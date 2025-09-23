Türkiye'de en az caminin olduğu 5 ilimiz: Birinciden çok ikinci şaşırttı

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, Türkiye genelinde cami sayısı 89 bini aştı. İllere göre yapılan dağılımda ise dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

EN ÇOK CAMİ İSTANBUL'DA

Listenin başında 3.555 cami ile İstanbul yer aldı. İstanbul'u 3.255 cami ile Konya, 3.199 cami ile Ankara takip etti. Samsun (2.764) ve Kastamonu (2.681) ise en çok camiye sahip diğer şehirler oldu.

EN AZ CAMİ TUNCELİ'DE

En az cami bulunan il ise yalnızca 89 camiyle Tunceli oldu. Tunceli'yi Yalova (148), Kilis (258), Ardahan (283) ve Iğdır (327) izledi.

TÜRKİYE'DE TOPLAM 89 BİN CAMİ

Verilere göre; Türkiye genelinde toplam 89.817 cami bulunuyor. Camilerin büyük kısmı Anadolu şehirlerinde yoğunlaşırken, bazı illerde sayının oldukça düşük olduğu görülüyor.

EN ÇOK CAMİ OLDUĞU İLLER;

İstanbul – 3.555 cami

Konya – 3.255 cami

Ankara – 3.199 cami

Samsun – 2.764 cami

Kastamonu – 2.681 cami

EN AZ CAMİ OLAN İLLER;