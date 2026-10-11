Bir kişiyi öldüren kaplan için karar verildi: Uyutulmayacak

Bir kişiyi öldüren kaplan için karar verildi: UyutulmayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İngiltere'de bir ziyaretçinin hayatını kaybettiği kaplan saldırısının ardından, Altai isimli Sibirya kaplanının uyutulmayacağı açıklandı. Yorkshire Wildlife Park yönetimi, saldırıya karışan kaplanın güvende ve sağlıklı olduğunu bildirerek hayvanın itlaf edilmeyeceğini duyurdu.
- İngiltere'nin Doncaster kenti yakınlarındaki Yorkshire Wildlife Park'ta bir ziyaretçi, güvenlik bariyerini aşarak 5 yaşındaki Sibirya kaplanı Altai'nin bulunduğu alana girdi ve kaplanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
- Park yönetimi, saldırıya karışan Altai isimli kaplanın uyutulmayacağını, kaplanın olayda yaralanmadığını açıkladı.
- Saldırının ardından park tahliye edildi ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İngiltere'de bir vahşi yaşam parkında ziyaretçinin hayatını kaybettiği kaplan saldırısının ardından gözler, saldırıyı gerçekleştiren hayvana çevrildi. Yorkshire Wildlife Park'ta yaşanan olayda, güvenlik bariyerini aşarak Sibirya kaplanının bulunduğu alana giren bir erkek ziyaretçi yaşamını yitirdi. Park yönetimi, Altai isimli kaplanın uyutulmayacağını açıkladı.
FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTERKEN KAPLANIN BULUNDUĞU ALANA GİRDİ
Olay, İngiltere'nin Doncaster kenti yakınlarındaki Yorkshire Wildlife Park'ta meydana geldi. İddiaya göre ziyaretçi, kaplanı arka plana alarak fotoğraf çekmek istedi. Bir süre dans ettiği ve müzik dinlediği belirtilen adam, daha sonra güvenlik bariyerini aşarak hayvanın bulunduğu alana girdi.
Beş yaşındaki Sibirya kaplanı Altai'nin saldırısına uğrayan adam ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
PARK TAHLİYE EDİLDİ
Saldırının ardından parkta acil durum prosedürleri devreye sokuldu ve ziyaretçiler tahliye edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden kişinin kimliğine ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.
KAPLAN UYUTULMAYACAK
Olayın ardından kaplanın uyutulup uyutulmayacağı tartışma konusu oldu. Yorkshire Wildlife Park yönetimi, saldırıya karışan Altai isimli kaplanın uyutulmayacağını açıkladı. Kaplanın olayda yaralanmadığı belirtilirken, saldırının hangi koşullarda gerçekleştiğine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Yetkililer, olayın tüm yönleriyle incelendiğini belirtirken, parkta ziyaretçi güvenliğine ilişkin uygulamalar da yeniden gündeme geldi.