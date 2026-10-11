Papa 14. Leo akciğer ameliyatı olacak: Doktorlar kitle tespit etti

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Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, akciğerinde tespit edilen küçük bir nodül nedeniyle ameliyat olacağını açıkladı. 71 yaşındaki Papa, sağlık kontrolleri sırasında belirlenen oluşumun erken aşamada ve sınırlı bir bölgede bulunduğunu belirtti.

AKCİĞERİNDEKİ NODÜL ERKEN AŞAMADA TESPİT EDİLDİ

Papa 14. Leo, Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen pazar duası sırasında yaptığı açıklamada, yakın zamanda gerçekleştirilen tıbbi kontrollerde akciğerinde küçük ve sınırlı bir nodül tespit edildiğini söyledi.

Doktorların ameliyatı uygun gördüğünü belirten Papa, sağlık ekibinin tavsiyesine uyarak söz konusu oluşumun alınmasına karar verdiğini ifade etti. Operasyonun önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi.

AMELİYAT SONRASI İYİLEŞME SÜRECİ BİR HAFTA SÜRECEK

Vatikan tarafından yapılan bilgilendirmede, ameliyatın haftanın ilk günlerinde gerçekleştirilmesinin planlandığı ve operasyon sonrasındaki iyileşme sürecinin yaklaşık bir hafta sürmesinin beklendiği aktarıldı.

Akciğerde tespit edilen nodülün iyi huylu ya da kötü huylu olduğuna ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı. Papa'nın kasım ayında Uruguay, Arjantin ve Peru'yu kapsayan bir ziyaret programı bulunuyor. Ameliyat ve iyileşme sürecinin bu programa etkisinin olup olmayacağına ilişkin de henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.