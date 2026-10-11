Bir kişiyi öldüren kaplan için karar verildi: Uyutulmayacak

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İngiltere'de bir vahşi yaşam parkında ziyaretçinin hayatını kaybettiği kaplan saldırısının ardından gözler, saldırıyı gerçekleştiren hayvana çevrildi. Yorkshire Wildlife Park'ta yaşanan olayda, güvenlik bariyerini aşarak Sibirya kaplanının bulunduğu alana giren bir erkek ziyaretçi yaşamını yitirdi. Park yönetimi, Altai isimli kaplanın uyutulmayacağını açıkladı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTERKEN KAPLANIN BULUNDUĞU ALANA GİRDİ

Olay, İngiltere'nin Doncaster kenti yakınlarındaki Yorkshire Wildlife Park'ta meydana geldi. İddiaya göre ziyaretçi, kaplanı arka plana alarak fotoğraf çekmek istedi. Bir süre dans ettiği ve müzik dinlediği belirtilen adam, daha sonra güvenlik bariyerini aşarak hayvanın bulunduğu alana girdi.

Beş yaşındaki Sibirya kaplanı Altai'nin saldırısına uğrayan adam ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

PARK TAHLİYE EDİLDİ

Saldırının ardından parkta acil durum prosedürleri devreye sokuldu ve ziyaretçiler tahliye edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden kişinin kimliğine ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.

KAPLAN UYUTULMAYACAK

Olayın ardından kaplanın uyutulup uyutulmayacağı tartışma konusu oldu. Yorkshire Wildlife Park yönetimi, saldırıya karışan Altai isimli kaplanın uyutulmayacağını açıkladı. Kaplanın olayda yaralanmadığı belirtilirken, saldırının hangi koşullarda gerçekleştiğine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle incelendiğini belirtirken, parkta ziyaretçi güvenliğine ilişkin uygulamalar da yeniden gündeme geldi.