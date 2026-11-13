Ahlat, 82 yıllık sürgünün ardından Ahıska Türklerinin yeni yuvası oldu

Bitlis'in Ahlat ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri, yıllarca süren sürgün ve savaşların ardından Türkiye'de huzur ve güven içerisinde yaşamanın mutluluğunu yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2016 yılında başlayan iskan süreci kapsamında bugüne kadar 661 Ahıska Türkü ailesi Ahlat'a yerleştirildi. Sovyetler Birliği tarafından 14 Kasım 1944 tarihinde Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden sürgün edilen Ahıska Türkleri, aradan geçen 82 yılın ardından anavatanları Türkiye'de yeni bir hayata başladı. Yıllarca farklı ülkelerde sürgün hayatı yaşayan Ahıska Türkleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Bitlis'in Ahlat ilçesine yerleştirilmeye başlandı.

Sürgünün acı hatıralarını hafızalarında taşıyan Ahıska Türkleri, bugün Ahlat'ta kendilerine tahsis edilen konutlarda huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürüyor. Geçmişte yaşadıkları zorlukları unutmayan aileler, kendilerine kucak açan Türkiye'ye ve Ahlat halkına teşekkür ediyor.

Ahlat'ta 661 Ahıska Türkü ailesi iskan edildi

Ahıska Türklerinin Ahlat'a yerleştirilme süreci, 2016 yılında ilk kafilenin 72 aile olarak ilçeye getirilmesiyle başladı. İlerleyen yıllarda Elazığ'daki geçici barınma alanlarında kalan Ahıska Türkü ailelerinin de Ahlat'a nakledilmesiyle iskan çalışmaları devam etti. Bu kapsamda, TOKİ tarafından Ahlat'ta inşa edilen konutlara 2024 yılı Şubat ayında 218 aile, 2026 yılı Ağustos ayında ise 371 aile daha yerleştirildi. Böylece bugüne kadar Ahlat'ta iskan edilen Ahıska Türkü ailelerinin sayısı 661'e ulaştı. Önümüzdeki yıl 411 ailenin daha Ahlat'a yerleştirilmesinin planlandığını belirten yetkililer, yeni konutların yapım çalışmalarının da sürdüğünü ifade ediyor.

"Ahlat bizim ebedi yurdumuz olacak"

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Ahlat Temsilcisi Murat Resuloğlu, Ahlat'a yerleştirilen aileler adına ilçe halkına teşekkür ederek, Ahıska Türklerinin artık Ahlat'ı ebedi yurtları olarak gördüklerini söyledi. Ahlat'a ilk kafilenin 2016 yılında 72 aile olarak geldiğini belirten Resuloğlu, 2024 yılı Şubat ayında 218, 2026 yılı 19 Ağustos tarihinde ise 371 ailenin daha ilçeye yerleştirildiğini ifade etti. Gelecek yıl da 411 ailenin Ahlat'a yerleştirilmesinin planlandığını kaydeden Resuloğlu, bu sürecin tamamlanmasıyla ilçedeki Ahıska Türkü ailelerinin sayısının 1071'e ulaşacağını belirtti. Ahlat halkının kendilerini büyük bir misafirperverlikle karşıladığını vurgulayan Resuloğlu, şöyle konuştu:

"Burada bütün Ahıskalı aileler adına Ahlatlılara teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bize kucak açtılar, her konuda yardımcı oluyorlar. Bizim burada ilişkilerimiz, sahabelerin yaşadığı dönemdeki ensar-muhacir kardeşliğini andırıyor. Sağ olsunlar, her zaman yanımızda oluyor, bize destek veriyorlar. Artık iç içe yaşamaya başladık. İnşallah ilerleyen yıllarda sosyal bağlarımız daha da güçlenecek, ailelerimiz arasında akrabalık ilişkileri de kurulacak. İnsanlarımız artık burayı son durağımız olarak görüyor. Biliyorsunuz, tarih boyunca birkaç kez sürgün yaşadık. Benim babam henüz 3 yaşındayken Ahıska'dan sürgün edilmiş. Ben de 16 yaşındayken Fergana faciasını yaşadım. Ardından Ukrayna-Rusya savaşı başlayınca buraya, anavatanımıza geldik. İnşallah burası bizim ebedi yurdumuz olacak. Ahlat, tarihimiz açısından da çok önemli bir yer. Anadolu'nun beşiği sayılan bu topraklara yerleşmeyi Allah bize nasip etti. Biz de Ahıskalılar olarak Ahlat'ın geleceği, gelişmesi ve daha güzel bir ilçe olması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz."

