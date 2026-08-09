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Samsun'da kırtasiyeye acımasız saldırı kamerada

Samsun'da kırtasiyeye acımasız saldırı kamerada Haber Videosunu İzle
Samsun'da kırtasiyeye acımasız saldırı kamerada
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Samsun Atakum'da bir kırtasiyeye gelen 6 kişilik grup, e-Devlet işlemi anlaşmazlığı nedeniyle iş yeri sahibini tekme ve tokatla darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı; iş yeri sahibi şikayetçi oldu.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kırtasiyeye gelen 6 kişilik grup, iş yeri sahibine tekme ve tokatlarla saldırdı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, 8 Ağustos'ta Atakum ilçesinde bulunan bir kırtasiyede meydana geldi. İddiaya göre iş yerine gelen bir kadın ile kırtasiye sahibi arasında, e-Devlet üzerinden yapılması istenen bir işlemle ilgili anlaşmazlık çıktı. Kadının iş yerinden ayrılmasının ardından yaklaşık 6 kişilik bir grup kırtasiyeye geldi.

İddiaya göre şahıslar, kırtasiye sahibine hakaret ederek saldırmaya başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahısların iş yeri sahibini kasa bölümünde tekme ve yumruklarla darbettiği görüldü. Görüntülerde bir şahsın masanın üzerine çıkarak iş yeri sahibine saldırdığı, başka şahısların ise yere düşen adamı tekmelediği anlar yer aldı. Saldırı sırasında iş yerindeki bazı eşyaların da zarar gördüğü öğrenildi. Olayın ardından polis ekiplerine haber verilirken, iş yeri sahibi saldırganlardan şikayetçi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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