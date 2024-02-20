Ayhan Bilgen, Kars Belediye Başkanlığı için bağımsız aday oldu

Eski HDP Kars Milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı, Türkiye'nin Sesi Partisi (SES Partisi) Genel Başkanı Ayhan Bilgen Kars Belediye Başkanlığı için bağımsız adaylık başvurusunda bulundu. Bilgen, "Kim bu şehirde bir taş üstüne taş koymuşsa, bizden önceki belediye başkanları ve bizden sonraki yani valiliğin yönetimi döneminde de asla rövanşist yaklaşım içerisinde olmayacağız. Kim güzel bir şey yapmışsa bu şehre bir araç getirmişse, bir yol yapmışsa, biz gayet tabii buna teşekkürle ve takdirle yaklaşacağız" dedi.

Ayhan Bilgen Bağımsız Belediye Başkanlığı adaylık başvurusunu dün memleketi Kars'ta Merkez İlçe Seçim Kurulu'na yaptı. Bilgen bugün de memleketi Kars'ta düzenlediği basın toplantısında Bağımsız Kars Belediye Başkanlığını ilan etti.

"KEYFİ YAKLAŞIMLARA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Ayhan Bilgen şunları söyledi: "Dün itibarıyla Kars'tan Bağımsız Belediye Başkan adaylığımızı açıkladık. Biz parti olarak da Türkiye'de bağımsız adayları destekleyeceğimizi söylemiştik. Artık Türkiye'de partilerin keyfi yaklaşımıyla şehirleri cezalandırılmasına izin vermeyeceğimizi ifade etmiştik. Bu duygularla işte Van'dan Çorum'a, Eskişehir'den Uşak'a kadar Türkiye'nin her yerinde bağımsız adayları destekleyeceğimizi belirtmiştik. Kars'ta da hem Belediye Meclisi için Durukan Çelebiler hem İl Genel Meclisi için Didem Hanım bağımsız adaylıklarını koydular. Tabii ki bugün akşama kadar bağımsız adaylığını koyan arkadaşlarımız olursa, eğer bizim belediyecilik anlayışımızla, yerel yönetimler anlayışımıza uygun isimlerse onları da destekleyeceğiz. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Kars'ta da bu tavrımızı devam ettireceğiz.

"SİYASETİN PARTİLER TARAFINDAN MANİPULE EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Türkiye'de siyasetin partiler tarafından manipule edildiğini düşünüyoruz. Partilerin çıkarlarının, şehrin çıkarının ve ülke çıkarının üzerinde olmaması gerektiği kanaatindeyiz. Elbette ki bu bir hizmet yarışıdır. Siyasi partilerden aday olan diğer belediye başkan adaylarına da başarılar ve kolaylık diliyoruz. Bağımsız adaylıklarını ilan edenleri de cesaretlerinden dolayı tebrik ediyoruz ama siyasi partilerdeki yozlaşma, çürüme ve özellikle bizim gibi şehirlerde kutuplaşmanın, kamplaşmanın şehre en büyük zararı ve en büyük bedeli ödettiğini düşünüyoruz. Biz Kars'ta özellikle yani son ana kadar yaptığımız ziyaretler, kanaat önderleriyle sivil toplum örgütü temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde şunu gördük; bu şehir değerli arkadaşlar artık ne yağmaya ne de kavgaya geçit vermek istemiyor. Kars'ı yağma ve bu kavgadan koruyacak, uzak tutacak bir belediyecilik anlayışını hayata geçirmek istiyoruz. Elbette bütün adaylar projelerini anlatacak ve vaatlerini sunacaklar. Biz bir buçuk yıl boyunca yaptıklarımızı, yapabileceklerimizi bütün imkansızlıklar içerisinde ortaya koyduğumuzu anlatacağız.

"BİR BUÇUK YILLIK BELEDİYE BAŞKANLIĞIM BİR GÜVEN OYLAMASI OLACAK"

Bunun için bizim açımızdan 31 Mart seçimleri partilerle adayların yarışıdır. Bizim bir buçuk yıllık uygulamamızı bir güven oylaması olacak ve bir referandum olacak. Eğer Karslılar bütün kesimleriyle bütün partileriyle bizim bir buçuk yıl boyunca yürüttüğümüz belediyecilik anlayışını olumlu buluyorlarsa ve destekliyorsa o güven oyu bizim yeniden bu yetkinliği kullanmamızın ve bu şehre hizmet etmemizin önünü açacaktır. Bunu kolaylaştıracaktır ve bunu sağlayacaktır. Biz bir buçuk yıl boyunca bu şehirde en azından ayrımcılık yapmamayı, ırkçılık yapmamayı, kimseyi inancından dolayı dışlamayı galiba başardık. Dolayısıyla oy veren vermeyen ayrımı yapmadan, parti ayrımı yapmadan bütün kesimleri hizmetten eşit faydalanması konusu bizim açımızdan önemli bir kazanımdır. Bu konuda geri adım atmaya bu konuda yeniden bir şehri başa döndürmeye, yeniden korkularla insanları birbirine düşürmeye izin vermek istemiyoruz.

"ASLA RÖVANŞİST YAKLAŞIM İÇERİSİNDE OLMAYACAĞIZ"

Kim bu şehirde bir taş üstüne taş koymuşsa, bizden önceki belediye başkanları ve bizden sonraki yani valiliğin yönetimi döneminde de asla rövanşist yaklaşım içerisinde olmayacağız. Kim güzel bir şey yapmışsa bu şehre bir araç getirmişse, bir yol yapmışsa, biz gayet tabii buna teşekkürle ve takdirle yaklaşacağız. Bugüne kadar şehre hizmet eden bütün belediye başkanlarının da katkısını ve desteğini almaya çalışacağız. Bugün yarışacağımız, belki seçimde rekabet edeceğimiz diğer partilerin ya da bağımsız belediye başkan adaylarının da seçimden sonra birlikte şehre hizmet etmek üzere desteklerini ve katkılarını isteyeceğiz.

"GÜNEŞ ENERJİSİ PROJESİNİ KARS'TA HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Türkiye genelinde güneş kentler projesini ana proje olarak sunuyoruz. Kars, güneşle en erken tanışan Anadolu şehirlerinden birisidir. Hatta belki birincisi bazı ilçeleri itibariyle güneşi ilk gören, güneşle ilk buluşan, her gün güneşle hayata yeniden başlayan bu şehrin güneşten çok daha büyük istifade etmesi gerekiyor. Soğuk bir şehirdeyiz ama buna rağmen güneşi görme açısı itibarıyla da aslında güneşten en çok faydalanma imkanı olan şehirlerden birisiyiz. Biz bununla ilgili yani belediye başkanıyken de bir takım projeler için kaynak bulmak üzere görüşmeler yapmıştık. Kars'ın buna çok uygun şehirlerden birisi olduğunu söylemişlerdi. Bu güneş kentler projesinin uygulandığı ilk şehirden birisi Kars olsun istiyoruz. Güneşle erken buluşan bir şey güneşten daha fazla istifade ederek, yakıt masraflarını en aza indirilmesi konusunda kararlıyız. Yerel yönetimlerin öncülük etmesiyle ve diğer kurumlarla birlikte uluslararası destekler de alarak özellikle ekoloji açısından, atık üretimini azaltmak açısından en önemli bir projedir. Bu projenin şehrin ekonomisini canlandırmak için şehre büyük bir imkan büyük bir kaynak oluşturacağını düşünüyoruz."