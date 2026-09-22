Fatih'te kuyumcu vitrinini engellediği iddia edilen ağacı bir kişi gece kesti

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FATİH'te iddiaya göre bir kişi, kuyumcu dükkanının vitrin ve tabela görünürlüğünü engellediği için kaldırımdaki ağacı kesti. Ağacın kesildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Eylül gecesi Fatih Nuruosmaniye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Belediyesi tarafından dikilen ağaç, kuyumcu dükkanının tabela ve vitrin görünürlüğünü kapattığı gerekçesiyle bir kişi tarafından kesildi. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kişinin gece saatlerinde ağacı kestiği ve ardından olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Sabah saatlerinde ağacın kesildiğini fark edenler, durumu belediyeye bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı