Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin Kabaiş'in flörtünün ilk ifadesi

Savcılık, Rojin'in not defterinde yer alan isim ve şifrelerden yola çıkarak KKTC'de öğrenci olan bir kişiye ulaştı. Bu kişi ifadesinde, Rojin'le "flört düzeyinde" iletişim kurduğunu ancak ölümle ilgisinin olmadığını söyledi. Adli Tıp raporunda iki farklı erkeğe ait DNA tespit edilmesi, olayda cinsel istismar ve cinayet şüphesini güçlendirdi.

Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Van Gölü'nde bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu'nun son raporunda, genç kızın vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildi. Olayla ilgili ilk bulgular üzerinden "intihar" olasılığı değerlendirilse de, yeni rapor sonrası cinayet ve cinsel istismar ihtimali yeniden gündeme geldi.

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatlarından Zeynep Demir, İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan 10 Ekim tarihli raporda, Rojin'in göğüs bölgesi ve vajina iç kısmında iki ayrı erkeğe ait DNA örneklerinin bulunduğunu açıkladı.

"İSTİSMAR OLASILIĞINI GÜÇLENDİRDİ"

Demir, önceki raporların eksik ve hatalı olduğunu belirterek, "Bu yeni bulgular Rojin'e yönelik cinsel istismar olasılığını güçlendirdi. Van ve Diyarbakır'daki önceki raporlar için suç duyurusunda bulunduk" dedi.

"BİR YILDIR ADALET BEKLİYORUZ"

Genç kızın babası Nizamettin Kabaiş ise, "Bir yıldır adalet bekliyoruz. Baronun çalışmaları sayesinde gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Kızımın cinayete kurban gittiğine eminim. Suçlular bulunsun, adalet yerini bulsun" ifadelerini kullandı.

KKTC'DEKİ ŞÜPHELİ İSİM

Soruşturmayı yürüten savcılık, Rojin'in not defterinde bir isim ve bazı şifreler buldu. Bu bilgiler kullanılarak genç kızın e-posta hesabına ulaşıldı. Hesapta, Rojin'le "flört" düzeyinde iletişim kurduğu tespit edilen bir kişi belirlendi.

İFADESİNDE "SEVGİLİ OLMADIK" DEDİ

Hürriyet'in ulaştığı bilgilere göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğrenci olan bu kişi ifadesinde Rojin'le arkadaş olduklarını, "flört düzeyinde konuştuklarını" ancak sevgili olmadıklarını söyledi. Rojin'in ölümü hakkında bilgisinin bulunmadığını belirten şüpheliden DNA örneği de alındı. Mukayese sonuçlarının henüz tamamlanmadığı öğrenildi.

"İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?" SORUSU HALA YANIT BEKLİYOR

Adli Tıp Kurumu, Rojin Kabaiş'in "suda boğulma" sonucu yaşamını yitirdiğini raporladı. Ancak genç kızın göle nasıl ve neden girdiği hâlâ netlik kazanmadı. Yeni DNA bulguları ve dijital izler, olayın intihar değil cinayet olabileceği yönündeki iddiaları güçlendirdi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geniş kapsamlı soruşturmayı sürdürdüğü, yeni DNA sonuçlarının dosya seyrini belirleyeceği belirtiliyor.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
