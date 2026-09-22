Balıkesir'in ilk kadın oto boya ustası Nisanur Eser, Türkiye'de yılın kalfası seçildi

Balıkesir'de 3,5 yıldır babasının yanında oto boya sektöründe çalışan 20 yaşındaki Nisanur Eser, kentin ilk kadın oto boya ustası oldu. Genç usta, Türkiye genelinde de "Yılın Kalfası" seçilerek başarısını taçlandırdı.

Balıkesir'de otomobillere olan merakı nedeniyle 3,5 yıl önce babasının yanında sanayide çalışmaya başlayan 20 yaşındaki Nisanur Eser, eğitimini de aldığı oto boya alanında kentin ilk kadın oto boya ustası oldu. Eser, 39. Ahilik Haftası kapsamında Türkiye genelinde "Yılın Kalfası" ödülüne layık görüldü.

İbrahim Bodur Mesleki Eğitim Merkezi'nde iki yıl eğitim alan ve kalfalık ile ustalık belgelerini alan Eser, önce Balıkesir'de "Yılın Kalfası" seçildi. Başarısını Türkiye genelinde de sürdüren Eser, Kırşehir'de düzenlenen 39. Ahilik Haftası programında Türkiye'nin "Yılın Kalfası" ödülünü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un elinden aldı.

Her sabah babası ve kardeşiyle birlikte Balıkesir Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerine gelen Eser, gün boyunca müşterilerinin araçlarına yönelik çeşitli işlemler gerçekleştiriyor. Çelik rötuş, taş izi onarımı, boya koruma ve seramik kaplama işlemleri yapan Eser, babasının geçmişten gelen boya tecrübesi sayesinde küçük çaplı boya uygulamalarını da gerçekleştiriyor. Araçların iş yerine gelmesinin ardından öncelikle hasar tespiti yaptıklarını belirten Eser, yapılacak işlemler konusunda müşterileri bilgilendirdiklerini ifade etti.

"İşimi severek yapıyorum"

Nisanur Eser, otomobillere duyduğu ilgisinin kendisini bu mesleğe yönlendirdiğini söyledi. Mesleki eğitimini İbrahim Bodur Mesleki Eğitim Merkezi'nde aldığını anlatan Eser, "İki sene orada eğitim gördüm. Kalfalık ve ustalık belgelerimi aldım. Balıkesir'de yılın kalfası seçildim. Ardından Türkiye genelinde yılın kalfası seçildim ve ödülümü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un elinden aldım." dedi. Eser, mesleğini severek yaptığını ve kadınların da sanayide daha fazla yer alması gerektiğini belirterek, "Bayanların daha çok bu mesleklere yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. İleride kaplama işine gireceğim. Bunun için İstanbul'da kursa gidiyorum. Bayanlar her sektörde işleri en iyi şekilde yapabilirler, ben buna inanıyorum" diye konuştu.

Yaklaşık 3,5 yıldır babasının yanında çalıştığını aktaran Eser, müşterilerin araçlarını gönül rahatlığıyla kendilerine teslim ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "3,5 yıldır babamın yanında çalışıyorum. Araçlar bize geliyor ve önce hasar tespiti yapıyoruz. Ardından müşteriye yapılacak işlemi anlatıyoruz. Burada araçlara çelik rötuş, taş izi onarımı, boya koruma ve seramik kaplama işlemlerini yapıyoruz. Bazen müşteriler araçlarını boyatmak istiyorlar. Babam eskiden boyacı olduğu için küçük boyama işlemlerini de burada yapıyoruz."

Otomobillere olan ilgisinin mesleğe başlamasında etkili olduğunu dile getiren Eser, "Babam bu işi yapacağını söyledi, ben de 'Beni de yanına alır mısın?' dedim. Burada her çeşit aracı görüyorum. Lüks araçları da görüyorum. Arabaları da bu işi de seviyorum." ifadelerini kullandı.

Kadınların titizlikleri nedeniyle oto boya sektöründe başarılı olabileceğine inandığını belirten Eser, "Bu mesleği kadınlara öneriyorum. Kadınlar daha iyi ilgilenir. Kadınlar erkeklere göre daha titiz oluyor. Bu sebeple bu mesleğe kadınları davet ediyorum." dedi.

Oda başkanından destek

Öte yandan Balıkesir Umum Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (BUMESO) Başkanı Ahmet İşgören de kadınların esnaf ve sanatkar olmaları konusunda her zaman destek vermeye hazır olduklarını söyledi. İşgören, Balıkesir'in ilk kadın oto boya ustası olan ve Türkiye genelinde "Yılın Kalfası" seçilen Nisanur Eser'i başarısından dolayı tebrik etti.

"Kızımla gurur duyuyorum"

Nisanur Eser'in babası Özkan Eser de kızının hem Balıkesir'de hem de Türkiye genelinde "Yılın Kalfası" seçilmesinden dolayı gurur duyduğunu belirtti. Balıkesir'de çelik rötuş uygulamasını ilk başlatan ve uygulayan firmalardan olduklarını ifade eden Eser, kızının da bu alanda Balıkesir'in ilk kadın ustası olduğunu söyledi. Kızının çelik rötuş, boya koruma ve seramik kaplama alanlarında çalıştığını, yakın zamanda PPF uygulamasına da başlayacaklarını anlatan Özkan Eser, "Kızım işinde gerçekten çok titiz, çok başarılı bir öğrenci. Bana göre diyorum fakat gelecekte çok iyi bir usta olacak." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı