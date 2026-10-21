Fransa'da yağmalanan kuyumcunun son hali kameraya yansıdı

Fransa'da yağmalanan kuyumcunun son hali kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa'da protesto gösterileri sırasında yaşanan yağma olaylarının son adreslerinden biri Lyon kenti oldu. Gösteriler sırasında hedef alınan bir kuyumcu dükkanı kullanılamaz hale gelirken iş yerinin içerisinden kaydedilen görüntüler, yaşanan tahribatın boyutunu gözler önüne serdi. Camları kırılan vitrinlerin boşaltıldığı, zeminin ise cam parçaları ve çeşitli eşyalarla kaplandığı görüldü.
Fransa'nın farklı kentlerinde devam eden protesto gösterilerinin yol açtığı olaylar sürerken Lyon'da yağmalanan bir kuyumcunun son hali kameraya yansıdı.
KUYUMCUNUN İÇİ HARABEYE DÖNDÜ
Gösteriler sırasında yağmacıların hedefi olan kuyumcuda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. İş yerinin içerisinden kaydedilen görüntülerde, mücevherlerin sergilendiği cam vitrinlerin parçalandığı ve teşhir alanlarının boşaltıldığı görüldü.
Dükkanın zemininin kırık camlar ve etrafa saçılan çeşitli malzemelerle kaplandığı dikkat çekerken yağmanın ardından geriye kalan manzara olayın boyutunu ortaya koydu. Yağmalanan ürünlerin toplam değeri ve olayla bağlantılı gözaltı yapılıp yapılmadığına ilişkin ise henüz bilgi bulunmuyor.
İŞ YERİ SAHİBİNİN FERYADI KAMERADA
Öte yandan yaşanan yıkım karşısında büyük üzüntü yaşayan iş yeri sahibinin feryat ettiği anlar da kameraya yansıdı.