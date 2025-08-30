30 Ağustos Zafer Bayramı Nedeniyle İstanbul'da Yol Kapatmaları
İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Bugün kutlama programı sebebiyle 05.45 itibariyle program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları" kapsamında, 30.08.2025 Cumartesi tören günü saat 05: 45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir;
Kapacak Yollar (05.45 - Program bitimi)
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak
D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri
Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar
Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım
Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım
Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçi'nden) Vatan Caddesi'ne katılım" ifadelerine yer verildi.
Alternatif yollar ise, "Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu, O-3 Hal Yolu" ifadeleri yer aldı.