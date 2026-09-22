Doğdukları hastanede doktor oldular! Biri laborant babasıyla, diğeri güvenlik görevlisi annesiyle aynı çatı altında

BURSA'da İnegöl Devlet Hastanesi'nde 30 yıldır laboratuvar teknisyeni olarak görev yapan Ersural Süner'in (58) oğlu Dr. İlkay Murat Süner (24) ile aynı hastanede 19 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Sevinç Demiray'ın (52) kızı Dr. İrem Demiray (24), doğdukları ve ailelerinin yıllarca görev yaptığı hastanede doktor olarak çalışmaya başladı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu İrem Demiray ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu İlkay Murat Süner, 2026 yılında mezun olduktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi'ne atandı. Çocukluk yıllarını ailelerinin görev yaptığı hastanenin koridorlarında geçiren ikili, bu kez aynı hastanede doktor olarak görev yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

BAZI EMEKLER NESİLDEN NESİLE TAŞINIR

İki çalışanın çocuklarının doktor olarak aynı hastaneye atanmasının kendileri için gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu söyleyen İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. İlyas Sarı, "Hastanemizde görev yapan iki değerli çalışma arkadaşımızın evlatlarının hekim olarak aramıza katılmış olmaları bizim için ayrı bir mutluluk ve sevinç kaynağı. Yıllarca sağlık hizmeti vermiş olan mesai arkadaşlarımızın mesleki sevgiyi ve birikimlerini çocuklarına da aktararak bu mesleği tercih etmiş olmaları gerçekten çok kıymetli. Çalışan arkadaşlarımızın evlatları ile aynı çatı altında çalışmış olmak bize şunu gösteriyor; hastanemiz sadece bir sağlık kuruluşu değil, aynı zamanda güçlü bir meslek ve dayanışma ailesidir. Değerli meslektaşlarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Bazı emekler sadece bugün ile sınırlı kalmaz, nesilden nesile taşınır. Biz bugün burada bunun en güzel örneklerinden birisine şahitlik ediyoruz" dedi.

SADECE TIP FAKÜLTESİNİ YAZDI

Dr. İlkay Murat Süner ile aynı hastanede görev yapan Laboratuvar Teknisyeni baba Ersural Süner, oğlunun küçük yaşlardan itibaren hastane ortamına alıştığını söyledi. Süner, "İki tane oğlum var. Büyük oğlum Dr. İlkay Murat Süner şu an doktor oldu ve yine bizim hastanemizde görev yapıyor. Küçüklüğünden beri benimle sık sık hastaneye gelirdi. Sabah beraber gelir, akşam beraber giderdik. Mesaim bitene kadar hastanede yanımda kalıyordu. Hastaneyi çok beğendi ve sevdi. Onun için tıp fakültesini tercih etti. Başka herhangi bir bölüm istemedi, tercih etmedi. Sadece tıp fakültesini yazdı. Allah da ona nasip etti ve istediği branşı kazandı. Onun için çok mutluyum" diye konuştu.

Babasıyla aynı hastanede görev yapan Acil Servis Doktoru İlkay Murat Süner, İnegöl Devlet Hastanesi'nde doğduğunu ve çocukluk yıllarından itibaren hastane ortamına aşina olduğunu söyledi. Süner, "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 2026 mezunuyum. Şu anda İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde doktor olarak çalışıyorum. Aynı zamanda bu hastanede doğdum. Lise yıllarımda babamla birlikte hastaneye gelip, giderdim. Bu şekilde hastane ortamına alışmış oldum. Ben de yaşadığım şehirdeki hastaneyi tercih ettim. Şu an İnegöl Devlet Hastanesi'nde çalışıyorum. İnegöl halkına hizmet etmekten mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

HASTANE KORİDORLARINDA BÜYÜDÜ

19 yıldır İnegöl Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Sevinç Demiray da kızı Doktor İrem Demiray'ın çocukluğundan beri hastaneye gelip gittiğini söyledi. İki çocuğu olduğunu belirten Demiray, "19 yıldır İnegöl Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. İki çocuğum var. İrem Demiray kızım, İlker Demiray oğlum. İkisi de sağlık camiasında çalışıyor. Kızım doğmuş olduğu hastaneye doktor olarak atandı. Aile olarak çok mutluyuz" dedi.

Kızının doktor olmasında hastane ortamının etkili olduğunu belirten Demiray, "İrem'in mesleğindeki seçiminde benimle birlikte hastaneye gelip gitmesinin etkisi oldu. Hastane koridorlarında büyüdü diyebilirim. Doktor olmak kendi tercihiydi. Kendi isteğiyle, hastane ortamına alışkın olduğu için bu mesleği seçti" diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2026 yılında mezun olan Dr. İrem Demiray, mezuniyetinin ardından ilk tercihini doğduğu hastaneden yana kullandı. Annesiyle aynı çatı altında çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Dr. Demiray, "Şu an annemle birlikte çalışıyoruz. Birlikte çalışmaktan dolayı ayrıca mutluluk duyuyorum. Küçüklüğümden beri annemin yanına hastaneye çok fazla gelip giderdim. Meslek tercihimde de büyük bir etkisi oldu. Başta annem ve babam olmak üzere aileme bana verdikleri destek için teşekkür ederim. İnegöl halkına hizmet vermekten dolayı mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı