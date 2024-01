AK Parti'nin İstanbul Adayı Kurum: "İstanbul'un deprem riskini bertaraf edecek adımlar atacağız"

Ak Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ni ziyaret etti. Burada konuşan Kurum, "İstanbul'un deprem riskini bertaraf edecek adımlar atacağız. İstiyoruz ki; İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışmaktır. Yuvalarımızı dayanıklı ve güvenilir bir hale getirmek istiyoruz" dedi.

Sabah namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldıktan sonra Eyüpsultan Türbesi'nde dua ederek seçim çalışmalarına başlayan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ne geçti. Türbede dua eden Kurum daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Konuşmasına tüm belediye başkan adaylara başarılar dileyerek başlayan Kurum, "Dün Yeniden İstanbul Şimdi İstanbul Sadece İstanbul sloganıyla kampanyamızı başlatmış olduk. Biz de sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle dün itibariyle bu güzel şehrin bu mukaddes şehrin şehremini olmak için yola çıktık ve bir kez daha çıktığımız bu yolda Allah bizi milletimize ve İstanbullu hemşehrilerimize mahçup etmesin diyorum. İstanbul bizim medeniyetimizin başkenti. Her sokağında tarih, kültür var. 5 bin yıllık bu medeniyete baktığınızda hanlarıyla hamamlarıyla camileriyle medreseleriyle ecdadımızın bize bıraktığı eserleri var tarihi eserlerimiz var. Tabi medeniyetimizin başkenti diyoruz İstanbul'umuza. Yıllardır uygulanan geleneklerimiz var. Biz her seçim kampanyasında ilk önce Eyüpsultan'dan başlarız. ve ardından da Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret ederiz. İstanbul'umuz 39 ilçesinde tüm arkadaşlarımız seferberlik anlayışıyla büyük bir motivasyonla çalışmaya başlarlar. Biz de bugün ecdadımız bize bırakmış olduğu miraslarımızı ki bu miraslarımız ise İstanbul'umuzun iki tane fatihi var. Biri gönüller Fatih'i Eyüp Sultan Hazretleri diğeri İstanbul'un fatihi Fatih Sultan Mehmet Han. ve bugün hem Fatih Sultan Mehmet Han'a uğradık hem de gönüller sultanı Eyüp Sultan Hazretlerini ziyaret ettik. Bu güzel şehre hizmet etmiş herkesin gönlünü almış rahmetli Kadir abimizi ziyaret ettik. Onlar için dualarımız yaptık. Sultan Fatih burayı fethederken bu kutlu şehri yenilemek sürekli büyütmek ve 21 yaşında bu şehrin her sokağında her mahallesinde işte medeniyetin bize bıraktığı izleri biz de Sultan Fatih'ten aldığımız ilhamla inşallah geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Bize iki önemli şeyi emanet etti. Yeniden başlamanın ve yeniden ihya etmenin azmini emanet etmiştir. Bizde bu emanetlere sahip çıkacağız. Daima yeninin yeniliğin arkasından koşacağız" dedi.

"İstanbul'un deprem riskini bertaraf edecek adımlar atacağız"

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Kurum, "İstanbul'da her rengimizi kucaklayacağız. Kimseyi ötekileştirmeden Kürdüyle Lazıyla Çerkeziyle Alevisiyle Sünnisiyle tüm vatandaşlarımızla birlikte İstanbul'u yöneteceğiz. Bu aziz şehri yeniden ihya etmek için gayret göstereceğiz. Ecdadın bize emanetini, başta Fatih olmak üzere deprem riskini göz önüne alarak bu emanetlere sahip çıkacağız. Bu emanetleri gölgelemeyecek şekliyle burada tarihi restorasyonlarımızı yine Fatih belediyemizle tüm buradaki vatandaşlarımızla birlikte el birliği içerisinde yapacağız. Ecdadın emanetine yakışır, bilhassa bu bölgemizde önemli bir kültür projesini yapacağız. Deprem riski için 39 ilçemizde bu çalışmaları yapacağız. Daha önce zaten 81 ilimizde nerede bir afet olsa, nerede bir sel olsa, nerede bir yangın olsa biz tüm ekibimle birlikte orada vatandaşımızın yanındaydık. Aynı anlayışla 39 ilçemizde çalıştık. Bunu bütün İstanbul'da uygulayacak çalışmaları da belediye başkanı arkadaşlarımla, ekip arkadaşlarımla, teşkilatlarımla birlikte yapacağız. İstanbul'un deprem riskini bertaraf edecek adımlar atacağız. İstiyoruz ki; İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışmaktır. Yuvalarımızı dayanıklı ve güvenilir bir hale getirmek istiyoruz. Geçmişle, geleceği buluşturmak istiyoruz. 5 bin yıllık tarihten bahsediyoruz ve o tarihle geleceğimizi buluşturmak için de bu çalışmaları yürütmek durumundayız. Tarihe vefa, geçmişe saygı anlayışıyla biz 81 ilimize hizmetler yaptık. Burada da gerek Fatih Belediye Başkanımız mesai arkadaşlığı yaptığımız başkanımızla da birçok projeyi beraber gerçekleştirdik. Tarihi Yarımada'ya ayrı bir önem göstereceğiz. Tecrübelerimizle, birikimimizle Fatih belediye Başkanımızla olan uyumla birlikte Tarihi Yarımadamızı yeniden ihya edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Trafik karmaşasının giderildiği bir İstanbul'u en kısa zamanda kazandıracağız"

İstanbul'a gelen turistlerin büyük bir kısmının Tarihi Yarımada'da gezdiğini kaydeden Kurum, "Orada bizde huzurla, güvenle gezeceği Tarihi Yarımada için yatırımlarımızı hızlı bir şekilde yapacağız. Gözle göreceğiz, dokunacağız ve orada Mimar Sinan'ın eserlerine, ecdadın eserlerine hep birlikte sahip çıkacağız. Bugün Sultan Mehmet Han'a da kendisine layık bir başkan olacağımızın sözünü verdik. Buraya gelip duamızı yaptık. Daima Fatih'in izinde, Fatih'in yolunda onun kutlu çizgisinde olmaya devam edeceğiz. Merhum Kadir Topbaş ağabeyimizin bırakmış olduğu eserleri, o bayrağı yeniden alacağız. ve hep birlikte, bütün buradaki belediye başkanı arkadaşlarımla İnşallah çok daha yukarıya taşıyacak adımları atacağız. İstanbullu kardeşlerimiz, İstanbul'la gurur duyacak. İstanbul'da yaşamaktan mutlu olacaklar. Yeşiliyle, mavisiyle, iki kıtasıyla, buradaki huzurlu ortamıyla inşallah burada yaşamaktan mutlu olacaklar. Trafik karmaşasının giderildiği bir İstanbul'u inşallah İstanbullu hemşehrilerimize en kısa zamanda kazandıracağız. Kalan 82 gün boyunca da milletimizle birlikte olacağız. Milletimizin yanına gideceğiz. Milletimizi dinleyeceğiz. Milletimizin dertlerine derman olmak için bundan önce nasıl çalışıyorsak aynı anlayışla, bilinçle, inançla inşallah çalışmaya devam edeceğiz. Allah bizi milletimize, teşkilatımıza, 7'den 70'e tüm İstanbullu hemşehrilerimize mahcup etmesin" diye konuştu.

"İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız"

Şu an İstanbul'da 328 kilometre metro hattının hizmet verdiğini söyleyen Kurum, "Mevcut yönetim bu hattı 2 katına çıkaracağını ifade etmiş olmasına rağmen maalesef bu son 5 yılda sadece ve sadece 17 kilometrelik metro hattı ihalesi yaptılar. Böyle büyük bir metropolden bahsediyoruz. Bu metropolde toplu ulaşım oranına baktığınız yüzde 28'lerde. Dünyadaki örneklere baktığınızda, toplu ulaşım yüzde 50'lere gelmiş. Böylesi metropollerde toplu ulaşımı daha fazla kullanmak zorundayız. Yine İstanbul'daki bu trafik çilesini bitirebilmek içinde alternatif güzergahlar, yollar yapmak durumundasınız. Ulaştırma Bakanlığımızın mevcutta zaten İstanbul'da yatırımları var. Bu yatırımlara ilave olacak yatırımları da dün sağ olsun Ulaştırma Bakanımızla birlikte değerlendirdik. Yeni yapılacak yatırımları, İstanbul'daki trafik çilesini bir an önce bitirebilmek adına atılacak adımları hep birlikte orada değerlendirmiş olduk. Önümüzdeki süreçlerde İstanbullulara trafik noktasında çok önemli müjdelerimiz olacak. İstiyoruz ki; hem acil eylem planıyla hem 5 -10 yıllık planlarımızla birlikte İstanbul'daki trafik sorununu çile olmaktan çıkaracak projeleri ve çalışmaları gerçekleştireceğiz. Tabelaları çevirip, orada sadece tabelalar durmayacak. Tabelaların içinde harıl harıl çalışan mühendislerimiz, mimarlarımız, makinalarımız, iş makinalarımız olacak. Hep birlikte bir şantiyeye başlıyorsak hızlı bir şekilde bitirip milletimize teslim edeceğiz. İş yapmayı eziyet olmaktan çıkaracağız. İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız ki trafik bu anlamda önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Deprem konusunda da çalışmalar yapacaklarını söyleyen Kurum, "Deprem riskini bertaraf etmektir. Hem muhtelif depreme ilişkin tedbirlerimizi alacağız. Hem de kısa vade de yapacaklarımızın dışında uzun vade de kalıcı çözümleri vatandaşlarımızla el ele onların bir muradı olarak, bir kardeşi olarak belediye başkanı kardeşlerimiz, abilerimizle birlikte bunu yapıyor olacağız. Uyum içerisinde çalışacağız. Derdimiz İstanbul olacak. İstanbul'un geleceği olacak. İki önemli başlığımız olacak. Biri ulaşım diğeri kentsel dönüşüm. Deprem dönüşümüdür. Bunun dışında İstanbul'da huzurlu, güvenli yaşamayı ve dünya standartlarında yeşiliyle, mavisiyle, muasır medeniyetler seviyesi dediğimiz ki Mustafa Kemal Atatürk'ün de hayali olan o seviyeye getirecek adımları da atacağız. Sosyal yaşamla ilgili, gençliğin mutlu, umutlu olduğu İstanbul'u inşa edeceğiz. Emin olun gençlerimiz, bizimle beraber belediyemizi yönetecekler. 39 ilçede bunu göreceksiniz. Onlar üniversiteden mezun olacaklar, burada açacağımız alanlarda onlarla birlikte iş ortaklığı yapacağız. Onlarla birlikte bu şehrin kalkınması adına adımlar atacağız. Kadınlarımızla beraber, o kapattıkları İSMEK'i açıp, İSMEK ile birlikte istihdam oluşturacağız. İSMAK ile birlikte kadınlarımızın iş sahibi olmalarına imkan sağlayacağız. 7'den 70' e bütün İstanbullulara ilişkin projelerimiz var. Hedeflerimiz var. Heyecanımız var. Gençliğimiz var. Enerjimiz var. Bu anlayışla çok yakın zamanda projelerimizi sizlerle paylaşacağız" dedi. - İSTANBUL