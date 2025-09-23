Haberler

Türkiye'de en az caminin olduğu 5 ilimiz: Birinciden çok ikinci şaşırttı
Diyanet verilerine göre; Türkiye'de cami sayısı 89 bini geçti. En çok cami 3.555 ile İstanbul'da bulunurken, İstanbul'u Konya (3.255) ve Ankara (3.199) izliyor. En az cami ise 89 ile Tunceli'de yer alıyor. Tunceli'nin ardından Yalova, Kilis, Ardahan ve Iğdır en az camiye sahip iller arasında sıralanıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, Türkiye genelinde cami sayısı 89 bini aştı. İllere göre yapılan dağılımda ise dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

EN ÇOK CAMİ İSTANBUL'DA

Listenin başında 3.555 cami ile İstanbul yer aldı. İstanbul'u 3.255 cami ile Konya, 3.199 cami ile Ankara takip etti. Samsun (2.764) ve Kastamonu (2.681) ise en çok camiye sahip diğer şehirler oldu.

EN AZ CAMİ TUNCELİ'DE

En az cami bulunan il ise yalnızca 89 camiyle Tunceli oldu. Tunceli'yi Yalova (148), Kilis (258), Ardahan (283) ve Iğdır (327) izledi.

TÜRKİYE'DE TOPLAM 89 BİN CAMİ

Verilere göre; Türkiye genelinde toplam 89.817 cami bulunuyor. Camilerin büyük kısmı Anadolu şehirlerinde yoğunlaşırken, bazı illerde sayının oldukça düşük olduğu görülüyor.

EN ÇOK CAMİ OLDUĞU İLLER;

  • İstanbul – 3.555 cami
  • Konya – 3.255 cami
  • Ankara – 3.199 cami
  • Samsun – 2.764 cami
  • Kastamonu – 2.681 cami

EN AZ CAMİ OLAN İLLER;

  • Tunceli – 89 cami
  • Yalova – 148 cami
  • Kilis – 258 cami
  • Ardahan - 283 cami
  • Iğdır – 327 cami
