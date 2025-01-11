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ABD'deki yangınlarda can kaybı arttı! İşte öncesi ve sonrası fotoğraflarla felaketin boyutu

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Los Angeles'taki orman yangınları, rüzgarın yön değiştirmesiyle kent merkezinden uzaklaşsa da 5 ayrı noktada devam ediyor. Yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı. 12 bini aşkın yapının küle döndüğü bölgede yangınlardan önce ve sonra çekilen fotoğraflar felaketinin boyutunu gözler önüne serdi.

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde devam eden orman yangınlarında ölü sayısı 11'e yükseldi. 12 bini aşkın yapının küle döndüğü açıklanırken, 300 bini aşkın kişinin tahliye uyarısı altında olduğu bildirildi.

Los Angeles Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Palisades yangınında 5, Eaton yangınında ise 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle yaşanan can kayıplarının sayısı 11'e yükseldi. Yangınlarda 12 bini aşkın yapının kullanılamaz hale geldiğini açıklayan yerel yetkililer, 300 bini aşkın kişinin tahliye uyarısı altında olduğunu ifade etti.

ABD'deki yangınlarda can kaybı arttı! Öncesi ve sonrası fotoğraflar felaketin boyutunu gösteriyor

ÖLÜ SAYISININ ARTMASI BEKLENİYOR

20 bin dönümden fazla alanı küle çeviren Palisades yangınının yüzde 8 oranında, 14 bin dönümden fazla alanı küle çeviren Eaton yangınının yüzde 3 oranında kontrol altına alınabildiği belirtilirken, etkilenen tüm bölgelere ulaşılmasıyla ölü sayısının artmasının beklendiği bildirildi.

ABD'deki yangınlarda can kaybı arttı! Öncesi ve sonrası fotoğraflar felaketin boyutunu gösteriyor

VALİ'DEN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Felakete müdahalede yetersiz kalmakla eleştirilen California Valisi Gavin Newsom ise, yangın söndürme çalışmaları sırasında aksaklıklar yaşandığını belirterek, "Yerel itfaiye musluklarındaki su basıncının düşmesi ve Santa Ynez Rezervuarı'ndan su temin edilemediğine dair raporlarla ilgili bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı. Yaşanan aksaklıkların nedeninin belirlenmesi ve tekrarının önlenmesi için ilgili yetkililere talimat verdiğini kaydeden Newsom, "Bu tür yangınlarla mücadele etmek için elimizde her türlü imkan mevcut" dedi.

ABD'deki yangınlarda can kaybı arttı! Öncesi ve sonrası fotoğraflar felaketin boyutunu gösteriyor

BIDEN: LOS ANGELES ŞU ANDA BANA SAVAŞ SAHNESİNİ HATIRLATIYOR

ABD Başkanı Joe Biden, yangın felaketine müdahale çalışmalarına ilişkin brifing verdi. Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte açıklamalarda bulunan Biden, bazı ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, "California'nın bu yangınla mücadele etmek ve hayatta kalmak için mümkün olan her kaynağa sahip olduğundan emin olacağız" dedi. Yangının etkileri nedeniyle Los Angeles'ın şu anda kendisine bir "savaş sahnesini" hatırlattığını kaydeden Biden, iklim değişikliğini orman yangınlarının şiddetini artıran bir faktör olarak gösterdi.

Gazetecilerin sorularına da yanıt veren Biden, atılan her adımın yeni başkanın ekibiyle paylaşıldığını ve onların da bu çalışmaları sürdürmelerini umduğunu söyledi. Biden can kayıpları konusunda ise, "Büyük ihtimalle artacak" ifadelerini kullandı.

ABD'deki yangınlarda can kaybı arttı! Öncesi ve sonrası fotoğraflar felaketin boyutunu gösteriyor

FELAKETTEN ÖNCESİ VE SONRASI

Öte yandan; orman yangınından sonra çekilen fotoğraflar ile geçmiş dönemdeki uydu görsellerinin karşılaştırması yangının etkilerinin boyutunu gözler önüne serdi.

ABD'deki yangınlarda can kaybı arttı! Öncesi ve sonrası fotoğraflar felaketin boyutunu gösteriyor

ABD'deki yangınlarda can kaybı arttı! Öncesi ve sonrası fotoğraflar felaketin boyutunu gösteriyor

ABD'deki yangınlarda can kaybı arttı! Öncesi ve sonrası fotoğraflar felaketin boyutunu gösteriyor

ABD'deki yangınlarda can kaybı arttı! İşte öncesi ve sonrası fotoğraflarla felaketin boyutu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (26)

Haber YorumlarıHabib Ergün:

Zalimler için yaşasın cehennem

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Haber YorumlarıErkan Kaya:

Mazlumun ahı tuttu

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Haber YorumlarıGündüz Çilekaroğlu:

Daha beter olsunlar

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Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

Yaktığın kadar yanacaksın Abd bu daha iyi günlerin

Yorum Beğen117
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Haber YorumlarıMGk:

Gazze gibi yani.....

Yorum Beğen102
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Haber YorumlarıObjektif Vatandaş:

Geçmiş olsun. Allah bizleri korusun

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Yorum Beğenme66
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Haber YorumlarıJokerAllame:

Geçmiş olsun Allah korusun

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Yorum Beğenme74
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Haber YorumlarıZAMANE:

Zamanlama muhtesem. Allah boş durmayanlarin yardımını hemen eder.

Yorum Beğen32
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Haber YorumlarıBahri Şen:

Loş angeles Gazze ye dönmüş. Manidar.

Yorum Beğen23
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Haber Yorumlarıilyas yarımaga:

ulan bizde anız yangınında bile bundan daha çok can kaybı oluyor be, ölmüyor bunlar

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