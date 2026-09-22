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Artık zirvede değil! İşte Uzak Şehir'i tahtından eden yapım

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Artık zirvede değil! İşte Uzak Şehir'i tahtından eden yapım
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TİAK tarafından açıklanan 21 Eylül 2026 pazartesi reyting sonuçlarına göre, ATV’nin dizisi Altı Üstü İstanbul, Total kategorisinde birinci olarak zirvenin yeni sahibi oldu. Uzak Şehir ise Total'de ikinci sırada yer alırken AB ve ABC1 gruplarındaki liderliğini korudu.

Televizyon ekranlarında pazartesi akşamının reyting sonuçları açıklandı. TİAK tarafından paylaşılan verilere göre, ATV’nin iddialı yapımı Altı Üstü İstanbul Total kategorisinde ilk sıraya yerleşerek zirvenin yeni sahibi olurken, Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir ikinci sırada yer aldı.

21 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan programlar arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen gecede kategori bazlı sıralamalardaki farklılıklar dikkat çekti. 

TOTAL'DE SÜRPRİZ LİDERLİK

Total kategorisinde zirve yarışını göğüsleyen Altı Üstü İstanbul, gecenin en çok izlenen yapımı olmayı başardı. Uzun süredir zirveyi zorlayan Uzak Şehir ise Total’de %6,97 reyting ve %22,77 izlenme payı elde ederek ikinci sırada kaldı.

Total listesindeki bu değişime rağmen Uzak Şehir, üstünlüğünü diğer gruplarda korudu. Dizi, AB ve ABC1 reyting kategorilerinde rakiplerini geride bırakarak birinci sıradaki yerini muhafaza etti.

Kaynak: Haberler.com
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