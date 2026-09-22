Haberler

Fatih'te kuyumcu vitrinini engellediği iddia edilen ağacı bir kişi gece kesti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih'te kuyumcu vitrinini engellediği iddia edilen ağacı bir kişi gece kesti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih Nuruosmaniye Caddesi'nde 11 Eylül gecesi, iddiaya göre bir kişi kuyumcu dükkanının vitrin ve tabela görünürlüğünü engellediği için kaldırımdaki ağacı kesti. Ağacın kesildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı; sabah fark edenler belediyeye bildirdi, inceleme başlatıldı.

FATİH'te iddiaya göre bir kişi, kuyumcu dükkanının vitrin ve tabela görünürlüğünü engellediği için kaldırımdaki ağacı kesti. Ağacın kesildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Eylül gecesi Fatih Nuruosmaniye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Belediyesi tarafından dikilen ağaç, kuyumcu dükkanının tabela ve vitrin görünürlüğünü kapattığı gerekçesiyle bir kişi tarafından kesildi. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kişinin gece saatlerinde ağacı kestiği ve ardından olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Sabah saatlerinde ağacın kesildiğini fark edenler, durumu belediyeye bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Szoboszlai milli takım kampına öyle bir araçla geldi ki! Gören dönüp bir daha baktı

Kim olduğunu görenler hayret ediyor

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'dan Hamdi Ulukaya'ya yatırım çağrısı: Seni de bekliyoruz

Erdoğan salondaki ismi görünce kürsüden seslendi: Seni de bekliyoruz
Bomba iddia: Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırıyor

Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırmaya hazırlanıyor
Yüzde 10 yaşama şansı verilen Almina 88 gün sonra yoğun bakımdan çıktı! Kalbi durmuş, akciğerine 3 tüp takılmıştı

Kalbi durdu, 3 tüp takıldı! 15 yaşındaki Almina hayata tutundu
Aziz Yıldırım ve Asensio arasında olay diyalog! Tercüman bakakaldı

Aziz Yıldırım ve Asensio arasında olay diyalog! Tercüman bakakaldı

Demans teşhisi konulmuştu, kızı onu çini atölyesine götürdü! 86 yaşındaki Tuncel Var 7 ayda 40 eser üretti

Kızı onu çini atölyesine götürdü! 7 ayda 40 esere imza attı
Icardi'ye şok ceza! 2099'a kadar men edildi

Icardi'ye 2099'a kadar men cezası
Stadyum girişinde skandal görüntü! Polise tükürdüler

Biz izlerken utandık! Stadyum girişinde skandal görüntüler