstriyel bölgelerle, bu bölgelere nasıl sanayinin geleceğini bilmeden, dar alanda kalmış OSB'nin yolunu açmaktan imtina edersek Çerkezköy nüfusunun gelişimini, Tekirdağ'ın gelişimini İstanbul'un arka bahçesi olması manasına gelir. Ben burada kalmayalım diyorum. Bu noktada sanayicinin, iş insanlarının, Çerkezköy'deki emekçilerin bir araya getirdiği Çerkezköy'ün gelecek yüzyıldaki doğru, planlı, Çerkezköy OSB gibi gelişen bir yolda ilerlemeli" dedi.

"GELİR KAÇAĞI MUTLAKA ÖNLENMELİ"

Bu yıl Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın yedincisinin yapıldığını ve kendisinin bundan önceki 6 fuarda da kürsüden aynı şeyleri dile getirdiğini kaydeden Akay, konuşmasının son bölümünde Çerkezköy ve Tekirdağ'ın her yıl uğradığı vergi gelirlerindeki kaybına dikkat çekerek, şöyle deavm etti:

"Bugün Tekirdağ sanayi kuruluşları burada ama bağlı oldukları vergi daireleri başka yerde olduğu için ciddi bir gelir kaybı yaşıyor. Bu kayıp büyük rakamlar ile telaffuz edilecek durumda. Bizim, bizim ilimiz dışındaki illere giden bu gelir kaçağını önlemek Tekirdağ'da bulunan herkesin sorumluluğunda olmalı diye düşünüyorum. Burada çalışan, burada üreten, burada istihdam sağlayan, çevre etkilerini bu topraklara yaşatan sanayimizin gelir kaçağını geri kazanmak zorundayız.

Her defasında bunu bu kürsüden söylemiştim. Geçmiş konuşmalarında sayın meclis başkanımız bu konu ile ilgili bir çalışma da olduğunu ifade etmişti. Umut ediyorum, arzu ediyorum ki Tekirdağ bu topraklarda kazanılan, bu topraklarda üretilen katma değeri yine bu topraklarda kalması için mücadele ederiz. Tüm arzum ve isteğim bu.

Buraya katılan tüm katılımcılara, kıymetli misafirlerimize, bu salonu dolduran katılımcılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum. Emeğin kenti Çerkezköy'den bir kere daha hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum."

AÇILIŞ KURDELESİ KESİLDİ

Konuşmaların tamamlanmasının ardından ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin tarafından eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a plaket takdim edildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk 1000 firması arasında yer alan bölgedeki 41 firmaya ödülleri verildi. Ödül töreninin ardından Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın açılış kurdelesi kesildi ve sanayi kuruluşları ile KOBİ'lerin stantları gezildi.