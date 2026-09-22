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Dünyanın en büyük masalarından birine oturuyor! Ali Koç'a olay yorum

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Dünyanın en büyük masalarından birine oturuyor! Ali Koç'a olay yorum Haber Videosunu İzle
Dünyanın en büyük masalarından birine oturuyor! Ali Koç'a olay yorum
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Fenerbahçe'nin eski başkanı ve iş insanı Ali Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı özel yuvarlak masa toplantısında yer almak üzere New York'ta görüntülendi. Koç'un dünya iş çevreleriyle aynı masada yer alması üzerine bazı kişiler, "Dünyanın en büyük masalarından birisine oturuyor ama Fenerbahçe'yi şampiyon yapamadı" şeklinde yorumlarda bulundu.

  • Ali Koç, New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı özel yuvarlak masa toplantısına katılacak.
  • Toplantıda Türk ve Amerikan iş dünyasının önde gelen isimleri ile Fortune 100 şirketlerinin üst düzey yöneticileri bir araya gelecek.
  • Görüşmelerde Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda yatırım ve iş birliği imkanları ile enerji, teknoloji, finans, havacılık ve otomotiv sektörleri ele alınacak.

Bir süredir gözlerden uzak olan Ali Koç, New York'ta ortaya çıktı. Fenerbahçe'de başkanlık görevini yürüttüğü dönemin ardından iş dünyasındaki faaliyetlerini sürdüren Koç'un New York'taki görüntüsü dikkat çekti.

ERDOĞAN'IN DA KATILACAĞI MASADA

Ali Koç'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılım sağlayacağı özel yuvarlak masa toplantısında yer alacağı belirtildi. Toplantıda Türk ve Amerikan iş dünyasının önde gelen isimleri ile Fortune 100 şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin bir araya gelmesi bekleniyor.

100 MİLYAR DOLARLIK HEDEF MASADA

Görüşmelerde Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda yatırım ve iş birliği imkanlarının ele alınacağı ifade edildi. Enerji, teknoloji, finans, havacılık ve otomotiv gibi stratejik sektörlerin de toplantının başlıkları arasında yer alacağı aktarıldı.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK MASALARINDAN BİRİNE OTURUYOR"

Ali Koç'un New York'taki programının ardından bazı kişiler, iş dünyasındaki konumu ile Fenerbahçe'deki başkanlık dönemini karşılaştıran yorumlarda bulundu. Yapılan yorumlarda, "Dünyanın en büyük masalarından birisine oturuyor ama Fenerbahçe'yi şampiyon yapamadı" ifadeleri kullanıldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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