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Merve Boluğur’dan hamilelik iddialarına esprili yanıt: Mucize bebek

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Merve Boluğur’dan hamilelik iddialarına esprili yanıt: Mucize bebek
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“Acemi Cadı” ve “Muhteşem Yüzyıl” dizilerindeki rolleriyle tanınan Merve Boluğur, katıldığı davette çekilen görüntülerinin ardından ortaya atılan hamilelik iddialarına yanıt verdi. Karnının belirgin göründüğü fotoğrafı Instagram hikayesinde yayımlayan oyuncu, “Hamile miyim? Mucize bebek o zaman :)” sözleriyle esprili bir karşılık verdi.

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur, önceki gün katıldığı davette siyah kıyafet tercihiyle dikkat çekti. Davette çekilen fotoğraflarda karnının belirgin görünmesi üzerine Boluğur’un hamile olduğu yönünde yorumlar yapıldı.

“MUCİZE BEBEK”

Boluğur, fotoğrafını Instagram hikayesinde paylaşarak, “Hamile miyim? Mucize bebek o zaman :)” ifadelerini kullandı. Oyuncunun esprili yanıtı, hamilelik söylentilerine ilişkin açıklama olarak değerlendirildi.

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