"Cumhurbaşkanımız bizi ateşin içinden çıkarıp buraya yerleştirdi"

Türkiye'ye yerleşmelerinde emeği geçen herkese teşekkür eden Resuloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine sahip çıktığını belirterek, "Bu sürecin hamisi olan Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanımız bize sahip çıktı, bizi ateşin içinden çıkarıp buraya yerleştirdi. Ayrıca bakanlarımıza, ilgili kurumlarımıza, Sayın Valimize, Kaymakamımıza ve bütün yetkililere teşekkür ediyorum. İhtiyaçlarımızın karşılanması için gece gündüz demeden çalışıyor, her konuda bize yardımcı oluyorlar. Göç İdaresi Başkanlığına da ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü kurumlar arasındaki koordinasyonu hem Elazığ'da hem de Ahlat'ta onlar yürüttüler. Biz de bu kurumlarla bir aile gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

82 yıl önceki sürgünün acı hatıraları hala hafızalarda

Ahıska Türklerinin yaşadığı sürgünün acısı, aradan geçen uzun yıllara rağmen hafızalardaki yerini koruyor. Sürgün sırasında henüz 2,5 yaşında olan 85 yaşındaki Dağgül Ziya, çocuk yaşta yaşadığı acı dolu günleri anlattı. Sürgün gecesi askerlerin evlerine geldiğini ve aileleri zorla trenlere bindirdiğini belirten Ziya, yolculuk sırasında büyük sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, "Ben sürgün zamanı 2,5 yaşındaydım. Gözlerimi açtığımda gece saat 02.00-03.00 sıralarında askerler gelmişti. Çoluk çocuk herkesi kaldırıp makineli araçlara bindirmiş ve götürmüşler. Bir ay boyunca yol gittik. O vagonlarda çok büyük zorluklar yaşanmış. Ölenler olmuş, ölenleri vagonlardan atmışlar. Hastalananlar olmuş. Gerçekten acınacak haldeydik. Çok zorluklar çektik. Allah bize bu evleri verenlerden razı olsun. Bize evler verdiler, çok güzel evlerde yaşıyoruz. Allah'ın büyüklüğüne şükürler olsun. Allah devletimizden razı olsun, hayırlarını versin. Allah sonumuzu hayır etsin" ifadelerini kullandı.

96 yaşındaki Yeter Aydın sürgün acısını unutamıyor

Bugün 96 yaşında olan Yeter Aydın ise sürgün edildiğinde henüz 14 yaşında olduğunu belirtti. Üç kız kardeşi ve annesiyle birlikte tren vagonlarına bindirilerek sürgüne gönderildiklerini anlatan Aydın, Özbekistan'a yerleştirildiklerini söyledi. Yıllar boyunca farklı coğrafyalarda yaşamak zorunda kalan Ahıska Türklerinin çektiği sıkıntılar, yaşlı kuşağın hafızasında canlılığını koruyor.

"Türkiye'den ve Türk halkından Allah razı olsun"

2022 yılında Elazığ'daki geçici barınma alanına yerleştirilen, 2026 yılının Ağustos ayında ise Ahlat'a getirilen Rüstem Ramiz, hem Elazığ'da hem de Ahlat'ta kendilerine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ramiz, "Elazığ'dan Allah razı olsun. Ahlat'tan da Allah razı olsun. Bizi çok güzel karşıladılar. Güzel yerlere yerleştik. Evlerimizi görüyorsunuz, hepsi çok güzel" dedi.

Ahıska Türklerinden İsmail Şakalov da Türkiye'ye teşekkür ederek, "Allah Türkiye'mizden razı olsun. Elazığ'da 4 yıl kaldık, bize çok iyi baktılar. Daha sonra bizi buraya getirdiler ve ev verdiler. Türkiye'den, Türk halkından ve Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı