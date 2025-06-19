BEUN'da TUFUAB 13. Teknik Sempozyumu başladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde Harita Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) 13. Teknik Sempozyumu" açılış töreni gerçekleştirildi.

Farabi Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen sempozyuma; BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürü Dr. Tümgeneral Osman Alp, akademisyenler, idari personel ve dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli akademik kurumlarından araştırmacılar katıldı. Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen TUFUAB Sempozyumu, Mühendislik Fakültesinin önceki dekanlarından merhum Prof. Dr. Hayrettin Gürbüz ile Harita Mühendisliği Bölümünün kurucu başkanı merhum Prof. Dr. Halil Erdal Koçak'a ithaf edildi.

Sempozyum aziz şehitlerin anısına ve yerin yüzlerce metre altında hayatını kaybeden maden şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından BEUN Devlet Konservatuvarı akademisyenlerinden Öğr. Gör. Emel Doğan Uğurlu ve Öğr. Gör. Gonca Yerlikaya tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Sempozyum, müzik dinletisinin ardından BEUN'UN 101 yıllık tarihini anlatan tanıtım filmi ile devam etti. Tanıtım filminin hemen sonrasında açılış konuşmalarına geçildi.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu şu sözleri dile getirdi:

"Üniversite olarak bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Harita Mühendisliği alanında yapılan bu tür faaliyetler, akademik camiadaki araştırmacıları ve alanın uzmanlarını bir araya getirmek açısından büyük önem arz etmektedir. Bu vesileyle bugün ülkemizin en köklü üniversitelerinden biri olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde düzenlenen bu sempozyuma katılım sağlayan tüm misafirlerimize ve sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, değerli destekleri için Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e şükranlarımı sunuyorum."

Açılış konuşmasını yapmak için kürsüye gelen Harita Genel Müdürü Dr. Tümgeneral Osman Alp, açılış konuşmasını yapmadan önce, böylesine önemli bir bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e ve emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti. Alp harita alanında düzenlenen etkinliğin büyük öneme sahip olduğunu dile getirerek şu sözleri dile getirdi:

"Zonguldak, hem coğrafi özellikleri hem de stratejik önemi bakımından özel bir yere sahiptir. Bu tür buluşmaların, ülkemizde haritacılık ve uzaktan algılama alanındaki bilgi paylaşımına ve iş birliğine önemli katkılar sunacağı kanaatindeyim. Etkinliğin bilimsel katkılar sağlamasını ve yeni iş birliklerine kapı aralamasını temenni ediyorum."

Genel Müdür Dr. Tümgeneral Alp'in açılış konuşmasının ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen BEUN Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamit Aydın; "Fotogrametri, uzaktan algılama ve görüntü işleme gibi alanlar, Fakültemizin öncelikli çalışma sahaları arasında yer almaktadır. Harita Genel Müdürlüğü ile yürütülen iş birlikleri bizler için büyük önem taşımaktadır. Bu yılki sempozyum, fakültemize emek vermiş olan merhum Prof. Dr. Hayrettin Gürbüz ve Prof. Dr. Erdal Koçak hocalarımıza ithaf edilmiştir. Bu vesileyle etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm akademi ve idari personel ile bütün katılımcılara teşekkür ediyor, her daim yanımızda olan ve bizlere bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesinde destek olan Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e şükranlarımı sunuyorum."

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen BEUN Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı ve 13. TUFUAB Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Topan konuşmasında, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 13. TUFUAB Sempozyumuna, 39 farklı üniversiteden katılımcıların sunduğu toplam 101 bildirinin, akademik camianın bu alana duyduğu yoğun ilgiyi bir kez daha açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. Farklı ülkelerden katılımcılarından yer aldığı sempozyumun önemli bir kazanıma katkı sağlamasını ümit ettiğini belirterek, sempozyumun düzenlenmesinde büyük destekleri olan başta BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere, Harita Genel Müdürlüğüne, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanlığına, katkı sunan tüm paydaşlara ve özveriyle çalışan akademik ve idari personele teşekkür edip konuşmasını tamamladı.

