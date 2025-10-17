Haberler

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi
Haber Videosu

Türkiye'nin konuştuğu telefon bağımlısı 23 yaşındaki Barış Özbay, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek 3 yıl sonra dışarı çıkarıldı. Hamama götürülen ve tıraş ettirilen Özbay, "Banyo yapmak ve tıraş olmak güzeldi ama hiçbir şey değişeceğini düşünmüyorum. Yine tembel gibi takılacağım. İyileştikten sonra da bir şey yapmayı isteyeceğimi sanmıyorum" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde evini kaybeden 50 yaşındaki Semra Özbay ve 23 yaşındaki oğlu Barış Özbay, 'asrın felaketinin' ardından Hatay'ın Defne ilçesinde hayata birlikte tutundu. Depremde hem evlerini hem yakınlarını kaybeden aile, üç yıldır zorlu bir süreçle mücadele ediyor.

DUŞ ALMIYOR, TIRNAKLARINI KESMİYOR

Depreme telefonda oynarken yakalanan ve sonrasında yaşama hevesini kaybettiğini söyleyen Barış Özbay, okuduğu üniversiteyi de yarıda bırakarak sürekli bilgisayar ve cep telefonuyla oynamaya başlayıp sanal dünyaya bağımlı hale geldi. Yaşamak için gerekli ihtiyaçlarını gideren genç adam ne duş alıyor ne de tırnaklarını kesmek gibi özel gereksinimlerini yerini getiriyor.

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

AİLE VE SOSYAL HİZMET MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

Barış'ın durumunun Türkiye'nin gündemine oturması üzerine Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın talimatıyla ekipler harekete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Barış'ı yeni bir yaşama başlamaya yönelik ilk adımı atması için ikna ettiler.

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

İKNA EDİLDİ, HAMAMA GÖTÜRÜLDÜ

Saatler süren görüşmenin ardından Barış, Engelli Yaşam Merkezi'ne getirilerek önce tıraş edildi ve sonra da banyo yaptırıldı.

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

"BİRAZ DİRENÇ GÖSTERDİM AMA ZORLA BENİ GÖTÜRDÜLER"

Üç yılın ardından ilk defa banyo yapmak için zorla götürüldüğünü ifade eden Barış Özbay, durumdn mutlu olduğunu söyleyerek "Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden ekipler geldi. Biraz direnç gösterdim ama zorla beni kaldırıp götürdüler. Saç ve sakal tıraşı oldum, banyo yaptım. Sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürünün yanına geldik. Bundan sonra da eve geri döneceğim" dedi.

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

"İYİLEŞTİKTEN SONRA DA BİR ŞEY YAPMAYI İSTEYECEĞİMİ SANMIYORUM"

Özbay, "Banyo yapmak ve tıraş olmak güzeldi, kötü olacağını sanmıyordum ama hiçbir şey değişeceğini düşünmüyorum. Benim sıkıntım rahatsızlığım değil. Ben bir şey yapmak istemiyorum, iyileştikten sonra da bir şey yapmayı isteyeceğimi sanmıyorum. Yine tembel gibi takılacağım. İnsan farklı ve yeni şeyler yapınca rahatlıyor. Yenilik olunca mutluyum ve rahatım. Yenilikler için kendimi yormam ama olursa da yok demem" dedi.

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

"BARIŞ'A DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Barış'ın 3 yılın ardından hamama götürülüp banyo yaptırıldığını ve tıraş olduğunu söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım, "Haberler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olarak Barış'tan haberdar olduk. Kurum ekiplerimiz tarafından aileye hane ziyaretinde bulunduk. Barış'ın depremden bu tarafa evden dışarıya çıkma, banyo yapma ve tırnaklarını kesme gibi öz bakımını son derece ihmal ettiğini tespit ettik. Akşam saatlerinde Sayın Valimiz Mustafa Masatlı, bizlerle iletişim kurdu. Haberden Sayın Valimizin bilgisi olmuş ve bize talimat verdi. Kurum olarak tekrardan Barış'ın evine ziyarette bulunduk. Barış'ı güzel bir hamama götürüp banyo yaptırdık. Tıraş ettirdik ve kıyafetlerini değiştirdik. Bundan sonra bizim Barış'a desteklerimiz devam edecek. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz Barış'ın evine gelecek. Gencimizin bazı bedensel ve egzama gibi rahatsızlıkları var. Bu hususta sağlık çalışanları gerekli muayeneleri yapacaklar. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden gelip Barış'ın kaldığı evi temizlenecek. İnşallah biz de iyi olacağından umutluyuz. Barış günün sonunda bizi ziyarete geldi. Biz bunu teşekkür olarak algılıyoruz. Barış'ın bugün mutlu olduğunu hissettim ve gördüm. Her ne kadar biraz değişikliklere direnç olsa da bugünün Barış'a iyi geldiğini gözlemledim. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ve tedaviden sonra Barış'ın daha iyi bir noktaya geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıerman genç :

Evlat en büyük imtihandır,, Rabbim kimseye böyle sıkıntılar yaşatmasın Ailesi için çok zor

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıy.i:

abi şakamısın ya insanın gelişiminin parçası için bu tur skıntılar yaşaması gayet normal hayatta hiç yaşama sancısı çekmedıysen sıkıntı cekmedıysen asıl senın ıcın kotuye ısaret var, keşke bu arkadasla konusma fırsatım olsaydı ınsanın ne kadar harıka oldugunu gosteren kıtaplar onerırdım sonra kendını kesfetmesını saglardım ,sonra sizden daha sağlam bir birey olurdu, yaşadığımız zorluklarda bizim için bir bilgidir, haberler com yetkililerınden ricam benı arkadasla buluşturmanız haber yapalım.

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıBlackened:

Buna adam akilli sopa lazım

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Onur:

Ya birakın nasıl istiyorsa öyle yaşasın.Zorla götürmek nedir.Elbette varsa ailesi için zordur.Ama istemiyor işte adam.Böyle takılsın görsün yaşlılıkta ebesinin şeyini :)

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Pok sineğini ne kadar yıkarlarsa yıkasınlar, paklasınlar, güzel kokular sürsünler o yine gidip poka konacak.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Kenya'da Eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde katliam! Can kayıpları var

Eski başbakanın cenaze töreninde katliam! Çok sayıda ölü var
Herkesin doğmak istediği köy! Takımları Şampiyon Ligi'nde oynayacak

Herkesin doğmak istediği köy! Takımları Şampiyon Ligi'nde oynayacak
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba

Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba
Arda Güler'e servet değerinde hediye elektrikli araba

Arda'nın yeni oyuncağı! Hediye edilen arabanın değeri dudak uçuklattı
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Kenya'da Eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde katliam! Can kayıpları var

Eski başbakanın cenaze töreninde katliam! Çok sayıda ölü var
Herkesin doğmak istediği köy! Takımları Şampiyon Ligi'nde oynayacak

Herkesin doğmak istediği köy! Takımları Şampiyon Ligi'nde oynayacak
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
Fener'den giden gidene! Sadettin Saran 4 isme daha 'Güle güle' dedi

4 isme daha "Güle güle" dedi
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor

Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor
Dün anne olan İrem Helvacıoğlu kızına verdiği ismi açıkladı

Ünlü oyuncu anne oldu! Kızına verdiği isim çok konuşulacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.