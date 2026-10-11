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Rabia Soytürk’ten cesur sahne! Direk dansıyla dikkat çekti

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Rabia Soytürk’ten cesur sahne! Direk dansıyla dikkat çekti
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Rabia Soytürk, Exxen’de yayımlanan Karma dizisinin ikinci sezonundaki direk dansı sahneleriyle dikkat çekti. Yapımda konuk oyuncu olarak yer alan Soytürk’ün performansı, izleyicilerden çok sayıda yorum aldı.

Rabia Soytürk, Exxen’de yayımlanan Karma dizisinin ikinci sezonunda direk dansı yaptığı sahnelerle izleyicilerin karşısına çıktı. Oyuncunun performansı, diziden gelen görüntüler üzerine yapılan yorumların konusu oldu.

SELİN TÜRKMEN’İN ARDINDAN RABİA SOYTÜRK

Karma’da daha önce Selin Türkmen’in direk dansı sahneleri dikkat çekmişti. Bu kez aynı yapımda konuk oyuncu olarak yer alan Rabia Soytürk’ün dans ettiği sahneler öne çıktı.

SELİN TÜRKMEN

HER BÖLÜMDE FARKLI BİR HİKAYE

Tek mekanda geçen Karma, kapıyı çalan farklı karakterlerle her bölümde yeni bir hikayeyi izleyiciye sunuyor. PPH Yapım imzalı dizinin yapımcılığını Hitay Öztürk, yönetmenliğini Ömer Baykul üstleniyor. Senaryoyu ise Serkan Dağlı ve Muammer Tali kaleme alıyor.

İkinci sezonun konuk oyuncuları arasında Soytürk’ün yanı sıra Murat Dalkılıç, Gonca Vuslateri, Esra Dermancıoğlu, Cemal Hünal, Gökhan Türkmen ve Suzan Kardeş de bulunuyor.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSEN BİLME:

Siyonist medyanın türk temsilcilerinin para aktardığı yapımlar. Dikkat edin bir koldan bir şey çıktımı sürekli arkası geliyor.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıYahya Gültekin:

Bumu cesur sahne müslüman bir kadının getirildiği hale bakin sizce bu cesur sahnemi bunu cesur sahne diye yayınlayan editöre soruyorum bu senin kızın veya eşin veya validen olsaydı buna ne ad koyardin yayınlarken zerre kadar adamsan samimi cevap verirsin

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
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