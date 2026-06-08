BEUN Ereğli Eğitim Fakültesi 2025-2026 Mezuniyet Töreni Coşkuyla Kutlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) 2025-2026 Akademik Yılı Ereğli Eğitim Fakültesi Mezuniyet Töreni, büyük bir gurur ve coşku içerisinde gerçekleştirildi. Geleceğin öğretmenlerinin meslek hayatlarına uğurlandığı törende duygu dolu anlar yaşanırken, öğrenciler ve aileleri mezuniyet sevincini birlikte paylaşarak unutulmaz bir gün yaşadı.

Törene; AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Senato üyeleri, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Aziz şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, üniversitenin tanıtım filminin izlenmesiyle devam etti.

Programda fakülte birincisi olarak kürsüye gelen Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı mezunu Melike Nur Bulut, mezuniyetin yalnızca bir son değil, aynı zamanda yeni başlangıçların habercisi olduğunu ifade etti. Hayatlarının en anlamlı dönemeçlerinden birinde bulunmanın heyecanını ve gururunu yaşadığını belirten Bulut, öğrencilik yıllarında kazandıkları bilgi, birikim ve azmin gelecekte karşılaşacakları zorlukların üstesinden gelmelerinde önemli bir rehber olacağını dile getirdi. Meslek hayatlarında insanlığa umut olmayı ve etik değerlerden ödün vermemeyi temenni eden Bulut, başarısında emeği bulunan ailesine, arkadaşlarına, öğretmenlerine ve akademisyenlere teşekkür ederek tüm mezun arkadaşlarına yaşamları boyunca başarılar diledi.

Fakülte birincisinin konuşmasının ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Azar, Eğitim Fakültesinin yalnızca öğretmen yetiştiren bir kurum değil, aynı zamanda ülkenin geleceğine yön verecek nesillerin mimarlarını yetiştiren köklü bir eğitim yuvası olduğunu ifade etti.

Mezun olan öğrencilerin meslek hayatlarında ülkenin eğitim altyapısına önemli katkılar sunacağına inandığını belirten Prof. Dr. Azar, öğrencilerinyetişmesinde ve fakültenin gelişiminde sunduğu desteklerden dolayı başta Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere tüm akademisyenlere teşekkürlerini sundu. Akademisyenlerin özverili çalışmalarına ve ailelerin fedakarlıklarına da vurgu yapan Azar, mezuniyetin tüm öğrenciler için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, mezun olan öğrencilerin yalnızca diploma almadığını, aynı zamanda büyük bir sorumluluğu da üstlendiklerini ifade ederek şu sözleri dile getirdi:

"Bugün Eğitim Fakültemizin Mezuniyet Töreni'nde, bir arada olmanın bahtiyarlığını ve kıvancını yaşıyoruz. Şu apaçık bir gerçektir ki! Mezuniyet törenleri yalnızca bir dönemin sonu değildir. Aslında yeni kapıların aralandığı önemli bir dönüm noktasıdır. Nitekim mezun olan her bir öğrencimiz; meslek hayatlarında yarın bir çocuğun hayatına dokunacak, bir gencin ufkunu açacak, bir toplumun geleceğine yön verecektir. Bu nedenle alacakları diplomalar yalnızca bir mesleğin belgesi değil; aynı zamanda büyük bir sorumluluğun ve kutsal bir görevin de nişanesi olacaktır. 1924 yılında kurulan üniversitemiz, mühendislik eğitimi ile ülkemizin kalkınmasına öncülük etmiş, yaklaşık 110 bine ulaşan mezunuyla Türkiye'nin yarınlarına değer katmıştır. Bugün de eğitimden sağlığa, mühendislikten sosyal bilimlere kadar pek çok alanda ülkesine ve insanlığa hizmet edecek gençler yetiştirmeye devam etmektedir. Bu anlayışın bilinciyle lisans eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğretmen adaylarımızı ülkemizin güçlü eğitim ordusuna kazandırmanın onurunu yaşıyoruz.

Bu vesileyle öğrencilerimizin bugünlere ulaşmasında en büyük pay sahibi olan kıymetli ailelerimize huzurlarınızda yürekten teşekkür ediyorum. Aynı şekilde öğrencilerimizi bilgiyle, emekle ve fedakarlıkla yetiştirerek meslek hayatına hazırlayan değerli akademisyenlerimize de en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün bizlerle birlikte olarak bu anlamlı günümüze değer katan, Üniversitemize ve şehrimize verdikleri desteklerle her zaman yanımızda olan AK Parti Zonguldak Milletvekilimiz Sayın Saffet Bozkurt'a şükranlarımı sunuyorum.

Sözlerime son verirken sevgili mezunlarımıza diplomalarını alarak yeni bir hayata adım attıklarını ifade etmek istiyorum. Ne mutlu ki bu yolculuğa bir asırlık köklü geçmişe sahip Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin mezunları olarak çıkacaklar. Sevgili Gençler, nereye giderseniz gidin; ilmi rehber edinin, merhametten ayrılmayın. Sizleri çok seviyor, sizlerle her zaman gurur duyuyoruz. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve başarılarla dolu bir hayat diliyorum.

Rektör Özölçer'in konuşmasının ardından kürsüye gelen AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt da mezun olan öğrencileri tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin bir asrı aşan köklü geçmişiyle Türkiye'nin saygın yükseköğretim kurumlarından biri olduğunu ifade eden Bozkurt, üniversitenin yetiştirdiği mezunların ülkenin dört bir yanında önemli görevler üstlendiğini belirtti.

BEUN'un akademik başarıları, güçlü eğitim altyapısı ve yetiştirdiği nitelikli insan kaynağıyla hem Zonguldak'ın hem de Türkiye'nin gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Bozkurt, mezun olan öğrencilerin de aynı başarı geleneğini sürdüreceğine inandığını ifade etti. Milletvekili Bozkurt ayrıca mezuniyet töreninin düzenlenmesinde emeği geçen başta Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere üniversite yönetimine, akademik ve idari personele teşekkür ederek mezunlara meslek hayatlarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından 2025-2026 Akademik Yılı Ereğli Eğitim Fakültesi Birincisi Melike Nur Bulut, ailesinin katılımıyla adının yer aldığı plakayı yaş kütüğüne çaktı. Program kapsamında fakülte birincisi Melike Nur Bulut'a plaket ve başarı belgesi takdim edilirken, fakülte ikincileri Ayşenur Pirdal ve Semanur Orhan ile fakülte üçüncüsü Övgü Yanar da başarı belgelerini aldı.

Törenin devamında fakülteden mezun olan öğrencilere akademisyenleri tarafından temsili diplomaları verildi. Ardından Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Okan Bilgin eşliğinde mezuniyet yemini gerçekleştirildi. Yemin töreninin ardından öğrenciler büyük bir coşkuyla keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevincini aileleri, arkadaşları ve hocaları ile paylaştı. Geleceğin öğretmenleri olarak yeni hayatlarına uğurlanan öğrenciler, alkışlar eşliğinde salondan ayrılırken duygu dolu anlar yaşandı. Günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından program sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı