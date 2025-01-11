ABD'deki yangınlarda can kaybı arttı! İşte öncesi ve sonrası fotoğraflarla felaketin boyutu

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde devam eden orman yangınlarında ölü sayısı 11'e yükseldi. 12 bini aşkın yapının küle döndüğü açıklanırken, 300 bini aşkın kişinin tahliye uyarısı altında olduğu bildirildi.

Los Angeles Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Palisades yangınında 5, Eaton yangınında ise 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle yaşanan can kayıplarının sayısı 11'e yükseldi. Yangınlarda 12 bini aşkın yapının kullanılamaz hale geldiğini açıklayan yerel yetkililer, 300 bini aşkın kişinin tahliye uyarısı altında olduğunu ifade etti.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASI BEKLENİYOR

20 bin dönümden fazla alanı küle çeviren Palisades yangınının yüzde 8 oranında, 14 bin dönümden fazla alanı küle çeviren Eaton yangınının yüzde 3 oranında kontrol altına alınabildiği belirtilirken, etkilenen tüm bölgelere ulaşılmasıyla ölü sayısının artmasının beklendiği bildirildi.

VALİ'DEN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Felakete müdahalede yetersiz kalmakla eleştirilen California Valisi Gavin Newsom ise, yangın söndürme çalışmaları sırasında aksaklıklar yaşandığını belirterek, "Yerel itfaiye musluklarındaki su basıncının düşmesi ve Santa Ynez Rezervuarı'ndan su temin edilemediğine dair raporlarla ilgili bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı. Yaşanan aksaklıkların nedeninin belirlenmesi ve tekrarının önlenmesi için ilgili yetkililere talimat verdiğini kaydeden Newsom, "Bu tür yangınlarla mücadele etmek için elimizde her türlü imkan mevcut" dedi.

BIDEN: LOS ANGELES ŞU ANDA BANA SAVAŞ SAHNESİNİ HATIRLATIYOR

ABD Başkanı Joe Biden, yangın felaketine müdahale çalışmalarına ilişkin brifing verdi. Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte açıklamalarda bulunan Biden, bazı ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, "California'nın bu yangınla mücadele etmek ve hayatta kalmak için mümkün olan her kaynağa sahip olduğundan emin olacağız" dedi. Yangının etkileri nedeniyle Los Angeles'ın şu anda kendisine bir "savaş sahnesini" hatırlattığını kaydeden Biden, iklim değişikliğini orman yangınlarının şiddetini artıran bir faktör olarak gösterdi.

Gazetecilerin sorularına da yanıt veren Biden, atılan her adımın yeni başkanın ekibiyle paylaşıldığını ve onların da bu çalışmaları sürdürmelerini umduğunu söyledi. Biden can kayıpları konusunda ise, "Büyük ihtimalle artacak" ifadelerini kullandı.

FELAKETTEN ÖNCESİ VE SONRASI

Öte yandan; orman yangınından sonra çekilen fotoğraflar ile geçmiş dönemdeki uydu görsellerinin karşılaştırması yangının etkilerinin boyutunu gözler önüne serdi.