Açılış konuşmalarının tamamlanmasının ardından merhum Prof. Dr. Hayrettin Gürbüz ile merhum Prof. Dr. Halil Erdal Koçak'ın anısına hazırlanan kısa filmler izlendi. Film gösterimlerinin ardından gününün anlam ve önemine dair kürsüye gelen Prof. Dr. Hayrettin Gürbüz'ün kızı Meltem Gürbüz, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Çocukluğumuz, babamızın mesleğiyle şekillendi. Burada duyduğumuz birçok terim ve kavram, ailemizde sıkça rastladığımız ve babamızın bizlere öğrettiği değerlerdi. Onu bugün burada saygı ve özlemle anmanız bizleri çok mutlu etti. Babam, mesleği gereği pek çok şehirde görev yaptı; ancak Zonguldak, onun için her zaman ayrı bir önem taşıdı. Sempozyumun düzenlenmesine büyük katkı sunan başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Prof. Dr. Halil Erdal Koçak anısına eşi Nurçin Koçak tarafından gönderilen video mesajı izlendi. Nuriye Koçak, değerli eşinin anılmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Onun azmi, disiplinli çalışması ve akademik tutkusuyla bıraktığı miras, bugün burada anılmasının en büyük nedenidir. Bu anlamlı anma vesilesiyle hem eşimi hem de onun değerli çalışmalarını hatırlamanız bizler için büyük bir gurur kaynağıdır." ifadelerini paylaştı. Anma töreninin ardından kürsüye gelen Harita Genel Müdürlüğü Fotogrametri Daire Başkanı Dr. Mühendis Albay Orhan Fırat sunum gerçekleştirdi. Sunumunda Fırat, Türkiye'de Harita Mühendisliği alanında 1936'dan bu yana yürütülen önemli çalışmalara değindi. Başkan Dr. Mühendis Fırat özellikle Zonguldak ve Bülent Ecevit Üniversitesi kampüsünün havadan çekilen görüntüleri ve bölgenin haritalanması konusundaki detaylı çalışmaları paylaşarak, bu tarihi birikimin günümüzdeki önemi ve katkılarını vurguladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 13. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Sempozyumu hakkında açıklamada bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer şu sözleri dile getirdi:

"Türkiye'de fotogrametri, uzaktan algılama ve harita mühendisliği alanında büyük önem arz eden bu sempozyumu Üniversitemiz ev sahipliğinde yapmak bizim için büyük bir gururdur. Bu tür önemli faaliyetler, bilimsel gelişmeleri takip etmekle kalmayıp bu gelişime yön veren bir üniversite olma vizyonumuzun da güçlü bir yansımasıdır. Mühendislik Fakültemiz bünyesinde gerçekleştirilecek bu önemli etkinliğin; disiplinler arası bilimsel üretimi, ulusal iş birliklerini ve özellikle genç araştırmacıların bilgi ve deneyim paylaşımını artıracağına gönülden inanıyorum. Üniversitemizin akademik birikimini ve araştırma altyapısını böyle prestijli etkinliklerle ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma ve bilimsel katkı hedeflerimizi de ortaya koymaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle sempozyumun gerçekleşmesinde değerli iş birliği ve büyük katkılarından dolayı başta Milli Savunma Bakanlığı ailesi olmak üzere Harita Genel Müdürümüz Sayın Dr. Tümgeneral Osman Alp ile Harita Genel Müdürlüğüne teşekkürlerimi sunuyorum. Bununla birlikte sempozyumda emeği geçen tüm bilim insanlarına, genç araştırmacılara, düzenleme kuruluna ve katılımcılara teşekkür ediyorum."

13. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Sempozyumu, 18-20 Haziran tarihlerinde Mühendislik Fakültesinde fotogrametri, uzaktan algılama, görüntü işleme ve bilgisayarlı görü gibi farklı başlıklarda düzenlenecek olan oturumlarla devam edecek. - ZONGULDAK