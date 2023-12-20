Çambükü köylülerinden organize sanayi bölgesi tepkisi

AKP’li Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk’ün mahkeme tarafından iptal edilmesine rağmen Amasya’nın Çambükü köyüne organize sanayi bölgesi için çalışmalara yeniden başlandığı açıklamasına köylülerin tepkileri sürüyor. Köylüler, "Biz OSB istemiyoruz, biz haklıyız giden vali haksızdı. Siz de haksız duruma düşmeyin Sayın Vali, Sayın Kaymakam" çağrısında bulundu.

GENÇAĞA KARAFAZLI

AKP'li Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ün mahkeme tarafından iptal edilmesine rağmen Amasya'nın Çambükü köyüne organize sanayi bölgesi için çalışmalara yeniden başlandığı açıklamasına köylülerin tepkileri sürüyor. Köylüler, "Biz OSB istemiyoruz, biz haklıyız giden vali haksızdı. Siz de haksız duruma düşmeyin Sayın Vali, Sayın Kaymakam" çağrısında bulundu.

AKP'li Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ün, Samsun 3. Bölge İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesine rağmen Amasya'nın Taşova ilçesi Çambükü köyüne organize sanayi bölgesi projesi için yeniden çalışmaların başlatıldığına ilişkin açıklamasına köylülerin tepkileri sürüyor. Bir Çambükülü bir vatandaş, "Motorlar evin önünde yatıyor. Arazimiz yok bir şeyimiz yok. Buna hiçbir çare yok. Çare yok mu? Bir kar yağıyor üstümüze. Göçmen gelmedik biz Çambükü'ne. Burada doğduk büyüdük. Bizim malımızı, her şeyimizi arazimizi bize verin. Biz malımıza devam edelim" dedi.

"BELEDİYE BAŞKANI KENDİ KENDİNE KARAR VERİYOR"

Çambükülü bir kadın ise şöyle konuştu:

"Bizim ekmeye biçmeye hiçbir yerimiz yok, kaldık. Karşı yaylalardan mallarımız indi, koyunlarımız indi. Samanı yoncası hiçbir şey yok. Sayın Valimizden biz randevu istiyoruz bayanlar olarak, muhtar gidiyor istiyor ama bize randevu vermiyor. Sayın Valimiz gelsin köyümüze bir çözüm üretsin. Belediye Başkanı gelsin niye gelmiyorlar? Karar veriyorlar Belediye Başkanı bütün taşradaki büyükler karar veriyor toplantı yapıyorlar. Bizim köyümüzden bir insanı çağırsınlar, muhtarı çağırsınlar. Onlardan korkuyorlarsa hanımları çağırsınlar. Biz gideriz. Bizi de çağırmıyorlar. Kendi kendilerine karar veriyorlar. Organize sanayi yapacağız diyorlar. Biz organize sanayiye karşı değiliz. Biz yerine karşıyız. Bizim ekmeye biçmeye yerimiz yok. Bütün 55 haneli köy bu sene ne bamya ekti, ne irat etti ne ekin ekti. Hiçbir şey yapmadı. Biz kaldık böyle. Her sene bin bağ yonca yapıyorduk, o yok. Mallarımız kaldı hayvanlarımız sade. Bir kuru saman onu da az aldık. Ne yapacağız? Bütün köyler ekin ekti, biz kaldık. Ekin ekmedik. Bir avuç ekin ekmedik. Bin dönümlük arazinin 800 dönümünün yerini organize sanayiye karar veriyorlar, 200 dönümü kalıyor. Biz ne yapacağız? Sayın belediye başkanı sen karar veriyorsun ama gel bizim köyde karar ver Kendi kendine karar verme."

"YILMADIK, USANMADIK İLK BAŞTA ASKERLERİN GELDİĞİ GİBİ AYAKTAYIZ"

Ayşe Celep, "Benim iki ahır malım var. Yani biz ne yapacağız? Yonca yok bir şey yok. Hiç gelmiyorlar etmiyorlar. Taşrada karar veriyorlar. Yani ne olacak bizim bu halimiz, gelsinler baksınlar. Yani bu olacak da bu organize Çambükü'ne mi olacak? Yılmadık, usanmadık ilk baştaki gibi aynı şey devam ediyor. Hiç yani bunun için şey yapmasınlar. Aynı aynı ilk başta askerlerin gelmesi gibi devam ediyor bu iş. Çambükü ayakta bekliyor, ayaktayız yani biz" dedi.

Hayriye Celep ise "Daha bir avuç ekin ekmedik. Komşu köylerimiz ekti biz sadece bekliyoruz. 'Organize sanayi bölgesi yapacağız' dediler buraya da gelen yok. Malımıza saman alamadık şu anda. Benim malımın da samanım bitti. Yonca yapamadık. Burada yonca ekiyorduk, götürüyorduk. 3 tane buzalak ineğim var, şu anda samanı bitti. Bir avuç ekin ekemedik. Ekmeye yerimiz yok çünkü. Bize bir yol göstersinler. Bize bir çare 2 sene oldu bir çare bulamadık. Bize bir çare lazım. Karşı taraflar ekti, komşu köylere gidiyoruz arazi istiyoruz. Bize arazi vermiyorlar. Niye vermiyorlar bilmiyorum. O yüzden ekmeye yerimizde yok, kaldık şu anda" diye konuştu.

"BU MERALAR NE OLACAK, BİZE YOL GÖSTERİN"

Bir başka vatandaş şunları söyledi:

"Sayın Valim, Kaymakamım sizi köye davet ediyorum, gelin bir çözüm bulun. Bu meralar ne olacak? Bize bir yön gösterin de biz de ona göre bu vatandaş olduğumuzu bilelim. Bizim malımız kötü o zaman. Seni köyümüze davet ediyorum sayın yeni kaymakam ile yeni valimiz. Sayın Valim 60 yaşına geldim. Benim emekliliğim yok, bir gelirim yok. Ben bu sürüde kaybolursa artık nereye çadır kurarsam oradayım. Ben senden yardım bekliyorum. Gel köyümüze bize bir yön göster. Orada koltukta yan gelip yatma. Seni oraya Erdoğan koltuğa yan gelip yatsın diye göndermedi. Kimin sobası tütmüyor bir bak. Kimin evinde odun yok bir bak. Önceden öyle diyordu siz geliyorsunuz köyümüzle ilgilenmiyorsunuz."

"BİZ MAHKEMEYİ KAZANDIK SEN HALA TOPLANTI YAPIYORSUN"

Bir başka vatandaş ise "Sayın Valim biz mahkemeyi kazandık daha hala toplantı yapıyorsun. Gel bir köyde de toplantı yap. Bir de köyde toplantı yap. Daha hala 'organize sanayi yapacağım' diyorsun. Sayın Valim köye gel köyün derdini dinle. Ne var ne yok, ne yapıyorsunuz diye. İstanbul Belediye Başkanı 100 çuval yem vermiş. Sen de ver bir 100 çuval yem. Sayın valim organize sanayi yapıyorum diye biz kazandık, sen hala zorluyosun. Hala zorluyorsun toplantı yapıyorsun. Bir de köyde yap bakalım toplantıyı gel de" ifadelerini kullandı.